3 películas recomendadas para ver este fin de semana: en Netflix, Disney+ y Filmin

Si el buen tiempo y los planes en exteriores de la Semana Santa te han dejado con ganas de sentarte al sofá y devorar una buena historia, tenemos tres nuevas recomendaciones cinéfilas para no perder el tiempo y darle al play en Netflix, Disney+ y Filmin. Este fin de semana del 9 al 11 de abril os proponemos tres títulos muy distintos: una comedia de ciencia ficción con dos de las mujeres más divertidas de Hollywood, una fascinante basada en hechos reales que acaba de llegar a Star de Disney+ y un documental dedicado al crítico cinematográfico más famoso de la historia.

El estreno que no te puedes perder: 'Patrulla Trueno' (Netflix)

De qué va

En un mundo en el que los supervillanos son algo común, dos amigas de la infancia distanciadas se reúnen después de que una de ellas idee un tratamiento que les da superpoderes para proteger su ciudad.

Por qué debes verla

En una semana de pocos estrenos cinematográficos en las plataformas de streaming (también destacan el drama independiente estadounidense Lo que queda de nosotras, en Movistar+, y el thriller de venganza surcoreano Noche en el paraíso, en Netflix), el gran reclamo de la semana es la cuarta colaboración entre dos divertidísimas actrices: Melissa McCarthy (La boda de mi mejor amiga) y Octavia Spencer (Criadas y señoras). Después de coincidir en historias corales hace más de diez años con el thriller The Nines y la comedia dramática Pretty Ugly People, la nueva apuesta de Netflix las coloca en el centro de la historia.

Las actrices son las reinas de la función en este cruce de comedia absurda e historia de superhéroes que conquistará a los fans de Spencer y McCarthy. Las anteriores películas de Ben Falcone (actor, director y pareja en la vida real de la protagonistas de Espías y Cuerpos especiales) no invitan al optimismo, pero solo por ver a dos de las estrellas más atípicas del Hollywood reciente intentando salvar al mundo merecerá la pena acercarse a Patrulla Trueno.

Una comedia dramática que recuperar: '¿Podrías perdonarme algún día?' (Star en Disney+)

De qué va

Adaptación de las memorias de Lee Israel, la biógrafa más prestigiosa del mundo hasta que su carrera se truncó al encontrarse sin trabajo por no ser capaz de mantenerse al día con las corrientes, gustos y temas modernos. La carrera de Israel toma un giro incluso peor cuando comienza a escribir cartas suplantando a escritores, autores y actores muertos en un intento de ganar dinero. Con el paso del tiempo, se empiezan a formar sospechas sobre la autenticidad de las cartas y con la ayuda de su fiel amigo Jack, Lee empieza a robar cartas auténticas de las bibliotecas y museos.

Por qué debes verla

Años después de convertirse en una de esos casos excepcionales en los que un actor es nominado al Oscar gracias a una comedia (La boda de mi mejor amiga, cumbre del género en la pasada década), Melissa McCarthy impactó a cinéfilos, críticos y fans de una de las reinas del humor contemporáneo con un personaje árido, dramático y matizado que dejó claro que el talento de la actriz forjada en Las chicas Gilmore (donde interpretaba a la mejor amiga de la protagonista) iba mucho más allá del arte de hacer reír. Sin más caracterización que una sencilla peluca, la actriz se mete en la piel de Lee Israel, una escritora tan brillante como caótica que acaba expulsando a todas las personas de su vida.

La matizada interpretación de la actriz (alternando esa crudeza con la empatía que provoca cuando descubrimos que la propia Lee es víctima de sus miedos e inseguridades) y su extraordinaria química con un Richard E. Grant que merecía ganar el Oscar al mejor actor secundario elevan esta joya que acaba de llegara Star, el canal más adulto de Disney+. Hay mucho más que rescatar en ¿Podrás perdonarme algún día?, una increíble e irónica historia real que confirmó a su directora, Marielle Heller, como un talento a seguir. Su siguiente película, Un amigo extraordinario (disponible en Movistar+ y fubo TV), es otra joya que merece ser descubierta.

Un documental: 'Life Itself' (Filmin)

Fotograma de 'Life Itself'. Filmin

De qué va

Roger Ebert, seguramente el crítico cinematográfico más popular e influyente del siglo XX en EEUU, murió en 2013 a causa de un cáncer. Ebert pasó su vida explicando qué películas había que ver y se convierte aquí en un protagonista cinematográfico rutilante. La película no escatima en detalles de su enfermedad ni de los momentos más polémicos de una carrera excesiva, colérica, brillante y mordaz.

Por qué debes verla

El aclamado documentalista Steve James, nominado al Oscar por Hoop Dreams (1994) y Abacus. El banco que pagó la crisis (2018), decidió homenajear a su amigo Roger Ebert con una película que reflejara tanto la entrañable personalidad del primer crítico cinematográfico en ganar un premio Pulitzer como su apasionante relación con el séptimo arte. Life Itself no se olvida de su legendaria relación de amor y odio con su compañero de tertulias, Gene Siskel, en varios programas de televisión que fueron clave a la hora de inculcar la pasión por el cine a millones de estadounidenses entre 1975 y 1999.

Cualquier amante del cine encontrará en Life Itself una carta de amor al medio y al arte de contar historias, ya sean en forma de película o de la crítica que las hace llegar al espectador indeciso que no sabe qué va a ver o qué esperar de un título. Parafraseando a la legendaria cita que inmortalizaron Siskel y Ebert, two thumps up (dos pulgares para arriba) para un documental que llegó a Filmin durante el mes de marzo.

