Las 10 mejores series románticas que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon, Disney+ y Starzplay

'Outlander', 'Normal People' y 'Looking' destacan entre las mejores series románticas. Movistar+, Starzplay y HBO

Seguimos rebuscando en los catálogos de las plataformas de streaming para traeros las mejores series que podéis encontrar, sin necesidad de que os volváis locos para encontrar la próxima serie que queréis ver. En esta ocasión, os proponemos desde SERIES & MÁS una recomendación con las diez mejores series románticas, todas disponibles en Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney+ y Movistar+ y Starzplay.

Porque en ocasiones los silencios pueden resultar ensordecedores y la toxicidad más extrema acaba contaminando a los que están a nuestro alrededor, dejándonos a todos nosotros como único arma y recurso el amor que sentimos. Toca zambullirse en estas historias, que se han propuesto dejarnos las emociones a flor de piel e incluso, sonsacarnos alguna que otra lágrima. ¿Estáis preparados?

'Eres lo peor' (Disney+)

Los protagonistas de 'Eres lo peor'. Disney+

Temporadas: 5

Número de episodios: 62

De qué va: La serie "antirromántica" se centra en la vida de dos personas autodestructivas y tóxicas que se enamoran e intentan sacar adelante su relación acompañadas de un grupo de amigos con formas de ser similares. Esta protagonizada por Jimmy (Chris Geere), un novelista; y Gretchen (Aya Cash), que trabaja como representante.

Por qué hay que verla: Retratando a un grupo de personas tóxicas de la que es mejor mantenerse alejado, la serie se convierte en un reflejo muy tangible de la realidad, que se atreve a lanzarse al humor más oscuro y divertido. A través de una historia de amor milenial, y los mejores y más divertidos diálogos, Eres lo peor consigue su propósito.

'Insecure' (HBO)

Tráiler - 'Insecure' Temporada 1 - HBO España

Temporadas: 3

Número de episodios: 24

De qué va: La serie se sitúa en Los Ángeles y gira en torno a la vida de las dos amigas afroamericanas Issa (Issa Rae) y Molly (Yvonne Orji), mientras intentan apañárselas como pueden frente a las nuevas responsabilidades que les trae la treintena y con ella... la edad adulta.

Por qué hay que verla: Insecure, creada por la propia Issa Rae, hace honor a su nombre representando los problemas de cualquier mujer treintañera, aprovechando para introducir la crítica social y política, especialmente en cuestiones raciales y culturales. Por otro lado, y a nivel técnico, se desvincula de ser "insegura", posicionándose de forma firme como una de las comedias románticas más divertidas del momento.

'Looking' (HBO)

Fotograma de 'Looking'. HBO

Temporadas: 2

Número de episodios: 18

De qué va: La historia se sitúa en el núcleo de un grupo de amigos gais de San Francisco, cada uno perteneciente a una generación diferente. Todos ellos tendrán que hacer frente a cuestiones del día a día, entre las que destacan sus idas y venidas amorosas.

Por qué hay que verla: Aproximándose de forma temeraria a la realidad, este retrato humano llamado Looking presenta a personas normales y corrientes que buscan el amor mientras huyen de cualquier cliché.

'Love' (Netflix)

'Love'. Netflix

Temporadas: 3

Número de episodios: 34

De qué va: La serie cuenta la historia del dulce Guy (Paul Rust) y la desvergonzada y salvaje Mickey (Gillian Jacobs), mientras exploran la euforia y las humillaciones de la intimidad, el compromiso, el amor y otros temas que no esperaban vivir a su edad.

Por qué hay que verla: Love, creada por Judd Apatow (Superfumandos, Virgen a los 40), se ha convertido en una manera de criticar a las generaciones actuales, quejándose a través de un retrato sobre la diversidad y muchos otros temas de conversación que dan lugar a la reflexión.

'Master of None' (Netflix)

Master of None: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Temporadas: 3

Número de episodios: 25

De qué va: Dev (Aziz Ansari) es un pseudo actor treintañero que aún no tiene claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida, tratando temas como la vida en Nuewva York, el amor, su experiencia como inmigrante o incluso la difícil situación de las personas mayores.

