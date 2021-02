Todas las series y películas que Apple TV+ estrenará en 2021

El catálogo de producciones originales de Apple TV+ no es el más extenso entre sus competidores, pero con la calidad de títulos como The Morning Show o Ted Lasso, con dos nominaciones en los Globos de Oro de 2021, se ha ganado el favor de crítica, público y los premios de la industria.

Con los varios anuncios que ha realizado últimamente, como la serie de época que protagonizará Brie Larson, la miniserie In With the Devil con Taron Egerton o el fichaje de Anne Hathaway y Jared Leto en WeCrashed, la plataforma confirma que continúa firme en su apuesta por la ficción, y así lo demuestran los títulos que tienen confirmado su estreno en este 2021.

'Billie Eilish: The World's A Little Blurry'

Tráiler - 'Billie Eilish: The World’s A Little Blurry' - Apple TV+

Este documental sigue la historia de coming age de la popular cantautora Billie Eilish y su salto a la fama. R.J. Cutler dirige con una mirada íntima el extraordinario viaje de una una adolescente que, con solo 17 años, se convirtió en una figura pública que pasaba gran parte de su vida de gira y en los escenarios, al tiempo que muestra el proceso creativo de composición de su exitoso álbum When we all fall sleep, where do we go?.

Fecha de estreno: 26 de febrero.

'Cherry'

Tráiler - 'Cherry' - Apple TV+

Tom Holland (Spiderman) protagoniza esta película en la que interpreta a un joven que vuelve a casa después de haber servido en Irak como médico en el ejército. En su vuelta lucha contra un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado y desarrolla una adicción a las drogas. Al quedarse sin trabajo, recurre al robo de bancos perdiendo por el camino su relación con Emily (Ciara Bravo), lo único estable que tenía en su vida. Los directores son Anthony y Joe Russo, conocidos por su trabajo en el universo de Los Vengadores.

Fecha de estreno: 12 de marzo.

'El Show de Snoopy'

Tráiler - El Show de Snoopy - Apple TV+

El perro más famoso del mundo regresa a Apple TV+ con nuevos episodios en los que lo veremos tan bailarín y soñador como siempre, viviendo las más grandiosas y locas aventuras junto a Emilio (Woodstock), su mejor amigo, el adorable canario amarillo, y acompañados por Charlie Brown, Peppermint Patty, Sally, Marcia, Linus y el resto de la pandilla.

Fecha de estreno: ya disponible en Apple TV+.

'Fundación'

'Fundación' tráiler

Esta ambiciosa adaptación de la obra de Isaac Asimov es una de las series más esperadas de 2021. Lee Pace (Halt and Catch Fire) y Jared Harris (Chernobyl) protagonizan esta producción de ciencia ficción, en la que un científico predice la caída del imperio gracias a su dominio de una disciplina que le permite estudiar el comportamiento humano a gran escala para pronosticar los movimientos de las masas. La Fundación es el grupo encargado de preservar el conocimiento humano de su aniquilación.

Fecha de estreno: sin confirmar.

'La historia de Lisey'

'La historia de Lisey' (Stephen King), portada española.

Pablo Larraín (Jackie) estará tras las cámaras de esta serie de terror basada en la novela homónima de Stephen King. Julianne Moore da vida a una mujer que, dos años después de la muerte de su esposo, interpretado por Clive Owen, empieza a enfrentarse a realidades que había reprimido y olvidado.

Fecha de estreno: sin confirmar.

'Pachinko'

'Pachinko' (Min Jin Lee), portada española.

Basada en la novela de Min Jin Lee llega esta serie generacional sobre el amor, la pérdida y el sacrificio. Pachinko sigue las esperanzas y los sueños de cuatro generaciones de una familia de inmigrantes coreanos, desde un inocente amor prohibido hasta historias de guerras internacionales. La serie se rodará en tres idiomas, coreano, japonés e inglés.

Fecha de estreno: sin confirmar.

'Palmer'

Tráiler - 'Palmer' - Apple TV+

Eddie Palmer (Justin Timberlake) pasó de ser un héroe local como estrella de fútbol americano de la escuela secundaria a un delincuente que pasó 12 en una cárcel estatal. Al salir, regresa a su hogar en Luisiana para vivir con Vivian (June Squibb), su abuela. Mientras intenta llevar una vida tranquila y pasar desapercibido, a Palmer lo persiguen los recuerdos de sus días de gloria y la mirada crítica de la gente de su pueblo. Cuando su vecina Shelly (Juno Temple) desaparece dejando a su hijo Sam (Ryder Allen) de 7 años, Palmer forja con él una conexión que cambia su vida, hasta que el pasado vuelve para amenazarlo.

Fecha de estreno: ya disponible en Apple TV+.

'Perdiendo a Alice'

'Perdiendo a Alice' - Trailer Oficial | Apple TV+

Thriller psicológico protagonizado por una directora de cine que vive a la sombra de su marido, una popular estrella de cine cuya apariencia no acusa el paso del tiempo. Su vida se trastoca cuando después de un fortuito encuentro en un tren se obsesiona con una joven guionista que está dispuesta a conseguir el éxito, y cuya oscura obra parece más realidad que ficción.

Fecha de estreno: ya disponible en Apple TV+.

'Schmigadoon'

Producida por Lorne Michaels (Saturday Night Live) y Cecily Strong y Keegan-Michael Key, llega esta serie sobre una pareja que decide hacer un viaje como mochileros para revitalizar su relación. Durante su periplo encuentran un pueblo mágico donde todos actúan como si estuvieran en un musical de la década de 1940. En el reparto también están confirmados Alan Cumming, Fred Armisen, Kristin Chenoweth y Jane Krakowski.

Fecha de estreno: sin confirmar.

'Severance'

Patricia Arquette con el Emmy por 'The Act' en la gala de 2019.. Reuters

Patricia Arquette se reúne con Ben Stiller, con quien trabajó en Fuga en Dannemora, en esta serie descrita como un thriller laboral ambientado en una empresa que aspira a llevar la conciliación laboral a un nuevo nivel. Arquette interpretará a una de las personas al mando de la empresa y a su cargo estará un empleado al que interpreta Adam Scott (Big Little Lies), un hombre con un oscuro pasado que está intentando poner su vida en orden. Stiller será el director de todos los episodios.

Fecha de estreno: sin confirmar.

'The Mosquito Coast'

Justin Theroux (The Leftovers) y Melissa George (En terapia) protagonizan esta serie en la que un idealista cansado de la civilización decide dejarlo todo para marcharse junto con su mujer y sus cuatro hijos a un destino misterioso, un lugar de la costa nicaragüense-hondureña conocida como Costa de Mosquitos.

Fecha de estreno: sin confirmar.

Lo que viene en 2021

• Todas las series que estrenará Netflix a lo largo de 2021

• Todas las películas que Netflix estrenará en 2021 (y no te puedes perder)



• Todas las series que Amazon Prime Video estrenará en 2021

• Todas las series y películas que estrenará HBO en 2021

• Todas las series del universo Star Wars que Disney+ está preparando y estrenará en 2021 (y en adelante)