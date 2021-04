Las 13 series adaptaciones literarias que esperamos con más ganas para celebrar el Día del Libro

Las adaptaciones literarias nos permiten combinar dos grandes placeres, el de la lectura y las series de televisión. En los últimos años hemos disfrutado de pasos muy exitosos del papel a la pantalla, como han sido los de Big Little Lies, Normal People o El cuento de la criada, y leer las novelas en las que se basan siempre tiene premio, independientemente de que lo hagamos antes o después de verlas. Para celebrar el Día del libro, y por si estáis buscando inspiración, os traemos una lista con las series basadas en libros más esperadas que se están preparando.

La calidad de los proyectos es tan alta, que hemos dejado fuera la segunda temporada de Los Bridgerton o la tercera de La amiga estupenda, y ni siquiera ha hecho falta incluir El señor de los anillos que está preparando Amazon Prime Video, o House of Dragon, la precuela de Juego de tronos que tiene en marcha HBO. Estas son las 13 series basadas en libros que esperamos con más ganas.

'Alguien está mintiendo' (Peacock)

Annalisa Cochrane es una de las protagonistas de 'Alguien está mintiendo'.

De qué va el libro:

La novela de Karen M. McManus ha sido descrita como un cruce entre El club de los cinco, Gossip Girl y Pequeñas mentirosas. Sigue a cinco estudiantes de instituto que son retenidos en la sala de castigos al finalizar el día. Uno de ellos había revelado los secretos más ocultos de sus compañeros de clase en una aplicación. Cuando muere, los otros cuatro se convierten inmediatamente en sospechosos de su asesinato.

Qué sabemos de la serie:

El piloto fue escrito por Erica Saleh (Evil) y dirigido por Jennifer Morrison (Euphoria), su showrunner es Darío Madrona, uno de los creadores de Élite. La primera temporada tendrá 8 episodios que cuentan en su reparto con Marianly Tejada (La purga), Annalisa Cochrane (Cobra Kai), Jessica McLeod (You, Me, Her), Barrett Carnahan (Grown-ish) y Melissa Collazo (Swamp Thing).

'Anatomía de un escándalo' (Netflix)

Michelle Dockery interpreta a la abogada de 'Anatomía de un escándalo'.

De qué va el libro:

James, conocido por todos como un padre amoroso, hombre de éxito y un político carismático es acusado de violación. Sophie, su esposa, está convencida de su inocencia y hará todo lo posible por proteger a su familia. Kate es la abogada de la acusación y está convencida de que James es culpable. ¿Cuál de las dos está en lo cierto?

Qué sabemos de la serie:

La temporada tendrá seis episodios en los que Sienna Miller y Rupert Friend interpretan al matrimonio y Michelle Dockery a la abogada que llevará al político a juicio. David E. Kelly (The Undoing) será el showrunner de la serie.

'Conversaciones entre amigos' (BBC Three)

Jemima Kirke está en el reparto de 'Conversaciones entre amigos'.

Después de una velada literaria en Dublín, las universitarias Frances y Bobbi conocen a Melissa, una escritora interesada en publicar un reportaje sobre ellas. Ambas se sentirán atraídas hacia ella y su marido Nick, un matrimonio acomodado que se acerca a la cuarentena y con el que terminarán formando un complejo ménage à quatre.

Qué sabemos de la serie:

Sally Rooney vuelve a formar equipo con Alice Birch y Lenny Abrahamson, el mismo equipo con el que colaboró en Normal People, en la adaptación de su primera novela. Alison Oliver, Sasha Lane (American Honey), Joe Alwyn (La Favorita) y Jemima Kirke (Girls) ya están confirmados como los cuatro protagonistas.

'El ferrocarril subterráneo' (Amazon Prime Video)

'El ferrocarril subterráneo" se estrena el 14 de mayo.

De qué va el libro:

Cora es una joven esclava de una plantación de algodón en Georgia que fue abandonada por su madre y vive sometida a la crueldad de sus amos. Cuando César, un joven de Virginia, le habla del ferrocarril subterráneo, ambos deciden iniciar una arriesgada huida hacia el Norte para conseguir la libertad.

