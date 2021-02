'A todos los chicos: para siempre': las claves del adiós de la primera saga de Netflix

La pasada primavera millones de adolescentes tuvieron que cancelar sus fiestas de promoción y sus graduaciones, dos tradiciones estadounidenses que el resto del mundo hemos visto una y otra vez a través del cine y las series. Un año después de la fatídica entrada del coronavirus en nuestras vidas, A todos los chicos: Para siempre llega a Netflix para cubrir dos necesidades: celebrar el fin de semana de San Valentín desde la comodidad y seguridad de tu casa y reivindicar todas esas experiencias que han desaparecido de nuestro día a día hasta nueva orden.

El tercer episodio de la saga A todos los chicos, la adaptación audiovisual de las novelas homónimas de Jenny Han, pondrá un broche final (o no) a la historia de amor entre Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo). Para siempre empieza cuando su joven protagonista se prepara para el fin de su etapa en el instituto y el comienzo de la vida adulta, un momento vital clave en el que tendrá que tomar decisiones difíciles. Un viaje a Corea del Sur le haré preguntarse qué lugar tienen en su futuro su familia, su novio y sus amigos después de la graduación. Después de que A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero explorara cómo el pasado puede afectar al presente, la entrega final de la trilogía hará el camino inverso.

Fin a la primera saga de Netflix

Puede que no tenga el prestigio de Roma, El irlandés e Historia de un matrimonio ni los supuestos datos de audiencia de Tyler Rake y La vieja guardia, pero la saga A todos los chicos siempre podrá presumir de ser la primera saga de la plataforma de streaming. Cuando se estrenaron Bright (la película de acción y ciencia ficción protagonizada por Will Smith y un orco) y A ciegas (el primer éxito global en cine de la plataforma, con Sandra Bullock al frente del postapocalíptico drama) se especuló con que Netflix pondría en marcha sendas continuaciones para seguir explorando sus ambiciosos universos. Nunca más se supo.

El buen sabor de boca que dejó la primera entrega de la trilogía romántica (conquistando incluso a la crítica especializada, tradicionalmente alérgica a este tipo de historias), el reducido presupuesto de la producción y la decisión de rodar de forma consecutiva las dos siguientes películas (siguiendo los pasos de las continuaciones de Regreso al futuro y Avatar) hicieron posible que A todos los chicos se haya convertido en la primera trilogía de Netflix. Su modelo de negocio se repitió poco después con Mi primer beso, una apuesta similar que siempre voló por debajo de la encantadora historia de amor entre Lara Jean y Peter.

Peter lanzó a la fama a Noah Centineo. Netflix

La primera estrella en la era del streaming

A finales de 2017 Noah Centineo se convirtió en la primera estrella de la era del streaming gracias al estreno de A todos los chicos de los que me enamoré. En cuestión de semanas, el actor que encarnó ese ideal romántico llamado Peter Kavinsky pasó de tener 800.000 seguidores que le acompañaban desde sus años en Disney Channel a superar cómodamente los 13 millones (ahora Centineo se ha estabilizado por encima de los 18 millones). Consciente del fenómeno que tenían entre manos, Netflix dio luz verde inmediatamente a La cita perfecta, un guion que estaba abandonado en un cajón (después de su estreno, quedó claro por qué) y que solo salió adelante por la participación del actor.

Los estudios de cine también quisieron quedarse con un trozo del pastel. Centineo se convirtió en “el chico” de la nueva versión de Los ángeles de Charlie. La película fue un fracaso, pero su nombre no se resintió. El actor tiene pendiente de estreno The Diary, un drama romántico de época dirigido por Jackie Chan, y Black Adam, el spin off de Shazam! centrado en el villano que dará vida Dwayne Johnson. Centineo será Al Rothstein, versión humana de Atom Smasher. En 2021, el actor debería rodar también la adaptación al cine de Masters del Universo, en la que será He-Man. Aunque Peter Kavinsky haya dicho adiós, hay Noah Centineo para rato.

Antes de ser Lara Jean, Lana Condor debutó en el cine con X-Men: Apocalypse, en la que interpretaba en una breve aparición a la mutante Júbilo. La actriz está vinculada a dos nuevos proyectos después de Para siempre: Moonshot, una película de ciencia ficción sobre una joven que se va a Marte a buscar a su novio, y Girls Night, una comedia sobre dos amigas que pasan una noche inolvidable en Nueva York.

Detrás de las cámaras de 'A todos los chicos: Para siempre'. Netflix

Jenny Han volverá a Netflix

Jenny Han, autora de la trilogía literaria que inspiró la primera franquicia de Netflix, se despidió por primera vez de sus personajes en 2017. “Ha sido casi un sueño ver la historia de Lara Jean en pantalla. Había muchas cosas que eran muy importantes para mí y para mis lectores (su habitación, su ropa, la comodidad de la casa Covey, la chispa con Peter) y todas han brillado intensamente en las tres películas. No creo que mis historias acaben del todo”, dijo la autora en la presentación de la película. Antes de A todos los chicos, la escritora coreana - americana Jenny Han ya había colocado una trilogía juvenil (El verano en que me enamoré, No hay verano verano sin ti y Siempre nos quedará el verano, publicadas en España por Crossbooks) en la codiciada lista de los libros más vendidos de The New York Times.

Lo que ya es seguro es que Han volverá a colaborar con Netflix en Notes on Love, uno de los proyectos más avanzados de la productora de Shonda Rhimes, una antología sobre el amor y la vida que estará contada en varios géneros y por autores tan distintos como Steve Martin (El padre de la novia), Diane Warren (compositora diez veces nominada al Oscar), Lindy West (showrunner de la serie de Hulu Shrill, inédita en España), Ahamefule J. Oluo (compositor, guionista y monologuista de títulos como Thin Skin), Shonda Rhimes y la pareja profesional formada Norman Lear (el legendario guionista de Todo en familia) y Aaron Shure (The Office).

