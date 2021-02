Oscars 2021: los 15 documentales que pueden ganar la estatuilla dorada (y dónde verlos bajo demanda)

Noticias relacionadas Globos de Oro 2021: dónde ver bajo demanda las películas nominadas

La Academia de Hollywood publicó ayer la lista de películas que siguen en liza en nueve categorías, dejando buenas (Pedro Almodóvar podría conseguir su tercera estatuilla gracias al cortometraje La voz humana) y malas (La trinchera infinita no entró en el corte de quince películas de habla no inglesa) noticias para el cine español. Mientras esperamos que llegue el 15 de marzo para descubrir cuáles son las nominadas a los premios de los Oscar de este año, podemos ir viendo casi todos los documentales que aspiran a suceder en el palmarés a American Factory, el documental de Netflix que se hizo con el premio hace un año.

A continuación, un repaso a los quince documentales que siguen en liza por el Oscar: de qué van, cuál ha sido su camino hasta aquí y dónde se pueden ver.

'All In: The Fight for Democracy'

'All In- The Fight for Democracy'. Amazon Prime Video

De qué va: Exploración de la historia pasada y actual del activismo en contra de la supresión del voto. O dicho en otras palabras: de las barreras que existen para que las personas no puedan votar pese a que se trata de algo básico y esencial como ciudadanos de los Estados Unidos.

Credenciales: La documentalista Liz Garbus (dos veces nominada al Oscar gracias a What happened, Miss Simone? y The Farm: Angola, USA) y Lisa Cortes (ganadora del Emmy en 2019 por The Apollo) han colaborado en un documental sobre uno de los fenómenos más fascinantes de la política estadounidense: la supresión de voto. All In: The Fight for Democracy ha recibido varios premios de las asociaciones de críticos regionales de Estados Unidos.

Disponible en: Amazon Prime Video

'Boys State'

'Boys State' |Tráiler oficial | Apple TV+

De qué va: Dos adolescentes de 17 años que viven en Texas realizan un experimento de lo más inusual: deciden juntar a un millar de adolescentes de su edad para que creen un gobierno representativo desde los cimientos.

Credenciales: El documental de Amanda McBaine y Jesse Moss se hizo con el Gran Premio del Jurado del Festival de Sundance, una de las citas más influyentes para el cine de no ficción en todo el mundo. La fascinante mirada a la política y sociedad estadounidenses es uno de los documentales más caros de todos los tiempos: la productora de prestigio A24 y Apple pagaron más de 12 millones de dólares por hacerse con sus derechos de exhibición.

Disponible en: Apple TV+

'Bienvenidos a Chechenia'

David France dirige 'Bienvenidos a Chechenia'. Movistar+

De qué va: Documental que sigue los pasos de un grupo de activistas que ponen en riesgo su vida para enfrentarse al represivo movimiento anti-LGBTQ que impera en la república rusa. Desde 2016, el tiránico líder de Chechenia, Ramzán Kadyrov, ha sido el artífice de una operación centrada en la "limpieza de sangre" de los chechenos pertenecientes al colectivo LGBTQ+, supervisando una campaña gubernamental destinada a detener, torturar y ejecutar a sus miembros. Sin ayuda del Kremlin y con una mínima repercusión global que ignora la violencia que sufre el colectivo, una vasta y secreta red de activistas decide aplicar sus propias medidas a modo de resistencia.

Credenciales: El documentalista David France ya optó al Oscar hace ocho años con el extraordinario Cómo sobrevivir a una epidemia, una desoladora mirada a la lucha de dos grupos activistas que se movilizaron en los años 80 para luchar contra la inacción de los gobiernos y la industria farmacéutica durante la crisis del SIDA. Su nuevo trabajo documental fue premiado en Sundance y arrasó en la Berlinale con tres premios. Bienvenidos a Chechenia también puede ser el primer documental nominado al Oscar por sus efectos especiales gracias al uso de una herramienta revolucionaria que es mejor no desvelar para aquellos que no la hayan visto.

Disponible en: Movistar+ (mayo)

'Collective'

'Collective' | Tráiler | HBO España

De qué va: En 2015, un incendio en el club Colectiv de Bucarest deja 27 muertos y 180 heridos. Al poco tiempo, más víctimas de quemaduras comienzan a morir en los hospitales por heridas que no comportan gravedad. Es entonces cuando un médico da el soplo a un equipo de periodistas de investigación. Los periodistas comienzan a desvelar un fraude masivo en la atención médica, mientras no cesan de aparecer nuevos datos sobre el caso en la investigación. Tras la llegada de un nuevo ministro de salud, los periodistas consiguen acceso sin precedentes a sus esfuerzos por reformar el sistema corrupto, pero también a los obstáculos a los que se enfrenta. Con testimonios de periodistas, denunciantes, víctimas y funcionarios del gobierno, Collective es una mirada firme y poderosa al impacto del mejor periodismo de investigación.

