Las 10 mejores series de guerra que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y Filmin

Las series de guerra o bélicas aúnan altas dosis de acción, abultados presupuestos de producción y tramas con calado histórico. Son las favoritas de muchos seriéfilos que buscan trasladarse a algunos de los conflictos más destacados, como la Segunda Guerra Mundial, o evadirse con grandes escenas. Por ello, os traemos este nuevo Top de Series & Más con las mejores que podéis encontrar actualmente disponibles en plataformas. Concretamente en Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin.

Os dejamos con nuestra selección.

10. 'SEAL Team' (Movistar+)

'SEAL Team' Movistar+

Temporadas: 4

Número de episodios: 80

De qué va: El equipo de los SEAL, liderados por Jason Hayes (David Boreanaz), son soldados de una unidad de élite encargada de ejecutar las misiones más peligrosas y de alto riesgo del ejército. Para ello, tienen que llevar a cabo un duro entrenamiento y estrategia previa a los ataques, un proceso arduo que terminará cegándoles por completo para lograr dejar a un lado el miedo y luchar por su país.

Por qué hay que verla: Haciendo hincapié en el elemento humano del ejército, SEAL Team se vuelve muy realista, detallando más las dinámicas entre los personajes que forman parte del ejército o el trabajo en equipo que en las propias escenas de acción, que también están presentes y son necesarias por la temática que se aborda. Una serie que habla sobre los militares más experimentados del planeta como personas que van más allá de ser "máquinas de guerra".

9. 'Medal of Honor' (Netflix)

'Medal of Honor' | Tráiler VOSE | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

De qué va: Repasando algunos de los actos heroicos de los soldados que participaron en la II Guerra Mundial, Medal of Honor es una antología que muestra en cada uno de los episodios a algunos de los veteranos que, debido a algún acto célebre, fueron condecorados con la Medalla de Honor, la más alta distinción militar.

Por qué hay que verla: La serie recrea la vida de los soldados a través de una mezcla entre la ficción y el género documental. Utiliza imágenes de archivo y entrevistas a los familiares, historiadores, compañeros veteranos y reporteros de la época, mientras recrea algunas etapas de la vida de los protagonistas. Con todo esto se rinde un homenaje a los soldados sin llegar a caer en la propaganda más básica, reflejando el espíritu de compañerismo, que en algunas ocasiones quedaba por encima de la propia supervivencia de estos soldados.

8. 'Das Boot' (Movistar+, Amazon Prime Video)

'Das Boot' Amazon Prime Video

Temporadas: 2

Número de episodios: 16

De qué va: En el otoño de 1942, en la Francia ocupada por los nazis, el buque U-612 se prepara para su viaje inaugural en una guerra cada vez más sangrienta. La tripulación, liderada por el capitán Klauus Hoffman (Rick Okon), se enfrenta a una difícil misión en unas condiciones claustrofóbicas que llevarán al límite la convivencia de los soldados. Mientras tanto, en el puerto de La Rochelle, Simone Strasser (Vicky Krieps) se sumerge de lleno en una peligrosa operación y una historia de amor prohibido, dividida entre su compromiso con Alemania y la Resistencia, cuestionando sus valores.

Por qué hay que verla: Tal y como ocurrió con la película homónima estrenada en 1981, Das Boot está basada en la novela de Lothar-Günther Buchheim, aunque llega a ser mucho más que una simple adaptación. Destaca el diseño de producción, consiguiendo a la perfección transportar a la audiencia a la época. Además, la serie no solo incorpora un reparto internacional que le da aun más valor, sino que también consigue atrapar a cualquiera a través de su narrativa.

7. 'El mundo en llamas' (Movistar+)

'El mundo en llamas' Movistar+

Temporadas: 1

Número de episodios: 7

De qué va: Un joven músico, una camarera, un médico americano y una corresponsal de guerra tratarán de sobrevivir en pleno estallido de la II Guerra Mundial. Diferentes rostros comunes que encarnarán la dureza del conflicto bélico más importante y descarnado de la historia.

Por qué hay que verla: El mundo en llamas es una producción a gran escala que se aleja de los militares para centrarse en las historias personales de personas anónimas para la historia, dándole un enfoque diferente y original a esta serie basada en la II Guerra Mundial. Contando con un reparto reconocido y con Peter Bowker (Occupation) detrás de las cámaras, la serie también lleva a cabo todo un despliegue visual para recrear tanto el conflicto como la época histórica, que tuvo lugar en diferentes lugares a lo largo del globo terráqueo.

6. 'Vientos de guerra' (Filmin)

Fotograma de 'Vientos de guerra' Filmin

Temporadas: 2

Número de episodios: 19

De qué va: Basada en la novela épica de Herman Wouk, la serie se ambienta a finales de los años treinta, justo cuando tuvo lugar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como protagonista al comandante Victor 'Pug' Henry (Robert Mitchum), oficial de la Marina de los Estados Unidos.

