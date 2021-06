'La maravillosa Señora Maisel', la serie que deberían ver en La Chocita del Loro para sacudirse el machismo.

Tras ver lo que ha pasado esta semana con La Chocita del Loro, cualquiera diría que vivimos en 2021 y no en los años 50. Uno cree que hemos avanzado pasos agigantados en temas como el feminismo y resulta que en muchos sitios sigue oliendo a rancio. A alcanfor. A armario cerrado con mucho machismo dentro. El conocido local de monólogos de Madrid ha provocado un torrente de reacciones cuando su directora Laura Sánchez Vegas, explicaba en la Cadena SER por qué todavía tienen tan pocas mujeres cómicas en su cartelera.

Para ella se debe a que "mucho del humor que hacen las mujeres es como de víctimas o muy feminista". Ojo, que no quedó ahí la cosa. También añadió que es que el público que acude a la Chocita, "no suele comprar" entradas para espectáculos de mujeres. "Intentamos que haya mujeres pero es complicado porque el humor es diferente", se justificaba. Así se entienden los datos de sus espectáculos donde hay 26 hombres y sólo una mujer. Su opinión creó una bola de nieve y las redes sociales señalaron el machismo del local. Pero La Chocita del Loro tenía una nueva bala -machista- en la recámara. Un día después, el gerente de la sala, Francisco Carretero, añadía que “el nivel de las cómicas necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro”.

Vamos, que las mujeres no son lo suficientemente graciosas, para Carretero.Podríamos volver a enumerarle nombres como los de Henar Álvarez, Asaari Bibang, Isa Calderón, Carolina Iglesias o Eva Soriano. También los de cómicas de EEUU como Hannah Gadsby, Kristen Wiig, Tina Fey, Amy Poehler o Maya Rudolph. Pero ya que estamos le recomendamos una serie que vistas sus declaraciones está claro que no han visto: La maravillosa Señora Maisel, la joya de Amazon Prime Video que ya tiene un Emmy a la Mejor serie de comedia y dos Globos de Oro en la misma categoría.

La referencia a los años 50 del inicio de este artículo no era , y es que es la época donde se desarrolla esta ficción creada por Amy Sherman -que cuenta la historia de , ama de casa de la alta sociedad que cuando es abandonada por su marido, descubre su talento como monologuista. Oh, sorpresa, los prejuicios que se encontraba nuestra protagonista eran los mismos a los que se enfrentan las cómicas 70 años después. Los comentarios de los responsables de La Chocita del Loro se han escuchado en algunos de los mejores momentos de la serie. Si no lo creen presten atención a lo que dice en el segundo episodio de la segunda temporada cuando ve cómo mucha gente cree que las mujeres no tienen gracia:

“Los hombres de ahí, y los hombres en general, creen que solo ellos pueden usar la comedia para cubrir los vacíos de su alma y dicen a todo el mundo que las mujeres no son graciosas, que solo los hombres lo son. Piénsenlo. La comedia se alimenta de la opresión, de la falta de poder. De la tristeza y la decepción. Del abandono y de la humillación. ¿Quién coño puede describir todo eso mejor que una mujer? Según esos estándares sólo las mujeres serían graciosas”.

Pero todavía hay más coincidencias. Eso de que las mujeres sólo hablan de cosas de mujeres, o muy feminista… Esto es lo que ocurre en el final de la temporada 2 de La maravillosa Señora Maisel cuando se le ocurre bromear con un tema tabú… el embarazo:

- No puedes decir embarazada? En ningún contexto, es desagradable.

- ¿Desagradable? El tío de antes ha hablado de pillar hongos en la polla.

- Eso era gracioso, esto es cosa de mujeres, es privado.

Una serie que también aborda otros temas, como las ganas de que una mujer fracase que tienen muchos hombres. Pasa en los festivales de cine, cuando una mujer presenta una mala película y todos apuntan a motivos de género para su selección, pero nunca se atreverían a hacer el mismo comentario cuando un hombre presenta una mala obra. Como decía Celia de Molina hace poco, las mujeres tienen derecho “a su truño”. Y así respondía Midge a aquellos que desean ver cómo tropiezan:

“Ahí están, esperando a que la cague. Un jueves por la noche y su mejor plan es esperar a la posibilidad de que una tía fracase. ¿Deberían intimidarme? Yo sólo veo aun grupo de tíos que se metió a cómicos para poder follar de vez en cuando”.

Premonitoria, crítica, un bofetón a los machistas. La maravillosa Señora Maisel es la serie que deberían estar viendo ahora mismo en La Chocita del Loro para abrir los ojos.

