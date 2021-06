Guerra en La Chocita del Loro: dos cómicos abandonan el show tras la polémica machista

La polémica en torno a las declaraciones machistas y la programación sexista de la Chocita del Loro no ha hecho más que empezar. Las redes se han incendiado de comentarios y muchas cómicas han alzado la voz en denuncia, incluso mostrando algunos mensajes y correos intercambiados con la directora en los que se observa el machismo existente en la programación.

A su vez, algunos de los humoristas que formaban parte de la misma han mostrado su rechazo y han decidido prescindir de sus espectáculos en la Chocita del Loro.

Humoristas se solidarizan

Tras la polémica, algunos humoristas que formaban parte del equipo de la Chocita del Loro han decidido salir de la programación. Uno de ellos, Jaime Caravaca que decía: "Me voy de la Chocita del Loro. No pienso comulgar con esa ideología a la hora de programar comedia”. El humorista explicaba su disgusto ante lo sucedido y se disculpaba ante aquellas personas que iban a acudir a sus próximos espectáculos por la cancelación de los mismos.

También Manuel Chacón abandona la programación de la sala y ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo al igual que Caravaca explicando su decisión. "Llevo trabajando en la Chocita del Loro desde hace más de dos años. En vista de las declaraciones que ha hecho su programadora en la cadena SER me he visto en la obligación de tomar partido, dar mi opinión y posicionarme respecto a este tema que me parece muy grave", afirmaba el cómico. Además, añadía que no quiere seguir trabajando en un lugar "cuyos valores a la hora de establecer un criterio para seleccionar cómicos y cómicas son los que ha declarado la máxima responsable".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Chacón (@manuchac0n)

Se alza la voz

Varias humoristas han compartido las últimas (y alarmantes) declaraciones de Francisco Carretero, el gerente de la sala. "El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro”, decía.

Buenos días lo primero pic.twitter.com/OjdJGLlF2c — Perra de Satán (@perradesatan) June 22, 2021

La cómica Nadin Din ha compartido en su cuenta de Twitter unos correos que intercambió con la directora de La Chocita del Loro en 2020 y que han vuelto a poner en evidencia a Laura Sánchez.

Bueno, me han recomendado quitar direcciones de email y eso hago. Dejo aquí la conversación entera. Y cada cual que saque sus conclusiones. Si queréis saber xq no lo dije antes: pues para no ser una victimista. Y por la repercusión con programadores y o salas. pic.twitter.com/4J8kgiHdQs — Nadin Din (@nadindondan) June 21, 2021

En el hilo se puede leer como la directora "bromea" con el claro machismo que inunda a la mítica sala de comedia madrileña e insinuando que la única manera de formar parte del equipo es "tener pene" o "comer penes".

También ayer en el programa Más Vale Tarde, Cristina Pardo conectaba en directo con la humorista y responsable de Estirando el chicle, uno de los podcast de mayor éxito en España, Carolina Iglesias para hablar sobre la polémica.

Durante la conexión Iglesias decía "llevamos toda la vida escuchando chistes sobre masturbación masculina", y añadía "es que piensan que somos un nicho y somos la mitad de la población, tenemos mucho poder".

La humorista y guionista ha reivindciado en Más Vale Tarde el papel de las mujeres en la comedia: "Que no te guste una mujer no significa que no te guste ninguna". https://t.co/VPzJ5AlNrg — Más Vale Tarde (@MVTARDE) June 21, 2021

La cómica Martita De Graná también subía a su cuenta de Twitter un video donde se la gigantesca masa de seguidores que acuden a sus shows y añadía: "Después de escuchar palabras que duelen en el alma aún más viniendo de mujeres que dicen que nuestro humor no es suficiente, que sólo nos hacemos las víctimas y hablamos de feminismo, que no vendemos entradas... Un abrazo a las cómicas de este país, seguimos en la lucha hermanas".

Patricia Sornosa también compartía su experiencia y escribía: "Hace años me presenté al concurso de comedia de La Chocita. Hace poco uno de los miembros del jurado me confesó que lo gané pero que los dueños se negaron, presionaron al jurado y modificaron el resultado. Me dieron el segundo premio. Me presentaré dentro de dos años a ver..."

Más casos

La sexóloga y pedagoga Paula Álvarez también ha querido compartir su experiencia como camarera en el local de la Chocita del Loro y ha explicado cómo fue despedida por formar parte del colectivo LGBT+.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Álvarez (@paulaalvarezsexologa)

"Pues 10 años más tarde el karma llega... Dejad más cómicas en comentarios que con los nervios de contar esto, que nunca lo había hecho en público, me habré dejado a un montón de compañeras. Cuándo te pregunten porqué el Orgullo es necesario acuérdate de esto, que no ha pasado tanto tiempo, estamos igual", añadía.