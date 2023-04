¿Merece la pena suscribirse a SkyShowtime? A favor y en contra antes de que acabe la oferta de mitad de precio

El 28 de febrero de 2023 llegó una nueva plataforma de streaming a España. A las Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+, Apple TV+, Filmin y otras, se sumaba una más: SkyShowtime.

El desembarco de SkyShowtime se produce en un país donde su mayor virtud, se puede convertir también en su mayor condena. La penetración del streaming en España es altísima, con 7 de cada 10 hogares españoles suscritos a una plataforma. El problema, precisamente, es que en el mercado nacional ya hay una alta competencia, tanto por cantidad como por calidad y buenos precios. Por lo que hacerse un hueco no es nada fácil.

Así, la plataforma de streaming de Comcast y Paramount Global decidió salir convenciendo a los potenciales sucriptores con su buen precio. 5,99€ por la suscripción mensual y 2,99€ por la anual, conviertiéndose en la plataforma más económica de las disponibles al situarse por de bajo de FlixOlé (3,99€), Amazon Prime Video (4,99€) y HBO MAx (8,99€/4,99€).

Redoblando su apuesta por esta estrategia, hacía una oferta salvaje a los españoles: disfrutar de un 50% de descuento para siempre en tu suscripción a SkyShowtime hasta que canceles si te das de alta antes de que finalice el 25 de abril. Es decir, disfrutar de la plataforma, por ahora, por 2,99€ al mes. Y por mucho que suba en el futuro, estarás pagando la mitad.

Antes de que llegue el día en el que concluya la oferta, abrimos el debate para intentar ayudaros a decidir: ¿merece la pena suscribirse a SkyShowtime? Tras un mes probando la plataforma y viendo sus series y películas, asumimos el reto de intentar daros respuesta a la pregunta.

SkyShowtime en diferentes dispositivos. SkyShowtime

A favor

1. Su precio

Como hemos comentado anteriormente es, literalmente, la plataforma de streaming más económica que se puede contratar actualmente en España, con y sin precio de oferta. Teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de películas y series que ofrece por ese precio ahora mismo, sin duda, es su mayor baza a la hora de decidir contratar la plataforma.

2. El catálogo de películas

SkyShowtime aglutina los contenidos de dos de las majors de cine de Hollywood, como son Universal y Paramount Pictures. Y eso significa gran parte de la historia del cine en una misma plataforma, desde lo más autoral hasta grandes blockbusters.

La lista es inumerable y, para mí, es una de sus mayores virtudes. Sirvan de ejemplo películas como las sagas de El Padrino, Indiana Jones, Star Trek, Regreso al futuro o Misión Imposible, y una cartera de directores que incluye a Steven Spielberg, , Martin Scorsese, Ridley Scott o Quentin Tarantino, entre muchos otros.

También podemos encontrar una buena cantidad de contenido familiar procedente de DreamWorks, que licenciaron para Europa, como las sagas Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o Madagascar. O las películas de los Minions, de Universal.

3. Pocas series, pero buenas

SkyShowtime no destaca por el momento por su fondo de catálogo de series, pero si por la calidad de las mismas. Si en cine cuenta con Universal y Paramount Pictures, en series también lo hace con el contenido de Showtime, Sky, Paramount+, Peacock y Nickelodeon.

Podrás encontrar clásicos de la televisión como The Office, Parks and Recreation, House, Battlestar Galactica, Dexter, Downton Abbey o The Good Fight.

Y con algunos estrenos de los que "hay que ver" como las diferentes series del universo Yellowstone -uno de los contenidos más exitosos en EEUU en la última década-, la reivindicable Tulsa King con Sylvester Stallone, The Offer sobre la creación de El Padrino, Halo sobre el famoso videojuego o las recién estrenada Rabbit Hole, un thriller de espionaje protaognizado por Kiefer Sutherland.

También podrás encontrar una serie española como Bosé, el biopic sobre el cantante español.

En un momento en el que los catálogos de algunas plataformas son inasumibles, encontrar una plataforma que no destaque por la cantidad, pero sí por su calidad, no es una opción nada despreciable.

4. Puedes compartir la cuenta, PERO

Tras la famosa polémica de Netflix, ¿cuál es la postura de SkyShowtime sobre este tema? Pues tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que SkyShowtime va a permitir -al menos por ahora- compartir nuestra cuenta sin trabas, pudiendo conectar tres dispositivos simultáneos y crear 5 perfiles diferentes -incluso ponerte a Michael Scott como imagen en lo que es su mayor punto a favor-.

La mala, es que en sus condiciones de uso, ya dejan claro que esto no les gusta. Dentro del apartado "Sus derechos de acceso al contenido y los servicios" incluye algunos ejemplos de cosas que un usuario no debería hacer, como: "Compartir sus datos de inicio de sesión con otras personas fuera de su hogar, acceder o intentar acceder a las cuentas de otros usuarios de SkyShowtime (que no sean miembros de su hogar) o alterar las medidas de seguridad de los servicios."

Es decir, por ahora podremos compartir la cuenta. Pero al igual que pasó con Netflix, se reservan el derecho de un día cortar el grifo.

5. Todo funciona como debería y dónde debería

Tanto la plataforma como la interfaz lucen bien en web y otros dispositivos. Muy al estilo Netflix, pero en sencillo y funcional. Sin grandes alardes, pero tampoco pérdidas. Digamos que no destaca especialmente en nada, ni tienen tantas funcionalidades como Netflix o Prime Video, pero tampoco falla. No es tanto un punto a favor, como que no es uno en contra. Y eso es algo que no todas las plataformas puede decir.

