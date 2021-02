'Detrás de sus ojos': la serie de Netflix lo confía todo a su loco final, ¿vale la pena el viaje?

Después de Gambito de dama, Los Bridgerton, Lupin y El baile de las luciérnagas, Netflix parece haber encontrado su nuevo fenómeno de audiencias con la serie Detrás de sus ojos. Esta producción británica adapta la novela homónima de Sarah Pinborough (editada en España por Runas), que tanto en el Reino Unido como en nuestro país se promociona en redes sociales con la promesa de un final que deja con la boca abierta.

Cada uno de los éxitos previos de la plataforma de los últimos meses ha conseguido hacerse un hueco por razones diferentes. Pueden convencer más o menos a la hora de buscar el consenso general, pero todas apelan con acierto al público al que van dirigidas, y si se mantienen en el top de las series más populares es por méritos propios. A diferencia de las anteriores, Detrás de sus ojos lo confía todo a las revelaciones del último episodio, en particular al triple salto mortal de su última escena, ¿pero vale la pena el viaje?

La corta duración juega a su favor. Que solo sean seis episodios facilita la decisión del espectador a la hora de elegir qué ver porque, si dispone del tiempo y las ganas, sabe que podrá acabarla en una tarde o durante un fin de semana. Y, afortunadamente, para los que se embarcan en esta tarea son solo seis episodios, porque a la serie le cuesta la mitad de la temporada despegar. Pero para ese momento te dices, "ya que he visto tres, me quedaré para ver cómo termina".

En cuanto a su juego deliberado con nuestras expectativas el balance es más relativo. La ficción seriada del nuevo siglo nos ha acostumbrado a la mezcla de géneros, y disfrutamos cuando una serie nos lleva por un camino inesperado, pero en el caso de Detrás de sus ojos, el espectador que entra esperando el thriller psicosexual con protagonistas inestables que vende la serie en su primer episodio, quizá se sienta decepcionado al descubrir el giro sobrenatural.

No todos los espectadores tienen la predisposición de comprar una premisa noventera de aventuras extramatrimoniales que pueden acabar en asesinato, por muy estilizada que sea su propuesta visual, pero esta es una opción de escapismo tan válida como cualquier otra. Lo que es más difícil es que, una vez decides que eso es lo que te apetece ver, la serie se vaya por derroteros fantásticos que se han omitido intencionadamente en el material promocional.

Si esos derroteros estuvieran bien ejecutados estaríamos hablando ahora de una jugada maestra, pero no es el caso. Detrás de sus ojos consigue ser aburrida a pesar de que su temporada solo tiene seis episodios, por lo que después de haber visto dos o tres, el espectador tendrá la tentación de saltar al último episodio para descubrir qué pasa en ese final del que tanto se comenta. Esta opción es perfectamente viable, y eso no habla a su favor, solo confirma la irrelevancia de un producto efímero e insustancial que no necesitaba seis horas para contar su historia.

Y así llegamos a ese final del el que se han creado tantas expectativas, y que aquí no vamos a detallar, por si alguien desea descubrirlo en primera persona. Efectivamente, tal como prometen, el último episodio es un cúmulo de revelaciones que culmina con el triple salto mortal de su última escena, en la que se le da al espectador la pieza central del rompecabezas.

Este símil no implica que al poner esa pieza en el tablero, de repente, todo adquiere sentido, porque sus personajes siguen siendo tan superficiales y poco interesantes como lo fueron siempre, y la serie tan absurda y problemática como se plantea desde el principio. Lo único que implica es que en el último momento nos dan una pieza clave que se reservan para el final, porque saben que esa es la única carta que tiene Detrás de sus ojos. Este viaje no compensa seis horas de tu vida; ni siquiera tres, si decides tomar un atajo. Si tienes mucha curiosidad de saber lo que pasa, te será más rentable leer la trama en la Wikipedia e invertir tu valioso tiempo en cualquier otra cosa, que hay muchas series por ver.