Por qué hay que verla: Entrelazando los hechos históricos con la ficción protagonizada por la familia Henry, Vientos de Guerra resulta verdaderamente impactante en cuanto al retrato psicológico que se hace de los personajes y el relato de la historia. Además, la serie destaca especialmente por el gusto que tiene por cuidar los detalles, que hacen crecer en gran medida la historia que se está contando.

5. 'Deutschland 83' (Amazon Prime Video, Movistar+)

'Deutschland 83' Amazon Prime Video

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

De qué va: Martin Rauch (Jonas Nay) es un joven de 23 años nacido en la Alemania del Este que es enviado al lado occidental como espía. El protagonista deberá trabajar para un importante general del bando enemigo, recopilando información secreta sobre la estrategia militar de la OTAN, descubriendo cómo funcionan las redes de un mundo tan capitalista como desconocido para él. Martin, que ahora es Moritz Stamm, se dará cuenta de que todo el mundo esconde sus secretos y que nadie es de fiar.

Por qué hay que verla: La serie muestra a través de la figura de Martin el gran contraste que existía entre la Alemania Occidental y la oriental. Así, intenta hacer un análisis de lo acontecido, sin caer en maniqueísmos y despoblada de punto de vista ideológico, ya que el protagonista se infiltra en el bando contrario por razones personales y para ayudar a su familia. Además, un punto que juega a su favor, es el papel que tiene la música en la narrativa, seleccionando de una forma plenamente consciente los temas que aparecen en cada capítulo y contribuyendo a un retrato bastante veraz de la sociedad alemana de aquel momento. Si os quedáis con ganas de más, podéis continuar con Deutschland 86.

4. 'Vikingos' (Netflix, HBO, Amazon Prime Video)

'Vikingos' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 6

Número de episodios: 89

De qué va: La serie sigue los pasos del mítico héroe vikingo Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) y su familia cuando decide sublevarse para convertirse en el rey de las tribus vikingas e iniciar los saqueos y conquistas que lo hicieron famoso.

Por qué hay que verla: Vikingos destaca especialmente por el gran despliegue de producción, plagada de grandes batallas y recreación de escenarios, su carismático reparto y el guion de Michael Hirst (Los Tudor), uno de los creadores de series históricas más destacados.

3. 'Generation Kill' (HBO)

'Generation Kill' | Tráiler VO | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 7

De qué va: Basándose en el libro de Evan Wright y creada por David Simon (The Wire), la serie sigue los pasos de un batallón de marines en la guerra de Irak, centrándose en el relato de un reportero de la revista Rolling Stone que viajó con ellos durante el asalto a Bagdad en 2003.

Por qué hay que verla: Generation Kill no pretende dar protagonismo a otra cosa que no sea el conflicto en sí y las injusticias que trae consigo. David Simon logra un realismo extremo que disecciona una parte de la sociedad de los Estados Unidos, criticándola y dejando claro que los culpables de una guerra como la de Irak son en realidad los que llevan traje, y no los chalecos antibalas.

2. 'The Pacific' (HBO)

'The Pacific' | Tráiler VO | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 10

De qué va: La serie se centra en la intervención militar estadounidense en el Teatro del Pacífico. Relatando las memorias de dos soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, la serie basa su historia en los libros With the Old Breed de Eugene Sledge y Helmet for My Pillow de Robert Leckie. Tras las cámaras vuelven a encontrarse Steven Spielberg y Tom Hanks, que convirtieron The Pacific en la serie más cara de la historia en su momento.

Por qué hay que verla: Con un diseño de producción del mismo calibre que el de Hermanos de Sangre, The Pacific es capaz de mostrarnos el otro lado del conflicto con una gran calidad cinematográfica. Además, la producción pone en foco no solo el conflicto en sí, sino que además, también trata el trauma sufrido por todos los soldados en mayor o menor medida, convirtiéndola en un complemento perfecto para Hermanos de Sangre. Por si fuera poco, Hans Zimmer es el compositor del tema principal de la banda sonora.

1. 'Hermanos de sangre' (HBO)

'Hermanos de sangre' | Tráiler | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 10

De qué va: La serie se centra en la Easy Company, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas que participó en el escenario europeo de la II Guerra Mundial en batallas tan destacadas como el desembarco de Normandía. Basada en el bestseller de Stephen E. Ambrose, combina entrevistas a los supervivientes, cartas de los propios soldados y elementos de ficción para narrar lo que ocurrió en el conflicto histórico desde un enfoque realista.

Por qué hay que verla: En Hermanos de sangre los personajes no son ni los buenos ni los malos de la historia, reflejando que en la guerra todos mueren y luchan de igual manera, siendo el trauma de la guerra el tema central de la narrativa. Tras las cámaras están Tom Hanks y Steven Spielberg, destinados a contar una historia colectiva en la que todos perdemos y de la que debemos aprender para no repetirla.