La plataforma se puede ver a través de cualquier navegador web, en smartphones y tablets iOS y Android, en Apple TV (4ª generación o posterior), Android TV (6.0 o posterior), Smart TV que tengan Android OS 6.0 o superior, televisores LG con webOS 3.5 o superior, televisores Samsung de 2017 o posteriores con Tizen OS 3.0 o superior, y en Chromecast.

Permite enviar contenidos al televisor utilizando Google Cast (Chromecast o televisores compatibles) y Airplay (Apple TV o televisores compatibles).

Y también cuenta con descargas de un máximo de 30 títulos, que caducan 48 horas después de empezar a verlos o a los 30 dias de su descarga. Los caducados, se pueden volver a descargar si sigan estando disponibles en la plataforma.

Una imagen de la interfaz de SkyShowtime.

En contra

1. Su escaso fondo de catálogo

Digamos que la salida de SkyShowtime en España ha sido tímida en cuanto a la cantidad de contenido. Por ahora no cuentan con muchas de sus series ya estrenadas, ya que tienen los derechos vendidos a otras plataformas desde hace años -como el acuerdo de Showtime con Movistar+- o distribuidoras en nuestro país, por lo que tendrán que esperar a que caduquen esos contratos o ir recomprando para incorporarlas al catálogo. Os habréis fijado por ejemplo que de algunas series no están todas sus temporadas disponibles, ya que aún no han recuperado los derechos.

En las dos caras de la misma moneda, encontratmos el tema de Yelloswtone y el de Poker Face. Mientras que la primera no la hemos podido ver en nuestro país hasta ahora ya que decidieron no vender los derechos para guardársela como joya de su catálogo, la segunda no está disponible en la plataforma ni se sabe si llegará a estar cuando es una serie de Peacock. Una mancha del servicio en cuanto a su declaración de intenciones con su catálogo.

Siendo honestos, no creo que nadie se vaya a dar de alta en SkyShowtime por la gran cantidad de buenas y esperadas series que vaya ver en la plataforma. Si bien es cierto que tiene un buen puñado, como hemos comentado antes, esta plataforma por ahora no es Netflix o HBO Max, así que no le podéis pedir eso.

En cualquier caso, esta situación irá cambiado paulatinamente y en uno o dos años seguro que la circunstancia es muy diferente, ya que irán añadiendo todas las nuevas series que están haciendo Showtime, Sky, Paramount+ o Peacock.

2. La cantidad de plataformas que hay

La oferta actual de plataformas de streaming en nuestro país es realmente enorme. Con precios y contenidos para todos los gustos. Y la mayoría de consumidores (ya) están suscritos a entre 1 y 3 plataformas. Por lo que aquí, SkyShowtime lo tiene realmente complicado, ya que su valor diferencial con su poco contenido, aunque buen precio, no es demasiado grande.

Su gran oportunidad, tanto par ala plataforma como para los usuarios, creo que es cuajar como una segunda, tercera o cuarta opción complementaria por la poca inversión que supone.

Si en la época de los romanos España era conocida como la tierra de los conejos, podemos afirmar que actualmente lo es de las plataformas de streaming. Y las que quedan por venir.

3. Que no estén algunas series que deberían

El más sangrante que encontrarán los seriéfilos es el caso de Poker Face, la serie creda por Rian Johnson (Puñales por la españda), que ha sido un exitazo en su estreno en Estados Unidos.

Aunque encontramos otros como The Resort, Mr. Mayor, Young Rock, MacGruber o Paul T. Goldman, que eran también series muy esperadas, y que se echan mucho en falta ante la falta de novedades del catálogo.

4. No tiene 4K

De momento, su contenido solo se puede ver en calidad de vídeo Full HD (1080p), aunque afirman estár trabajando para incluir el 4K (2160p) "muy pronto". Algunos títulos sí que cuentan con calidad de audio Dolby Digital 5.1.

Prácticamente en todas las plataformas ya se puede ver el contenido en 4K, por lo que es un gran agravio comparativo para los que disfrutan de la calidad de la imagen y han invertido en un buen equipo de reproducción.

5. Su interfaz es bastante básica

En una era del streaming donde Netflix tiene tantas funcionalidades que hemos perdido la cuenta o Amazon Prime Video el X-Ray con la metadata de IMDb, SkyShowtime es la definición más pulcra de espartano.

En el menú de navegación simplemente tenenmos Inicio, películas, Series y Mi lista, con un destacado en slide. Y a partir de ahí, una serie de listas con diferentes destacados, un seguir viendo y un acceso directo a cada uno de los canales de contenido. Nada más.

En cuanto al menú de reproducción: play, pause, 10 segundos hacia adelante o atrás, pantalla completa, audio y subtítulos, información y volumen. Chimpún.

La oferta de SkyShowtime a mitad de precio para siempre.

Conclusión

Es un asunto al que llevo tiempo dándole una vuelta para poder daros una respuesta definitiva y no ser equidistante. Y he llegado a la conclusión de que es un sí. La cantidad y calidad de contenidos por un precio tan bajo, inclina definitivamente la balanza a favor, superando las contras.

Realmente, es una auténtica ganga. Más, si aprovechas la oferta y/o compartes la cuenta. Aunque hay que mirar la rentabilidad del dinero invertido vs el tiempo de consumo en la plataforma. Todo depende del uso que le vayas a dar. Y eso es una cuestión muy personal y en la que no entran criterios objetivos.

Si solo me suscribiera a una plataforma, tengo claro que esa no sería SkyShowtime, pero es un complemento ideal a lo que ya tengo. Es decir, podéis seguir viviendo sin SkyShowtime, aunque quizás sin Netflix, HBO Max o Disney+, se os haga difícil a día de hoy. Pero contar también con SkyShowtime a cambio de una inversión tan pequeña hace que sea un complemento perfecto a vuestra oferta de cine y series en casa.