Credenciales: El documental de Alexander Nanau es uno de los dos documentales de esta carrera al Oscar (el otro es el chileno El agente topo) que puede lograr la doble candidatura (mejor película internacional y mejor película documental), un logro histórico que solo lo ha conseguido la macedonia Honeyland en 90 años. La película rumana, comparada a menudo con otro trabajo de investigación como Spotlight, es uno de los documentales más premiados del año, recibiendo el apoyo de la Academia Europea de Cine el pasado mes de diciembre.

Disponible en: HBO

'Crip Camp: A Disability Revolution'

'Crip Camp: A Disability Revolution'. Netflix

De qué va: Cerca de Woodstock, en un desvencijado campamento de verano para adolescentes discapacitados, surgió una revolución que transformaría sus vidas e impulsaría un movimiento emblemático. Especial atención merece Judith Heumann, una activista estadounidense por la lucha de los derechos de las personas con diversidad funcional y verdadera 'robaescenas' del documental.

Credenciales: La ganadora del premio del público en el Festival de Sundance de 2020 es el nuevo trabajo de la productora de los Obama, High Ground, ganadora del Oscar en 2019 con American Factory. Lo que empieza como un anecdótico viaje se acaba convirtiendo en un empoderador retrato sobre la importancia del activismo y los derechos humanos. La mezcla de épica y reivindicación sin caer en el victimismo convierten a la obra de James Lebrecht (uno de los campistas originales) y Nicole Newnham en unos de los grandes documentales del 2020. Crip Camp ganó también el premio más importante de los IDA, una organización internacional destinada a preservar los trabajos de no ficción.

Disponible en: Netflix

'Descanse en paz, Dick Johnson'

Muerte, familia y cine en 'Descanse en paz, Dick Johnson'. Netflix

De qué va: Una vida dedicada a los documentales ha convencido a la galardonada cineasta Kirsten Johnson del poder de lo real. Pero ahora está lista para recurrir a todos los trucos del cine más escapista para plasmar las imaginativas y fantásticas maneras en las que su padre, un psiquiatra de 86 años, podría morir. Su esperanza es que el cine pueda ayudarla a doblegar el tiempo, reírse del dolor y mantener a su padre vivo para siempre. Descansa en paz, Dick Johnson es la carta de amor de una hija a su padre, repleta de humor negro e imaginación, que fusiona con enorme creatividad realidad y ficción para analizar y alabar cómo las películas proporcionan herramientas para lidiar con las cuestiones vitales más profundas.

Credenciales: Kirsten Johnson ya rozó la nominación al Oscar con Cameraperson. Ahora volverá a intentarlo con un trabajo mucho más personal, una reflexión sobre la muerte, el cine y la familia protagonizada por su propio padre. Descanse en paz, Dick Johnson fue premiado en Sundance por su innovadora narración.

Disponible en: Netflix

‘Gunda’

Habrá que esperar a mayo para ver 'Gunda'. Filmin

De qué va: Gunda es la protagonista de este tríptico documental en blanco y negro. Cuida de sus hijos, los acompaña en sus descubrimientos y luego se toma un pequeño respiro para recargar energías. Se acerca curiosa a la cámara. ¿Sabe cuál será su destino? ¿Qué es lo que estará pensando? ¿Qué pensará de nosotros? Gunda es una de los varios cientos de millones de cerdos que habitan en el planeta junto con mil millones de reses, representadas en este documental a través de dos vacas, y más de 20 mil millones de pollos. Estén jugando en el barro, sacudiéndose las moscas o buscando gusanos, todos ellos son héroes. Y en esta obra, el ensayista Víctor Kossakovsky se muestra inflexible: después de verla, consumir carne simplemente no es posible.

Disponible en: Filmin (mayo)

'MLK/FBI'

Sam Pollard dirige 'MLK / FBI'. Depth of Vision

De qué va: Investigación que, basándose en nuevos documentos, explora el sistema de vigilancia y de acoso que el gobierno de los Estados Unidos impuso a Martin Luther King, Jr. Donde otros veían a un líder del más alto nivel, el FBI de J. Edgar Hoover veía a un sospechoso –un comunista potencial y una amenaza para la raza blanca en Estados Unidos. A partir de noviembre de 1963, y hasta su asesinato en abril de 1968, el FBI intervino los teléfonos de King, colocó micrófonos ocultos en sus cuartos de hotel y confió en informantes cercanos a él. Usó la prueba reunida sobre amoríos extramaritales de King para presionarlo, y, de manera más mortificante, exhortarlo a suicidarse en una carta que decía: “Usted sabe lo que tiene que hacer”. En la película, el exdirector del FBI, James Comey, califica la carta como un histórico punto bajo para la agencia.

Credenciales: MLK/FBI se basa en el libro de 1981 The FBI and Martin Luther King Jr.: From “Solo” to Memphis, de David Garrow, ganador de un premio Pulitzer por su biografía de King de 1986, Bearing the cross.

Disponible en: por confirmar.