Por qué hay que verla: Master of None, creada por el proio Aziz Ansari, le habla al espectador de una manera honesta y directa, contando su historia, que es también la de una generación, de una manera reivindicativa y también dejando que las emociones se apoderen del espectador.

'Modern Love' (Amazon Prime Video)

Crítica y ranking de la segunda temporada de 'Modern Love' (Amazon Prime Video)

Temporadas: 2

Número de episodios: 16

De qué va: Basándose en una columna del periódico The New York Times, la serie antológica Modern Love narra historias independientes en las que se exploran las relaciones, el amor y la conexión humana.

Por qué hay que verla: Las historias independientes no solo están bien construidas, sino que además llevan al espectador por un viaje de diferentes etapas de sensibilidad con un gusto exquisito por el detalle y unos repartos de excepción.

'Normal People' (Starzplay)

'Normal People' | Tráiler | Starzplay

Temporadas: 1

Número de episodios: 12

De qué va: Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal) son dos jóvenes que intentan madurar en la Irlanda de 2008, afrontando una montaña rusa como la que parece su historia de amor.

Por qué hay que verla: A través de un guion elaborado de la manera más delicada, sensible e íntima, Normal People consigue absorber al espectador de una manera lenta pero intensa, haciéndole examinar sus propias ideas sobre la vida y la afectividad. Todas las interacciones de los personajes, incluyendo sus silencios, tienen una carga emocional y de significado inmenso.

'Outlander' (Movistar+ y Netflix)

Fotograma de 'Outlander'. Movistar+

Temporadas: 5

Número de episodios: 42

De qué va: La serie cuenta la historia de Claire Beauchamp (Caitriona Balfe), una enfermera casada. Claire dejará atrás su tranquila vida cuando al viajar en el tiempo, acabe enamorándose de nuevo, quedando atrapada entre dos etapas e historias de amor.

Por qué hay que verla: La protagonista introduce al espectador en su mundo mientras desafía todas las convenciones posibles. Además, la banda sonora resulta envolvente y se convierte en un personaje más que incrementa la emotividad.

'Please Like Me' (Netflix)

'Please Like Me'. Netflix

Temporadas: 4

Número de episodios: 32

De qué va: Tras romper con Claire (Caitlin Stasey), Josh (Josh Thomas) se da cuenta de que en realidad es homosexual. Con el apoyo de su exnovia y de su mejor amigo Tom (Thomas Ward), Josh también deberá ayudar a su madre a luchar contra la depresión.

Por qué hay que verla: Please Like Me se ha convertido en una de las joyas de Netflix, siendo capaz de adoptar desde la ternura más real las relaciones familiares, románticas y de convivencias entre amigos. A todo esto debe añadirse la más que acertada y honesta manera en la que se tratan temas tan complejos como la depresión o las enfermedades mentales.

'This Is Us' (Amazon Prime Video)

Protagonistas de 'This Is Us'. Disney+

Temporadas: 5

Número de episodios: 88

De qué va: This Is Us sigue los pasos de un núcleo unido por el destino y el melodrama. Mezclando el drama y la comedia, la serie cuenta la historia de un grupo de personas que nacieron el mismo día, utilizando esa fecha como el nexo que hará que las vidas de los diferentes protagonistas se crucen y cambien para siempre.

Por qué hay que verla: La serie escoge la mejor manera para mostrar la complejidad del ser humano, contando su historia desde diferentes puntos de vista con los que llega a empatizar cualquier persona. Además, el gusto por los detalles puede crear un juego con el espectador, que debe descifrar lo que ocurrirá en los siguientes episodios.

Más Tops de SERIES & MÁS...

• Las 10 mejores películas para ver en familia

• Las 10 mejores películas románticas

• Las 10 mejores películas históricas

• Las 10 mejores series sobre política

• Las 10 mejores series de terror

• Las 10 mejores series de aventuras

Sigue los temas que te interesan