Qué sabemos de la serie:

The Underground Railroad Barry Jenkins Amazon Prime Video

Thuso Mbedu, Joel Edgerton, Aaron Pierre, Peter Mullan y Lily Rabe protagonizan la adaptación de la novela de Colson Whitehead, galardonada con el premio Pulitzer. Los guiones los ha escrito Jihan Crowther (El hombre en el Castillo) y Barry Jenkins (Moonlight) dirige todos los episodios. La temporada de 10 episodios se estrena el 14 de mayo en Amazon Prime Video.

'Estación once' (HBO Max)

Mackensie Davis es una de las protagonistas de 'Estación once'

De qué va el libro:

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos. Han desaparecido hasta las ciudades y solo quedan asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos decide crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad.

Qué sabemos de la serie:

Patrick Somerville (Maniac, The Leftovers) adapta la novela de Emily St. John Mandel y Hiro Murai (Atlanta) será el director de los 10 episodios de la temporada. En el elenco están confirmados Daniel Zovatto, Lori Petty, Mackenzie Davis, Himesh Patel and David Wilmot.

'Fundación' (Apple TV+)

Lee Pace interpreta al Hermano Día en 'Fundación'.

De qué va el libro:

En esta ambiciosa obra de Isaac Asimov un científico predice la caída del imperio gracias a una disciplina que le permite estudiar el comportamiento humano a gran escala y predecir los movimientos de las masas. La Fundación es el grupo encargado de preservar el conocimiento humano de su aniquilación y acelerar el surgimiento de un nuevo imperio.

Qué sabemos de la serie:

'Fundación' tráiler

David S. Goyer y Josh Friedman son los responsables de la adaptación de los diez episodios que conforman la primera temporada de esta serie de Apple TV+, que está protagonizada por Lee Pace (Halt and Catch Fire) y Jared Harris (Chernobyl). Aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero llegará antes de que acabe 2021.

'La serpiente de Essex' (Apple TV+)

Claire Danes y Tom Hiddleston protagonizan 'La serpiente de Essex'.

De qué va el libro:

La novela de Sarah Perry sigue a Cora, una mujer que enviuda después de haber estado atrapada en un matrimonio abusivo, y se traslada a un pequeño pueblo del Londres victoriano. Allí es seducida por las supersticiones y leyendas locales que hablan del regreso a la zona de una criatura mitológica conocida como la Serpiente de Essex.

Qué sabemos de la serie:

Está creada por Anna Symon, guionista de series como La señora Wilson, con la dirección de Clio Bernard, nominada al premio Bafta a la mejor película por The Arbor y The Selfish Giant. Claire Danes interpretará a la protagonista en el que será su regreso a la televisión después de Homeland, acompañada por Tom Hiddleston en el reparto.

'Nueve perfectos extraños' (Hulu)

Nicole Kidman volverá a protagonizar la adaptación de una novela de Lyane Moriarty.

De qué va el libro:

La escritora de novelas románticas Frances Welty llega al lujoso balneario Tranquillum House con un problema de espalda y el corazón roto. Rápidamente se siente interesada por el resto de huéspedes; algunos de ellos desean perder peso, otros buscan un nuevo comienzo y hay quienes están allí por razones que no querrían admitir en voz alta. Pero quien más le intriga es la misteriosa y carismática directora, una mujer que parece poseer respuestas a preguntas que Frances ni siquiera sabía que tenía.

Qué sabemos de la serie:

David E. Kelly vuelve a adaptar una obra de Moriarty después del éxito de Big Little Lies y también repite con Nicole Kidman, que forma parte de un reparto de lujo en el que también están Bobby Cannavale, Melissa McCarthy, Luke Evans, Regina Hall y Michael Shannon. La temporada de ocho episodios aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera su lanzamiento antes de que acabe 2021.

'Pachinko' (Apple TV+)

Minha Kim es una de las protagonistas de la serie 'Pachinko'.

De qué va el libro:

Pachinko sigue las esperanzas y los sueños de cuatro generaciones de una familia de inmigrantes coreanos, desde un inocente amor prohibido hasta historias de guerras internacionales.

