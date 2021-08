Las 10 mejores series de médicos para ver en Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Movistar+ y más

Los médicos, enfermeros, cirujanos y sanitarios en general han accedido a una posición particularmente protagonista últimamente, siendo capaces de demostrar una vez más la responsabilidad que conlleva su trabajo y lo admirable que resulta su labor ayudando a los demás, a pesar de cualquier contratiempo.

Es por ello que nos ponemos la bata blanca y el estetoscopio para acompañarles por los pasillos del hospital y ayudarles a soportar la difícil y fría atmósfera que a veces les envuelve. Porque en este tipo de series, la realidad y la ficción logran complementarse la una a la otra para contarnos estas historias tan apasionantes, todas ellas disponibles en las plaformas de streaming.

10. 'Pulseras Rojas' (Atresplayer Premium)

Temporadas: 2

Número de episodios: 28

De qué va: Ambientada en un hospital español, la serie le da el protagonismo a unos chicos cuyas edades se sitúan entre los 8 y los 17 años que luchan contra el cáncer y otras enfermedades. Con la amistad y las ganas de vivir por bandera, el grupo de pacientes demostrará que tienen las mismas inquietudes, ganas de reírse y descubrir cosas nuevas que cualquier otra persona de su edad.

Por qué hay que verla: Las diferentes tramas que se desarrollan en la historia sitúan al espectador en la más absoluta inocencia de los personajes, potenciada a través de los actores que les interpretan. Pulseras rojas trata todas y cada una de las enfermedades que aparecen de una forma completamente natural y adoptando un tono optimista, que parte de la experiencia personal del creador Albert Espinosa.

9. ' New Amsterdam ' ( Movistar+, Netflix, Amazon Prime Video )

Temporadas: 3

Número de episodios: 54

De qué va: El hospital New Amsterdam se encuentra en una situación crítica, tanto a nivel económico como de reputación. Sin embargo, esto cambiará por completo cuando el Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) aterrice allí, empeñado en romper con la burocracia y mejorar la atención de los profesionales. El nuevo director médico no aceptará un "no" por respuesta, demostrando que nada ni nadie podrán impedir que haga bien su trabajo.

Por qué hay que verla: Basada en la historia real del Bellevue Hospital, New Amsterdam se inspira en los hechos narrados por el propio médico Eric Manheimer, que escribió sus memorias en el libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital. El hecho de que esté tan relacionada con la realidad ayuda al personaje a acercarse a la audiencia, que también se emociona con su humanidad y entrega e su trabajo. También es importante destacar cómo la serie clama por la necesidad de un cambio en el sistema sanitario de Estados Unidos, que debería apostar más por lo público en este aspecto.

8. ' Chicago Med ' ( Amazon Prime Video )

Temporadas: 7

Número de episodios: 110

De qué va: El hospital más caótico de Chicago también tiene la suerte de contar con los profesionales más eficientes de la ciudad, que darán lo mejor de sí mismos para que el sistema siga funcionando. Estos médicos tendrán que resolver los casos más extraños y graves mientras afrontan sus propios problemas personales.

Por qué hay que verla: La historia de Chicago Med se entremezcla con las tramas de Chicago Fire y Chicago P.D., logrando que las tres series se complementen. De esta manera, los personajes forman parte del universo de toda una ciudad y la narrativa resulta aun más completa.

7. ' Scrubs ' ( Disney+ )

Temporadas: 8

Número de episodios: 182

De qué va: La serie transcurre en un hospital muy singular en el que ocurren todo tipo de incidentes. J.D. (Zach Braff) es un joven soñador y enamoradizo que acaba de entrar a trabajar como interno, dándole la oportunidad al público de conocer cómo es el día a día de los sanitarios junto a sus compañeros de trabajo Elliot (Sarah Chalke), Chris (Donald Faison) y Carla (Judy Reyes).

Por qué hay que verla: Scrubs es una serie que no solo nos invita a adentrarnos en el mundo del doctor J.D., sino que además nos introduce en su mente, acompañándole en los extraños viajes que le ayudan a evadirse de su complicada rutina y que le transportan a todo un mundo de fantasía. Con episodios tan cortos, la serie permite ver un episodio tras otro sin esfuerzo, situándose con facilidad en el perfecto balance entre el drama y la comedia.

6. ' Hospital Central ' ( Amazon Prime Video, Mitele )

Temporadas: 20

Número de episodios: 300

De qué va: La serie sigue de cerca a los profesionales que trabajan en el ficticio Hospital Central de Madrid. En él, acaba de incorporarse Santiago Bernal (Sergi Mateu) como nuevo Jefe de Urgencias, llegando a suscitar reacciones de todo tipo.

Por qué hay que verla: Hospital Central es una de las series más icónicas de la televisión española, logrando reunir a familias enteras cada semana frente al televisor. Esto se debe a la frescura de sus tramas, que siguen conquistando y despertando interés entre su público tras haber pasado a la historia como la primera serie española ambientada en un hospital de nuestro país.

