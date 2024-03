'Downton Abbey': Imelda Staunton confirma que habrá una tercera y "última película" de los Crawley

Imelda Staunton, protagonista de las temporadas finales de The Crown y de las dos películas de Downton Abbey, ha confirmado que hay una tercera en marcha que también será la última.

La actriz, que interpretó a Lady Maud Bagshaw, dama de compañía de María de Teck, reina consorte del Reino Unido en las dos primeras entregas cinematográficas, le confirmó a Zoe Ball, presentadora del programa de desayunos de Radio 2 de la BBC, que sobre los rumores de un nuevo rodaje de Downton Abbey eran ciertos: "Sí, habrá una última película", dijo.

La periodista bromeó diciendo que esperaba que Staunton no se metiera en problemas por la revelación, a lo que la actriz respondió despreocupada: "No me importa": "Me da igual". Staunton está casada con el también actor Jim Carter, que interpreta en Downton Abbey a Mr. Carson, el mayordomo de la familia Crawley.

[Crítica: 'El problema de los 3 cuerpos', un apasionante thriller de ciencia ficción a la altura de las expectativas]

El exitoso drama de Julian Fellowes comenzó como una serie de televisión en ITV en 2011, que dio lugar a seis temporadas. El episodio final de la serie se emitió el día de Navidad de 2015 y los espectadores vieron a Edith -interpretada por Laura Carmichael- y Bertie, interpretado por Harry Hadden-Patton, casarse en la Nochevieja de 1925.

A ese final le siguieron dos películas secuelas. Una en 2019, ambientada en 1927, y otra en 2022, ambientada un año después. Ambas se estrenaron en cines y entre las dos sumaron una taquilla global de 300 millones de dólares.

'Downton Abbey'

Hace casi un año, en mayo de 2023, se habló en los medios de la posibilidad del regreso de la serie, que sigue siendo una de las más vistas en el servicio de streaming de ITV. Una fuente de la producción dijo en aquella ocasión a Mail Online: "Hay un plan que está en desarrollo y hay mucho entusiasmo al respecto".

En diciembre, Julian Fellowes, su creador, no descartó la vuelta cuando se le preguntó directamente si había algún plan en marcha.

"Me he despedido de Downton muchas veces, y he escrito la última escena unas seis o siete veces. Ahora ya no tengo la costumbre de hacer declaraciones permanentes sobre si se ha ido o no" dijo en Radio Times.

El medio británico The Sun ha informado que la película comenzará a rodarse este verano y se espera que continúe donde lo dejó Una nueva era, a finales de la década de 1920. También informó de que el actor nominado al Oscar por Los que se quedan, Paul Giamatti, podría retomar su papel de Harold Levinson, el hermano de la condesa de Grantham, después de que apareciera en el especial de Navidad de 2013.