Qué sabemos de la serie:

Minha Kim y Lee Min-Ho protagonizan la primera temporada, que estará rodada en tres idiomas, coreano, japonés e inglés. Soo Hung, que ha escrito en series como The Terror y See, está encargada de la adaptación.

'¿Sabes quién es?' (Netflix)

Toni Collette encabeza el reparto de '¿Sabes quién es?' ('Pieces of Her').

De qué va el libro:

Laura, una logopeda encantadora y dedicada a su trabajo, lleva una vida apacible junto a su hija Andy en un pueblo de Georgia. Durante una celebración en un bar, Andy se sorprenderá ante la reacción rápida y eficaz de su madre durante un acto de violencia, lo que la llevará a embarcarse en un viaje en el que descubrirá el oscuro pasado de su familia.

Qué sabemos de la serie:

Charlotte Stoudt, guionista de series como Fosse/Verdon y Homeland, es la responsable de la adaptación de la novela de Karin Slaughter, cuyas protagonistas serán Toni Colette (Creedme) y Bella Heathcote (El hombre en el castillo) como madre e hija. Llegará en 2021 a Netflix.

'The Power' (Amazon Prime Video)

Auli'i Cravalho es una de las protagonistas de 'The Power'.

De qué va el libro:

Cuatro chicas adolescentes descubren que poseen un poder: con un simple movimiento de sus manos, pueden infringir un dolor agonizante e incluso la muerte. Y no son las únicas. El mundo nunca volverá a ser el mismo.

Qué sabemos de la serie:

Naomi Alderman, la autora de la novela, es la creadora de la serie y se ha encargado de la adaptación junto a guionistas como Claire Wilson (Gangs of London, La chica del Tambor. Reed Morano, ganadora de un Emmy por El cuento de la criada, dirigirá todos los episodios. Auli'i Cravalho (Moana), Leslie Mann (Los Croods), Tim Robbins (Castle Rock), Daniela Vega (Una mujer fantástica) y Rainn Wilson (The Office) son algunos de los nombres más destacados del reparto.

'Todos quieren a Daisy Jones' (Amazon Prime Video)

'Todos quieren a Daisy Jones' está protagonizada por Riley Keough.

De qué va el libro:

Sigue a una banda de rock ficticia (pero inspirada en Fleetwood Mac) en la década de 1970, desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en una de las bandas más legendarias del mundo, explorando la razón detrás de su separación en el apogeo de su éxito.

Qué sabemos de la serie:

Scott Neustadter y Michael H. Weber, guionistas de (500) días juntos y Bajo la misma estrella, adaptan la novela de Taylor Jenkins Reid, que tendrá a Niki Caro (En tierra de hombres) dirigiendo todos los episodios. Riley Keough, que protagonizó la aclamada primera temporada de The Girlfriend Experience, dará vida a Daisy Jones, papel en el que estará acompañada por actores como Sam Claflin (Peaky Blinders) o Suki Waterhouse (La princesa blanca).

'Una corte de rosas y espinas' (Hulu)

Ronald D. Moore es el encargado de adaptar 'ACOTAR'

De qué va el libro:

Feyre está desesperada, su vida y la de su familia dependen de ella. Enfrentada al hambre, no dudará en ir al bosque prohibido y matar si es necesario. Pero su osadía la convierte en prisionera del misterioso Tamlin, quien a pesar de su aparente frialdad la hará descubrir una ardiente pasión que marcará su destino. Lejos de su familia y su mundo, Feyre tendrá que tomar una decisión capital para salvar todo lo que ama.

Qué sabemos de la serie:

Este proyecto fue anunciado en marzo de 2021 y aún está en una fase de desarrollo muy temprana, pero desde que se publicó la noticia, la adaptación de esta popular saga de fantasía, conocida entre sus seguidores como ACOTAR (por su título en inglés A Court of Thorns and Roses), despertó gran expectación. Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander) y la autora de las novelas, Sarah J. Maas, están trabajando actualmente en el guion del episodio piloto y en los próximos meses se anunciará a los actores elegidos para protagonizar la serie en Hulu.

