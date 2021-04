Así es 'La Guardia', la serie de fantasía basada en el Mundodisco de Pratchet que estrena Movistar+

Al catálogo de series británicas de Movistar+ ha llegado esta semana La Guardia, un nuevo intento de trasladar a la pantalla el rico y vasto universo de la saga literaria de Terry Pratchet. Con ocho episodios que se estrenarán a ritmo semanal, esta historia que mezcla géneros como la fantasía medieval, la ciencia ficción, la investigación policial y el humor, nos lleva hasta Ankh-Mopork, la metrópolis más grande y caótica de Mundodisco.

Quienes ya la han visto, afirman que la serie gustará más a aquellos para los que la obra audiovisual es la puerta de entrada al universo de Terry Pratchet, y mucho menos a los conocedores de los personajes y la mitología de Mundodisco. Tanto si estáis en un grupo o en el otro, os contamos cuál es la propuesta de esta producción de BBC America.

La vida en Ankh-Morpork

Mundodisco está situado en un lugar lejano del conjunto de universos paralelos, un mundo plano sostenido por cuatro elefantes, que a su vez se apoyan sobre el caparazón de una gran tortuga estelar: Gran A’Tuin.

Ankh-Morpork es la metrópolis de Mundodisco, una ciudad decadente y caótica, en la que La Guardia, una curiosa milicia de proscritos, es la única autoridad que intenta, no siempre con éxito, mantener a raya el crimen y la corrupción que reina en sus calles.

Mezcla de géneros y buena ambientación

La serie combina elementos de fantasía medieval, ciencia ficción y parodia en una trama de investigación policíaca, con una estética futurista, steam punk y ciberpunk muy conseguidas en la ambientación y el vestuario.

'La Guardia' como adaptación

El Mundodisco de Terry Pratchet no ha conseguido nunca ser trasladado con éxito a la pantalla. Este proyecto en particular ha estado en desarrollo desde 2011; en un inicio iba a ser el propio Pratchet quien se encargara de los guiones junto a su hija Rhianna, pero con la muerte del autor en 2015 los planes cambiaron. Para 2019, Rhianna Pratchet declaró en una entrevista que hacía años que había dejado de estar vinculada a la producción y antes del estreno de la serie afirmó que "La Guardia no tenía ni un ápice del ADN de la obra de su padre".

Hay varios cambios notables en la serie escrita por Simon Allen (Los mosqueteros, 2015) con relación a la obra original. Desde el cambio de especie, origen, género o esencia de varios personajes a algunos de los elementos más característicos del universo creado por su autor. Estas diferencias seguramente no serán del agrado de los lectores de los libros, pero quien llegue a la serie sin ningún conocimiento previo quizá encuentre que la propuesta es entretenida y simpática con una estética muy atractiva. Será necesario ver La Guardia para decidir en qué lado de la balanza estamos.

Los miembros de La Guardia

Sam Vimes (Richard Dormer)

Richard Dormer en 'La Guardia'. Movistar+

El capitán Vimes es un histriónico policía pasado de rosca que vive la mayor parte del tiempo borracho. Aunque ha pasado a ser una institución ya degradada y poco respetada, cree firmemente en el valor de La Guardia de la ciudad y acoge en ella a los inadaptados, lo más parecido a una familia que nunca tendrán.

Está especialmente marcado por la muerte de su mejor amigo, contra el que se enemistó por su lealtad a la Guardia. Bajo su mando, los miembros de la Guardia se tendrán la misión de recuperar un misterioso libro robado y tratar de salvar a la ciudad de una catástrofe de dimensiones épicas.

Zanahoria (Adam Hugill)

Adam Hugill en 'La Guardia'.

Fue adoptado por los enanos y criado en sus minas después de quedar huérfano. Su padre enano le envió una carta a Vimes pidiéndole que lo acoja en la Guardia, porque por su tamaño humano no termina de encajar en las minas y el modo de vida de su pueblo.

Marama Corlett y Jo Eaton-Kent en 'La Guardia'. Movistar+

Angua Von Überwald (Marama Corlett)

Es una joven seria y de pocas palabras. Detrás de su apariencia se esconde la letal descendiente de una de las estirpes de hombres-lobo más influyentes de la región de Überwald.

Cheery (Jo Eaton-Kent)

Es el experto forense del equipo, la cabeza científica y pensante de La Guardia. De género no binario, fue desterrado por su familia que no aceptó su identidad.

Lady Sybill Ramkin (Lara Rossi)

Lara Rossi en 'La Guardia'. Movistar+

Es una guerrera de la aristocracia. Es feroz como su dragón, desenfadada y cínica. Se une a La Guardia atraída por su deseo de poner fin al desorden y la corrupción, pero también atraída por el contradictorio carisma de Vimes.

Sargento Detritus (Craig Macrae)

Craig Macrae es la voz de Detritus en 'La Guardia'.

Es un trol con un corazón tan gigantesco como él mismo. Fue acogido por Vimes después de detenerlo como criminal, acto que realizó con la intención de salvarlo.

Otros personajes

La Muerte (Wendell Pierce) y Cancer Dun (Samuel Adewunmi) en 'La Guardia'.

La Muerte (Wendell Pierce)

En la primera escena de La Guardia, Vimes se encuentra con La Muerte en un limbo, desde el que ella lo obliga a repasar su vida para darle una segunda oportunidad. Muerte está harta de la imagen aterradora y oscura que se tiene de ella, puesto que solo se limita a hacer su trabajo.

Cancer Dun (Samuel Adewunmi)

Es el gran villano de la historia. Enemigo de Vimes desde que se sintió traicionado por su pertenencia a la Guardia.

El primer epsiodio de 'La Guardia' ya está disponible en Movistar+. Los nuevos episodios se estrenan los viernes.

