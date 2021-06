Todos los estrenos de series y películas de esta semana en Netflix, Disney+, Apple TV+, Movistar+ y más

Durante la semana del 7 al 13 de junio, las plataformas AXN, Netflix, Disney+, Sundance TV, Apple TV+ y Movistar+ se preparan para la llegada de algunas series y películas importantes y para las que llevamos semanas esperando.

Entre otros, volveremos a encontrarnos con nuestro villano favorito de Marvel en Loki, nos prepararemos para el regreso del célebre y escurridizo ladrón Lupin, y Sundance TV nos trae Habitación 301, un thriller nordic noir narrado en dos tiempos que promete manternernos pegado a nuestro televisor.

Lunes, 7 de junio

'Intuición Criminal' - Temporada 2 (AXN)

'Intuición Criminal' AXN

Angelika Schnell, cuyo apellido significa rápido en alemán, es una detective de policía que también trabaja a tiempo parcial como madre. Interpretada por Ursula Strauss, la protagonista de Intuición Criminal tendrá que aprender a separar el mundo laboral de su vida personal del mismo modo que se las arregla para resolver todos los casos que se le presentan, todo ello mientras comparte oficina con su ex-marido, el jefe del departamento forense, y sus otros compañeros policías.

Miércoles, 9 de junio

'Loki' - Temporada 1 (Disney+)

'Loki' | Estreno | Disney+

Después de lo ocurrido en Avengers: Endgame, parecía imposible volver a ver al Dios de las mentiras, pero Loki reaparecerá, para contarnos qué ha estado haciendo desde entonces. En la serie de seis episodios dirigida por Kate Herron (Sex Education) y guionizada por Michael Waldron (Rick y Morty), conoceremos más en profundidad al hermanastro de Thor y villano más querido de Marvel, que volverá a ser interpretado por Tom Hiddleston.

'Los 100' - Temporada 7 (Netflix)

'The 100' Netflix

Han pasado 97 años desde que tuvo lugar la destrucción de la vida en la Tierra, y los supervivientes que aún quedan ahora viven en inmensas naves espaciales. Como un proyecto vital, se envía a 100 jóvenes a la Tierra, entre los que se encuentran Claire Griffin (Eliza Taylor) o Bellamy Blake (Bob Morley), para analizar las condiciones en las que se encuentra el planeta y así poder volver a habitarlo. Una vez aterricen en el que había sido su hogar, se darán cuenta de que no están tan solos como creían y tendrán que organizarse y ponerse de acuerdo para garantizar su supervivencia.

La serie basada en los libros de Kass Morgan y desarrollada por Jason Rothenberg incluirá así todos sus episodios en la plataforma, donde volveremos a ver el final de los protagonistas de la exitosa historia que ya había sido emitido en SyFy.

'Disomnia' - Película (Netflix)

'DIsomnia' | Tráiler | Netflix

Dirigida por Mark Raso, que ya había realizado Kodachrome con Netflix, Disomnia plantea un apocalipsis en el que de repente los dispositivos electrónicos dejan de funcionar y las personas no tienen capacidad para dormir, por mucho que lo intenten. A pesar de todo, siempre quedará una pequeña luz de esperanza a la que se aferrarán los personajes, interpretados por Gina Rodríguez (Jane the Virgin), Ariana Greenblatt, Shamier Anderson (Wynonna Earp), Frances Fisher (Titanic), Finn Jones (Iron Fist), Lucius Hoyos, Gil Bellows, Jennifer Jason Leigh (Atípico) y Barry Pepper (Salvar al soldado Ryan).

'Selva trágica' - Película (Netflix)

'Selva Trágica' | Tráiler | Netflix

En la profundidad de las tierras mayas, en la frontera entre México y Belice, un grupo de mexicanos emprendrá un largo viaje junto a la misteriosa joven Agnes (Indira Rubie Adrewin). En el camino de esta historia creada por Yulene Olaizola, serán conscientes del trágico error que supone haber despertado a Xtabay, una antigua leyenda que les amenazará desde el corazón de la selva en la que se encuentran.

