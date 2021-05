Emmy 2021: las series que pueden estar nominadas en las categorías de drama y comedia este año

El próximo 13 de julio se anunciarán las nominaciones a los Premios Emmy 2021 y en esta edición, después del extraño 2020 que vivimos, se esperan muchas novedades en las categorías de drama y comedia, que son las que analizaremos hoy. Para prepararnos, en SERIES & MÁS hemos hecho un repaso de las series que se emitieron en el período de elegibilidad y que, por tanto, compiten por un puesto entre las mejores del año.

A los premios que se entregarán en la ceremonia del 19 de septiembre optan todas las series que estrenaron sus episodios en Estados Unidos entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Como es normal que para estas fechas nos hayamos olvidado de las que se emitieron el verano pasado o que creamos que ya compitieron en la edición anterior, vamos a hacer un recuento de cuáles son y en qué categoría participan.

Series nominadas en 2020 que no compiten este año

Imagen de la temporada 4 'El cuento de la criada'. HBO España

Esta edición de los premios promete muchas novedades en las categorías de drama y comedia porque solo un 25% de las que estuvieron nominadas en 2020 son elegibles en 2021.

En drama Better Call Saul, Killing Eve, Ozark, Stranger Things y Succession no han estrenado episodios desde su última participación en los premios, las únicas que pueden repetir son The Crown, El cuento de la criada y The Mandalorian, lo que deja la puerta abierta a otros títulos que quizá lo habrían tenido más complicado en años en los que en condiciones normales se suele votar por inercia.

La categoría de comedia se renovará casi en su totalidad, porque de las ocho series que estuvieron nominadas el año pasado, entre las que ya finalizaron o no han regresado, la única que puede competir en esta ocasión es El método Kominsky. Quedan libres siete puestos, y puede ocurrir cualquier cosa, por lo que será interesante ver cómo queda el listado definitivo.

Candidatas a mejor serie de drama 2021

'Para toda la humanidad'. Apple TV+

• Será difícil, porque es la segunda temporada y se emite en Apple TV+ sin estrellas como Jennifer Aniston o Reese Witherspoon, pero este podría ser una buena oportunidad para que Para toda la humanidad consiga alguna nominación después de las buenas críticas que recibió por su última entrega.

• No porque tenga más calidad, pero sí mejores opciones y más popularidad, es un año en el que Bridgerton podría colarse entre los mejores series del año en los premios.

• No hay que olvidar a This is Us que, a pesar de quedar fuera en 2020, y de que esta no haya sido su mejor temporada, siempre es una buena alternativa para los votantes.

Uzo Aduba en 'En terapia'. HBO España

• Otras de las que pueden conseguir nominación son En terapia, que ha regresado después de más de diez años con una cuarta temporada y Pose, que se despide este año.

• También compiten Industry, The Boys, La costa de los mosquitos y P-Valley.

• A pesar de que podrían competir en miniserie, tanto Ratched, Lovecraft Country, Falcon y el Soldado de Invierno como Who Are Who We Are probarán suerte en drama. Este parece el mejor año para hacerlo porque no hay competidoras muy potentes, a diferencia de la que les correspondería en la de categoría que les correspondería, que será la más reñida de la noche.

Candidatas a mejor serie de comedia 2021

'Ted Lasso'. Apple TV+

• Aunque en drama lo tiene complicado, esta puede ser la categoría que le dé alegrías a Apple TV+ con Ted Lasso después de su éxito en los premios de los sindicatos profesionales y los Globos de Oro. A su lista se suman Mythic Quest y Dickinson, dos series con poca repercusión entre el público, pero muy bien valoradas por la crítica.

• Entre las viejas conocidas que pueden volver a entrar o han sido nominadas en categorías técnicas o de interpretación están Master of None, Black-ish, Ramy, Pen15, Shameless y Mom.

• Las que ya llevan varias temporadas y podrían hacerlo por primera vez Search Party, Superstore, Dickinson, Breeders, Cobra Kai y La extraordinaria Playlist de Zoey. Las dos últimas tienen bastantes opciones.

• Es una categoría en la que es difícil hacer previsiones porque hay siete casillas libres y muchas series de estreno (varias de las cuales no se han estrenado en España) de las que no tenemos referencias anteriores de los votantes, como son: The Flight Attendant, Genera+ion, Emily in Paris, Mr. Mayor, Girls5eva, Hacks, Made For Love, I Hate Suzie.

Las nominaciones a los Premios Emmy 2021 se anuncian el 13 de julio.

