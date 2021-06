Las 5 mejores series que ha estrenado Apple TV+ en 2021 (por ahora)

El próximo 1 de noviembre se celebrará el desembarco internacional de Apple TV+, el servicio de streaming del gigante de las telecomunicaciones que desde su estreno con The Morning Show, Para toda la humanidad, See y Dickinson como carta de presentación dejó claro que no quería ser una plataforma más. Casi dos años después de su nacimiento, la marca se sigue distanciando de la competencia con un concepto claro: solo contenidos originales.

La primera parte de 2021 ha confirmado su posición de gran tapada en las guerras del streaming, con un variado catálogo que merece más atención de la que ha recibido hasta el momento. Estas son las series favoritas de Apple TV+ en lo que llevamos de año para la redacción de SERIES & MÁS.

'Calls'

'Calls' | Tráiler oficial | Apple TV+

La propuesta formal más radical de la plataforma es un formato de nueve episodios de entre 14 y 20 minutos de duración en el que somos testigos de una serie de llamadas de teléfono, aparentemente cotidianas e inconexas, en las que los protagonistas se deberán enfrentar a experiencias aterradoras y de difícil explicación. El sonido y unos sugerentes grafismos son las únicas herramientas para hacer llegar a la audiencia esta adictiva serie de relatos que no se parecen a nada que hayas visto este año.

En su estreno en marzo describimos a Calls como un cruce entre un pódcast y un test de Rorschach. Fede Álvarez (director de No respires) se pasó a la televisión para desarrollar junto al guionista Carlton Cuse (Perdidos) la serie más original en lo que llevamos de 2021… si no fuera porque es una nueva versión de un formato francés creado en 2017 por Timothée Hochet. Este detalle le resta puntos de frescura, pero no de mérito. Si sigues dudando de si acercarte a una propuesta tan atípica como esta, te invitamos a escuchar (y ver) el segundo episodio de la serie. 15 minutos son suficientes para entender la clave del formato: una series de historias profundamente humanas y que nos llegan disfrazada de intrigantes enigmas en clave de sci-fi.

'Mythic Quest' T2

Tráiler - 'Mythic Quest' temporada 2- Apple TV+

Si eres fan de The Office y Community, es más que probable que Mythic Quest sea el hijo bastardo de ambas que no sabías que necesitabas y sin el que no querrás vivir a partir de ahora. La comedia de Apple sigue a un grupo de desarrolladores que ha creado uno de los videojuegos más populares del momento, pero en un trabajo donde se construyen mundos y se crean héroes y leyendas, las batallas más importantes no se desatan en el juego, sino en la oficina.

La segunda temporada llegaba con las expectativas por los aires. Los dos episodios especiales anteriores que se habían emitido después de su prometedor debut, Quarantine y Everlight, habían sido recibidos como el mejor acercamiento de Hollywood a la nueva realidad pandémica. El segundo de ellos nos recordó al inolvidable episodio del paintball de Community gracias a una ejemplar mezcla de humor, corazón y fantasía que resumen a la perfección por qué Mythic Quest ha llegado para quedarse. Aún quedan tres episodios por emitirse y tenemos muy claro que será una de las series que llegue a diciembre como una de las comedias del 2021.

'Para toda la humanidad' T2

Tráiler - Para toda la humanidad' T2 - Apple TV+

¿Qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera puesto al primer hombre en la luna, la carrera espacial no se hubiera acabado y las mujeres hubieran formado parte (casi) desde el principio de estas gestas históricas? No hace falta que te lo imagines. Ronald D. Moore (el creador del aclamado regreso de BattleStar Galactica) te lo cuenta con una extraordinaria serie de aventuras que es más emocionante, intrigante y sorprendente que el 95% de los grandes blockbusters de Hollywood que han llegado a los cines de todo el mundo en la última década.

Para toda la humanidad arranca con “un triunfo del estilo de vida marxista leninista”, pero la serie te posiciona (previsiblemente) del lado de los americanos con un retrato a medio camino de la glorificación de los hitos de los astronautas y la desmitificación de las intenciones de sus autoridades. A las espectaculares misiones en el espacio hay que añadirle las capas políticas, económicas, sociales, militares y hasta feministas que convierten a la serie de Apple TV+ en un cruce entre Gravity, Mad Men o Line of Duty. Aviso: te enamorarás de sus personajes tanto o más como de las arrebatadoras imágenes de la luna. Su espectacular episodio final estará, sí o sí, entre los mejores momentos audiovisuales del año.

'Perdiendo a Alice'

'Perdiendo a Alice' - Trailer Oficial | Apple TV+

Desde Israel nos llegó Perdiendo a Alice, una estupenda y juguetona miniserie que bebe de grandes referentes del noir clásico (con las películas de Alfred Hitchcock, Paul Verhoeven, David Lynch y Roman Polanski a la cabeza) para crear su propio thriller psicológico. Lo que más engancha de esta serie dirigida y escrita por Sigal Avin es la irresistible conexión que se crea entre dos mujeres que empiezan su relación ocupando roles de maestra y aprendiz hasta que las reglas del juego se invierten con resultados inesperados.

La serie de ocho episodios funciona también como mordaz análisis de una familia que en realidad es mucho menos liberal de lo que pretende y aparenta (el papel de su controladora y chapada a la antigua suegra o el desigual reparto de funciones en la familia refuerzan esta idea) y como retrato de los avatares que se puede encontrar una mujer en una industria que, a pesar del surgimiento de movimientos como el #MeToo y el Time’s Up, sigue estando dominada por hombres. Perdiendo a Alice es una de las grandes joyas escondidas de Apple TV+.

'Servant' T2

Una pareja de Filadelfia, ella presentadora de televisión y él cocinero de lujo, está de luto tras la muerte de su bebé. La llegada de una misteriosa niñera introduce a la familia en el inquietante mundo de lo paranormal. Con semejante premisa, era difícil entender la declaración de intenciones de M. Night Shyamalan, director y productor de una serie creada y escrita por Tony Basgallop. El responsable de El sexto sentido y Múltiple avisó desde el principio de que Servant tendría cuatro temporadas: 40 episodios de 25 minutos de duración. Nos pareció mucho. Después de llegar al ecuador de la serie, sabemos que seguiremos subidos en el barco de la comedia negra más perturbadora de la televisión hasta el final.

La primera temporada estuvo marcada por una juguetona puesta en escena, un inquietante imaginario visual, delirantes giros de guion y algunas inesperadas dosis de humor negro. Todas ellas vuelven a hacer acto de presencia, incluido una Lauren Ambrose (la solitaria hija de A dos metros bajo tierra) tan excesiva como divertidísima en el papel de una madre que ha perdido el norte y que está dispuesta a todo por recuperar a su hijo. Tras un fantástico comienzo que se benefició de la dirección de Julia Ducournau (Crudo) y el regreso de Shyamalan en el mejor capítulo de la temporada, Servant volvió a caer en cierta irregularidad y caos narrativo. No importa: sigue siendo un lugar (in)feliz de lo más divertido.

