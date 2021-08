Todas las series de Ryan Murphy fuera de Netflix con 'American Story': terror, crimen, amor y deporte

Ryan Murphy es el hombre más ocupado de Hollywood. En el décimo aniversario del nacimiento de la marca American Story, la cadena FX ha anunciado que la relación profesional con el todopoderoso guionista y productor sigue más fértil que nunca a pesar de su millonario acuerdo de exclusividad con Netflix. El amor y el crimen se unen a la lista de temas con los que Murphy y sus socios exploran la idiosincrasia estadounidense a través de su obra.

El creador de Glee tiene la libertad de seguir trabajando para FX siempre y cuando sea con spin-offs de sus marcas ya creadas antes de su histórico trato con Netflix. Además de las nuevas series derivadas de American Horror Story, la marca propiedad de Disney desde la polémica absorción de 21st Century Fox ha anunciado nuevas temporadas de American Horror Stories y American Crime Story, dos marcas que estrenarán en Disney+ nuevos capítulos a partir de septiembre.

Sin contar sus proyectos para Netflix, Murphy actualmente está trabajando en cinco series distintas para la marca FX. A continuación, repasamos lo que sabemos por el momento de todas ellas.

'American Crime Story: Studio 54'

El Studio 54 ya aparecía de forma secundaria en 'Halston'. Netflix

A menos de un mes del estudio de Impeachment, su tercera temporada centrada en el escándalo sexual de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, la antología más aclamada de la factoría Murphy ya tiene concepto estrella para su cuarta entrega: el Studio 54. “Me encanta la temática. Amo esa época y ese lugar, pero también creo que es una historia sobre el exceso y la historia de dos tipos que tuvieron un sueño y lo llevaron demasiado lejos, hasta que acabaron pagando el precio”.

American Crime Story: Studio 54 contará la historia de Steve Rubell e Ian Schrager, los responsables de que una discoteca más de Manhattan se convirtiera en 1977 en una meca internacional de la vida nocturna para ricos, famosos y plebeyos por igual. El nombre Studio 54 pasó a ser sinónimo de lujosas fiestas, música, sexo y abuso de drogas. Con el meteórico ascenso de Rubell y Schrager llegó su caída épica menos de tres años después, cuando los empresarios fueron condenados por fraude fiscal.

'American Sports Story'

Aaron Hernandez, durante su juicio. Gtres

American Sports Story estará centrada en un evento destacado que involucre a una figura deportiva para revisitarlo a través del prisma del mundo actual, contando esa historia desde múltiples puntos de vista. La primera entrega, aún sin título, estará centrada en la historia de Aaron Hernandez, una estrella de la NFL que se suicidó en la cárcel después de ser condenado por el asesinato de un hombre.

Stu Zicherman, guionista de The Americans, adaptará el pódcast Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc del Boston Globe and Wondery para hablar de la complicada historia del deportista fallecido en 2017 a los 28 años de edad mientras cumplía condena. Su identidad, su familia, su carrera, su suicidio y su legado en los deportes y la cultura de Estados Unidos serán algunos de los temas que abordará el proyecto. Una reivindicable serie documental de tres episodios de Netflix, La mente de un asesino: Aaron Hernandez, ya abordó la trágica historia de Hernandez.

'American Love Story'

Foto de archivo de John F. Kennedy, Jr. y Carolyn Bessette. Gtres

El siguiente spin-off de American Horror Story anunciado por sorpresa fue American Love Story, una antología que revivirá algunas de las historias de amor que más impactaron al planeta. La encargada de estrenar la marca será el accidentado y apasionado romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, los herederos de una célebre familia estadounidense que fue tratada en su país como si fuera la realeza.

Tras la conquista, la rutina del hijo del difunto presidente norteamericano y Bessette dio paso a la duda, la tensión y el miedo. La presión de los medios sensacionalistas y la vida pública, las obligaciones profesionales y los rumores sobre constantes crisis familiares no fueron más que el presagio de la tragedia: el 16 de julio de 1999 la pareja falleció en un accidente cuando su avión privado se estrelló en la costa de Massachusetts.

Segunda temporada de 'American Horror Stories'

'American Horror Stories' se estrena el 8 de septiembre. Disney+

El 8 de septiembre llegará a Disney+ en España otro de los spin-off de la veterana marca que lo empezó todo, American Horror Story. Si en la serie madre, cada temporada cuenta una historia distinta, en American Horror Stories se cambia de temática y reparto cada semana, siguiendo los pasos de marcas como Modern Love, Black Mirror y Citas.

Antes de su llegada a España, la producción ya ha recibido luz verde para una segunda temporada. La primera entrega estará compuesta por siete episodios y contará con algunos actores de la serie original, como Dylan McDermott, Matt Boomer, Jamie Brewer o John Carroll Lynch. Otra veterana como Sarah Paulson ha dirigido una de las entregas.

Cuatro temporadas más de 'American Horror Story'

En enero de 2020 se anunció que American Horror Story había renovado por tres temporadas más, garantizando al menos que llegaría a la entrega 13, un número icónico en el género del terror. Murphy había llegado a dejar caer que quería que la décima entrega fuera la última que pusiera el punto final a una marca que volvió a poner de moda el formato de las miniseries en Hollywood con su estreno en 2011. Nada más lejos de la realidad.

American Horror Story: Double Feature se estrenará el 22 de septiembre en Disney+ a través de su marca para adultos, Star. La temporada, como promete su título, Double Feature, como su título indica, contará dos historias distintas. El mar y la arena prometen tener un papel fundamental en las dos partes de la historia: Marea roja y El valle de la muerte, respectivamente.

Los habituales Finn Wittrock, Lily Rabe, Evan Peters, Frances Conroy, Angelica Ross y Leslie Grossman acompañarán al fichaje de estrella de la temporada, Macaulay Culkin, en Marea Roja, de la que ya ha salido publicado un primer tráiler. En la segunda parte de la temporada estarán Sarah Paulson y John Carrol Lynch, además del novato Neal McDonough. Este último, debutante en el universo de American Horror Story, dará vida al presidente nº 34 en la historia de Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower.