Jueves, 10 de junio

'Habitación 301' - Miniserie (Sundance TV)

'Habitación 301' | Promo | Sundance TV

Para la familia Kurttis, las vacaciones de verano no serán como lo habían planeado, teniendo que afrontar la repentina muerte del pequeño Tommi, un niño de dos años que muere de un disparo. El único sospechoso es Elías, un adolescente que también se aloja en la zona y al que se culpará del asesinato desde un principio. Doce años más tarde, la familia recibe una misteriosa y amenazante carta que les devolverá a su oscuro pasado. Los Kurttis volverán a encontrarse con Elías, que les espía desde la habitación 301 del complejo turístico en el que se encuentran.

SundanceTV presente este thiller nordic noir marcado por la oscuridad del relato, la frialdad de la fotografía y el ritmo pausado de su narración.

Viernes, 11 de junio

'Lupin' - Parte 2 (Netflix)

'Lupin' | Tráiler | Parte 2 | Netflix

En la primera entrega de capítulos se nos presentó a Assane Diop (interpretado por Omar Sy, de Intocable), un ladrón de guante blanco bastante hábil que buscaba vengar la injusta muerte de su padre a manos de un hombre rico muy poderoso. Mediante un plan maestro, Assane volverá a ponerse manos a la obra en la segunda parte de la serie, intentando hacer justicia y volviendo a encarnar al personaje de las novelas de Maurice Leblanc.

'El dragón de los deseos' - Película (Netflix)

'El dragón de los deseos' | Tráiler | Netflix

En El dragón de los deseos, se cuenta la historia de Din, un humilde estudiante universitario que tiene como mejor amigo a Long, un dragón muy poderoso capaz de conceder deseos. Ambos emprenderán una entramada travesía por Shangai para encontrar a Lina, una amiga de la infancia de Din.

En el transcurso de su viaje descubrirán que es importante reflexionar sobre qué es lo más esencial en la vida, para poder así valorarlo cuando se desea con todas nuestras fuerzas.

'Home Before Dark' - Temporada 2 (Apple TV+)

'Home Before Dark' | Tráiler Temporada 2 | Apple TV+

En la serie de Dana Fox y Dara Resnik Creasey para Apple TV+, una joven comienza a sentir una tremenda curiosidad por un caso sin resolver cuando decide visitar a su padre. Tras haber iniciado la investigación y habiéndose encontrado con aún más misterios e incógnitas, Hilde Lisko (Brooklynn Prince) regresará en la segunda temporada, donde intentará averiguar más acerca del secuestro de Richie Fife.

Sin embargo, sus pasos hacia adelante supondrán el destape de aún más preguntas sin respuesta, descubriendo también poco a poco cuáles son los secretos que esconden los habitantes del pueblo de su padre.

'Todo va a ir bien' - Temporada 1 (Movistar+)

'Todo va a ir bien' Movistar+

Nicholas (Josh Thomas) decide viajar a Estados Unidos junto a sus hermanastras pequeñas para ver a su padre, aunque terminan enterándose de que este está a punto de morir. Nicholas tendrá que hacerse cargo de las niñas como tutor desde entonces, con la particular dificultad de que él no es el veinteañero más responsable y de que Matilda (Kayla Cromer) es una chica que se encuentra en el espectro autista y Genevieve (Maeve Press) está a punto de empezar la pubertad.

Sin embargo, en esta serie del propio Josh Thomas, también creador de Please like me, se intentará que las cosas "vayan bien", improvisando una familia de lo más peculiar que consigue funcionar a pesar de todo.

Domingo, 13 de junio

'Blindspotting' - Temporada 1 (Starzplay)

'Blindspotting' | Estreno | Starzplay

Retomando la historia inicial que se plantea en la película del mismo nombre, Rafael Casal y Daveed Diggs, también protagonistas de la misma, decidieron recuperar la idea y escribir y producir esta comedia.

En ella se cuenta una historia situada meses después de la película que se centra en Ashley (Jasmine Cephas Jones), una mujer de clase media que vive la mejor etapa de su vida hasta que encarcelan a su pareja Miles (Rafael Casal). A partir de entonces tendrá que rearmar el caos que absorbe su rutina e irse a vivir con la madre y la hermanastra de Miles.

