Las series que tienes que ver esta Semana Santa en plataformas de streaming.

Todo buenos días festivos, necesitan sus recomendaciones de series para saber qué ver entre tantas opciones disponibles, ya que hay más bacalás -como diría Maldini- que estrenos. Pero para eso estamos en SERIES & MÁS, que os hemos recopilado una selección de tres series perfectas para maratonear esta Semana Santa desde el sofá de vuestra casa con una buena torrija en mano. Más allá de las novedades de cartelera, por si también queréis pasaros por el cine para ver AIR o Super Mario Bros: La película.

Como podréis observar, nuestras tres recomendaciones de esta semana están relacionadas con temas religiosos para ambientar mejor las fechas.

Os proponemos un viaje televisivo desde la tragedia real que tuvo lugar en Waco (Texas) con el enfrentamiento entre el Gobierno federal y la secta de los Davidianos de la Rama en Waco: El apocalipsis texano; pasando por una fascinante ficción dirigida por Paolo Sorrentino sobre un joven que es nombrado Papa y hará temblar a la Santa Sede, titulada The Young Pope; hasta llegar a una propuesta más tradicional para estos días con The Chosen (Los elegidos), una serie sobre la vida de Jesús de Nazaret que cuenta con un enfoque moderno y que ha coquistado ya a 450 millones de espectadores.

'Waco: El apocalipsis texano' (Netflix)

De qué va:

En 1993, David Koresh, líder de una secta en Waco (Texas), se enfrentó al Gobierno federal en un sangriento asedio que duró 51 días. El conflicto empezó con el mayor tiroteo en suelo estadounidense desde la guerra de Secesión y acabó en un auténtico infierno retransmitido en directo por la televisión nacional. Entretanto, tuvo al planeta en vilo frente al televisor y se convirtió en la noticia más destacada del mundo.

Por qué verla:

Si eres de los que Wild Wild Country les rompió la cabeza, tienes que ver Waco: El apocalipsis texano. Esta docuserie de tres partes es una crónica definitiva de lo que pasó con la secta de los Davidianos de la Rama con motivo del 30.º aniversario de la tragedia. El documental cuenta con entrevistas con personas de los dos bandos: davidianos y miembros del Gobierno federal, en unos testimonios que os pondrán los pelos de punta. Un drama épico sobre Dios y las armas en Estados Unidos que demuestra que si el diablo existe, el 19 de abril de 1993 se apareció el Mount Carmel.

'The Young Pope' (Amazon Prime Video, HBO Max)

De qué va:

Cuenta la historia de Lenny Belardo (Jude Law), un recién nombrado Papa con menos de 50 años y que se ha hecho llamar Pío XIII. Un misterio para todos, que no conocen cómo piensa dirigir el Vaticano ni su postura sobre los temas trascendentales de la Iglesia Católica. El resultado será un Papa ultraconservador, que vive recluido en el Vaticano, es reacio a mostrarse en público y que hará tambalear los cimientos de la ciudad papal.

Por qué verla:

Los que me conocen, saben que es una de las series que más me ha llegado a fascinar. En la creación del cineasta Paolo Sorrentino (Il Divo, La gran belleza) subyacen imágenes embriagadoras, ideas poderosas y un humor irreverente que convierten a esta producción en única en la historia de la televisión. Un animal exótico, cargado de magnetismo y fantasía, al igual que el propio Pío XIII y la magistral interpretación de Jude Law en uno de los papeles de su carrera. La miniserie que cuenta con 10 episodios que podéis maratonear en estos días festivos. Y si os quedáis con ganas de más, podéis seguir con The New Pope.

'The Chosen (Los elegidos)' (Movistar+)

De qué va:

Judea, siglo I. Un pescador buscavidas ahogado por las deudas; una mujer maltratada y atrapada por sus propios demonios, un joven recaudador de impuestos marginado por su familia por trabajar para los romanos y un influyente mandatario judío que cuestiona todo lo que había creído cierto hasta ahora… La vida de estas y otras personas dan un giro radical cuando conocen a un misterioso hombre del que se rumorea que cura a los enfermos, se hace amigo de los pobres y habla sin tapujos de traer la liberación a un pueblo cansado de la opresión del poder de los romanos.

Por qué verla:

The Chosen ('os elegidos) es la última ficción sobre la figura de Jesucristo que se ha convertido en un fenómeno mundial. La serie se ha estrenado en más de 140 países, ha sido traducida a 56 idiomas y la han visto 450 millones de espectadores. La crítica también ha abrazado esta serie que se acerca a la figura de Jesús de una manera nunca vista antes en pantalla.

Contando con un enfoque moderno, la historia de Jesús de Nazaret es narrada por quienes le conocieron, no situándolo en el centro narrativo como hemos visto anteriormente, y mostrando a Jesús de una forma personal, íntima e inmediata. Apuesta también por la diversidad racial y presencia femenina en personajes con entidad propia.

Movistar+ acaba de estrenar esta serie que cuenta con dos temporadas, cada una con 8 episodios y un especial, que se antoja perfecta para maratonear en Semana Santa.