5. ' The Good Doctor ' ( Movistar+, Netflix, Amazon Prime Video )

Temporadas: 5

Número de episodios: 73

De qué va: Shaun Murphy (Freddie Highmore), es un joven cirujano residente que padece autismo y síndrome de Savant, conocido también como el "síndrome del sabio" y que le causa problemas a la hora de relacionarse con los demás, pero que a su vez le ha permitido desarrollar una extraordinaria memoria. El protagonista se ha convertdo en un médico con mucho talento y a pesar de ciertos recelos, acaba siendo reclutado por el doctor Aaron Glassman (Richard Schiff) en la unidad de cirugía pediátrica del prestigioso San José St. Bonaventure Hospital.

Por qué hay que verla: Una de las razones por las que hay que darle una oportunidad a The Good Doctor recae sobre el nombre del protagonista, el Dr. Shaun Murphy, interpretado de forma asombrosa por Freddie Highmore. A través de este personaje no sólo se muestra lo duro que es ser médico sino que además, también se puede ver lo mucho que se puede aprender de personas con capacidades diferentes. Todos los elementos logran que el público se sumerja en las profundidades de la historia, siendo parte del equipo de médicos y enfermeros.

4. ' Hipócrates ' ( Filmin )

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

De qué va: Ambientada en un hospital público situado a las afueras de París, la serie gira en torno a tres médicos que deben hacer frente a una complicada situación cuando una cuarentena obligue al resto de sus compañeros a quedarse en casa. Los protagonistas tendrán que quedarse junto al forense y atender a los pacientes mientras mantienen a flote el funcionamiento del centro clínico.

Por qué hay que verla: Hipócrates se desmarca de las series de médicos para acercarse de la forma más realista posible al mundo de estos profesionales, capaces de soportar una gran carga y responsabilidad. Una de las características que juegan a su favor es el hecho de que su propio creador y director Thomas Lilti sea médico, dejando claro que la historia es aún más fiable y atractiva de por sí.

3. ' The Knick ' (HBO)

Temporadas: 2

Número de episodios: 20

De qué va: Adentrándose en los pasillos del hospital Knickerbocker de Nueva York, la serie se sitúa en el año 1900. El prestigioso cirujano Dr. John W. Thackery (Clive Owen) lidera un equipo de médicos y estará dispuesto a cuestionar los límites de la ética y la moral a favor de la ciencia mientras lidia con su adicción a la cocaína. De esta manera, el protagonista se adelanta a su tiempo en un momento en el que las tasas de mortalidad son exageradamente altas y en el que los antibióticos aún no se han descubierto.

Por qué hay que verla: Ambientada en el 1900, The Knick es capaz de cautivar con su historia, que queda perfectamente respaldada con la participación de los emblemáticos Clive Owen (Children of Men) y Steven Soderberg (Ocean's Eleven) en la producción. Con solo ver los primeros cinco minutos del primer episodio, la serie consigue cautivar al espectador, que infiere el tono inquietante, perturbador y adulto que la trama propone.

2. ' Anatomía de Grey ' (Disney+)

Temporadas: 17

Número de episodios: 356

De qué va: El famoso Hospital Seattle Grace es el escenario perrfecto para desarrollar esta historia en la que cinco jóvenes, tras licenciarse en medicina, comienzan un periodo de pruebas. En Anatomía de Grey se narran desde las operaciones más arriesgadas y vertiginosas a las relaciones personales que comparten los protagonistas.

Por qué hay que verla: A lo largo de las temporadas, seremos testigos del gran cambio y la evolución que llevan a cabo los protagonistas, que terminan rompiendo antes o después con los esquemas y pautas impuestos socialmente. Además, todas las temporadas recorren temáticas sociales de actualidad, tratando desde situaciones relacionadas con la política migratoria a realizar una crítica sobre el propio sistema de salud.

1. 'House' (Amazon Prime Video)

Temporadas: 8

Número de episodios: 177

De qué va: Gregory House (Hugh Laurie) es el mejor médico del hospital, especialista en el diagnóstico de enfermedades de todo tipo, pero también es un hombre bastante antipático. Su extravagancia y rebeldía se combinan con la honradez que tiene hacia sus pacientes, haciendo de él una persona única. A pesar de querer evitar todo contacto con los enfermos, el protagonista se ha convertido en un verdadero genio de la medicina que también es adicto a los calmantes y las series de hospitales.

Por qué hay que verla: Con una alta cantidad de episodios que se pueden ver en cualquier tipo de orden, House incluye montones de momentos icónicos que forman parte del imaginario de cualquier fan. Además, la serie puede presumir de tener un protagonista que consigue diferenciarse de cualquier otra serie de médicos, convirtiéndose en la verdadera razón por la que se debería ver la serie. A pesar de los pesares, el doctor House es un personaje perfectamente construido que le cae bien a cualquiera, aunque su cinismo, prepotencia e ironía nos saquen de quicio tantas veces.

