Max pone fecha a su llegada a España para sustituir a HBO y anuncia novedades: Juegos Olímpicos, planes y catálogo

HBO Max se convertirá en Max a partir del 21 de mayo en España. Warner Bros. Discovery ha anunciado hoy la fecha en la que su renovado servicio de streaming se lanzará en los primeros países europeos esta primavera, reuniendo así en un mismo catálogo los títulos de HBO Max, Discovery y los eventos mundiales del servicio de suscripción premium de Eurosport.

El 21 de mayo, Max estará disponible en España, Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental. A continuación, Max se lanzará en Polonia y los Países Bajos, así como en Francia y Bélgica. Tras su lanzamiento en Estados Unidos en mayo de 2023 y en Latinoamérica y el Caribe a principios de este año, Max estará a partir de esa fecha disponible en 25 países en Europa y en 65 países y territorios de todo el mundo.

La compañía asegura en su nota de prensa que con esta integración pasará a ofrecer "más del doble de la cantidad de contenidos actualmente disponibles en HBO Max". Además, Max será el único lugar para ver cada minuto de los Juegos Olímpicos de París 2024 en los 25 países europeos donde Max estará disponible.

'La casa del dragón'

Oferta de contenidos

El lanzamiento de Max en Europa está marcado por Paris 2024, que estará incluido en todos los planes de suscripción y el regreso de la esperada segunda temporada de la serie original de HBO La Casa del Dragón, que se estrena en Europa el 17 de junio.

A las películas de Warner Bros. como Barbie, Aquaman y Wonka; y series como los The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, True Detective: Noche polar o El Simpatizante se unirán la segunda temporada de The Jinx (El gafe) y la nueva comedia The Franchise. Próximamente también se incorporarán nuevos estrenos como The Penguin y Welcome to Derry (Stephen King's IT).

El complemento Deportes ofrecerá a los aficionados una amplia cobertura de los principales deportes internacionales y europeos, incluidos los Grand Slams de tenis, como el Open de Australia, Roland-Garros; las tres Grandes Vueltas de ciclismo: el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, además del Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans y todos los grandes campeonatos mundiales y Copas del Mundo de deportes de invierno.

Los derechos varían según los países. En España, Max incluirá los derechos exclusivos de UFC, uno de los eventos de MMA más importantes del mundo.

Una selección de los principales canales lineales en directo también estará disponible en Max en algunos países con planes seleccionados, incluido Eurosport en todos los países.

Juegos Olímpicos París 2024

Planes

Max ofrecerá una selección de planes diferentes, además de un complemento Deportes que podrá añadirse a todos los planes. Los precios se anunciarán en las próximas semanas y variarán de un país a otro.

Plan estándar:

- Los usuarios pueden ver contenidos en 2 dispositivos simultáneamente.

- Los contenidos estarán disponibles en resolución Full HD.

- Hasta 30 descargas de los contenidos disponibles para verlos sin conexión.

Plan Premium:

- Los usuarios pueden ver contenidos en hasta 4 dispositivos simultáneamente.

- Resolución Full HD o 4K, y con sonido Dolby Atmos (según disponibilidad).

- Hasta 100 descargas de contenidos disponibles para verlos sin conexión. (Se aplican límites).

Complemento Deportes:

- Cobertura de los principales eventos deportivos, como los Grand Slam de tenis, las Grandes Vueltas de ciclismo, las 24 Horas de Le Mans, las señales lineales en directo de Eurosport 1 y Eurosport 2 y mucho más.

- La disponibilidad de los derechos/contenidos varía según el país.

- Los usuarios pueden ver contenidos deportivos en 2 dispositivos simultáneamente (de los dispositivos disponibles en su plan).

Plan Básico con Anuncios:

- Los primeros países en los que estará disponible el plan Básico con Publicidad son Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Rumanía, Polonia, Francia y Bélgica. No estará disponible para España en el lanzamiento de Max.

- Los usuarios podrán ver contenidos en 2 dispositivos simultáneamente.

- Los contenidos estarán disponibles en resolución Full HD.

Cómo actualizar la app

Los suscriptores actuales de HBO Max podrán descubrir la nueva experiencia en Max manteniendo sus perfiles actuales y su historial de visionado, mientras continúan su viaje en Max en el mismo punto donde lo dejaron.

En algunos casos, dependiendo del dispositivo o del sistema operativo, la aplicación HBO Max se actualizará automáticamente a la aplicación Max. En otros casos, cuando los usuarios abran su aplicación HBO Max, se les pedirá que descarguen la nueva aplicación Max, lo que les permitirá empezar a explorar la nueva plataforma con sólo unos clics.