'El agente topo'

‘El agente topo’ | Tráiler

De qué va: Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le ha ofrecido este trabajo después de un casting organizado por el detective Rómulo, un investigador privado que necesita a un topo creíble para infiltrarse en un hogar de retirada. La cliente de Rómulo, una hija de una residente preocupada por el trato que ésta pueda estar recibiendo, sospecha que su madre podría estar siendo maltratada, por lo que le contrata para descubrir qué es exactamente lo que está sucediendo. Sergio, sin embargo, tiene 83 años y no es precisamente el agente 007, por lo que no resulta nada fácil entrenar a un aprendiz en lo que respecta a la tecnología y a la metodología de espionaje. Mientras trata de recolectar pruebas, Sergio entabla amistad con algunos de los residentes y se da cuenta de que la supuesta terrible verdad que buscaba no tiene absolutamente nada que ver con lo que tanto él como Rómulo habían sospechado.

Credenciales: El documental de Maite Alberdi es uno de los dos documentales de esta carrera al Oscar (el otro es el rumano Collective) que puede lograr la doble candidatura (mejor película internacional y mejor película documental), un logro histórico que solo lo ha conseguido la macedonia Honeyland en 90 años. La película chilena ha sido un fenómeno en el circuito de festivales desde su presentación en enero del año pasado en Sundance. En el Festival de San Sebastián se llevó el premio del público como mejor película de la sección Perlas gracias a su condición de coproducción internacional.

Disponible en: Cines (26 de febrero)

'Lo que el pulpo me enseñó'

'Lo que el pulpo me enseñó'. Netflix

De qué va: Craig Foster dedicó varios años a grabar a algunos de los animales más peligrosos del planeta, tras lo cual acabó hastiado y deprimido, y sus relaciones familiares, sumidas en el caos. Así que decidió hacer un alto en su carrera para reconectar con sus raíces: el mágico mundo sumergido del bosque de algas próximo a la costa de su ciudad natal, Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Durante casi una década, Craig buceó a diario en sus gélidas aguas, sin neopreno ni botellas de aire, en uno de los rincones del mundo con mayor densidad de depredadores. El pulpo al que conoció y rastreó fue primero su objeto de estudio y después, su maestro, ya que le enseñó cosas que ningún humano había visto. Lo que el pulpo me enseñó, rodada a lo largo de ocho años y con 3000 horas de filmación, documenta una amistad e interacción únicas, y una inteligencia animal nunca vista.

Disponible en: Netflix

'Notturno'

'Notturno' compitió por el León de Oro de Venecia. RAI Cinema

De qué va: Grabado durante tres años en Oriente Medio, en territorio de Irak, Kurdistán, Siria y Líbano, Notturno muestra cómo es la vida cotidiana del que vive entre guerras civiles, dictaduras brutales, invasiones extranjeras e interferencias, hasta el apocalipsis homicida desatado por el Estado Islámico.

Credenciales: El director italiano Gianfranco Rosi ya optó al Oscar en esta categoría hace cinco años con Fuego en el mar. Su nuevo trabajo se vio en los festivales de Toronto y Venecia y podría volver a los Oscar. Los trabajos de no ficción sobre Oriente Medio son uno de los subgéneros favoritos de los académicos, como dejan claro las recientes nominaciones de Los últimos hombres de Aleppo, De padres e hijos o Por Sama.

Disponible en: por confirmar.

'La pintora y el ladrón'

‘La pintora y el ladrón’ - Tráiler | Filmin

De qué va: Cuando dos cuadros de la pintora naturalista checa Barbora Kysilkova son robados de una galería de arte en Oslo, las autoridades noruegas identifican rápidamente a los dos ladrones responsables, pero no encuentran ni rastro de las obras de arte. Con la esperanza de descubrir qué ha sucedido, Barbora se acerca a uno de los ladrones, Karl-Bertil Nordland, durante una audiencia. Le pregunta si está dispuesto a que realice un retrato sobre él, y Nordland acepta. Lo que viene después (una serie de retratos a lo largo de los años) es una extraordinaria historia sobre la conexión humana y la amistad.

Credenciales: El documental noruego (actualmente en cines) recibió una mención especial del Festival de Sundance por sus originales herramientas narrativas y ganó, entre otros reconocimientos, el premio del público del BFI Festival, el festival de cine más importante del Reino Unido.

Disponible en: Cines (5 de febrero) y próximamente en Filmin.

'76 days'

76 días en Wuhan. 76 Days LLC

De qué va: Crónica del estallido de la pandemia del coronavirus desde el corazón de Wuhan, en China, a finales de 2019. Durante el cierre, el acceso a los hospitales se restringió solo a pacientes, profesionales médicos y periodistas. Al principio del cierre, cuando la situación era terrible y caótica y había una grave escasez de suministros médicos, muchos hospitales acogieron con agrado la exposición de los medios para ayudarlos a buscar ayuda. Algunos de los equipos médicos enviados desde otros lugares de China para apoyar a Wuhan también estaban abiertos a ser filmados, en parte debido a su deseo de tener sus propias imágenes documentadas en este momento histórico.

Credenciales: Después de un año marcado por la pandemia mundial, los votantes pueden sentir la tentación de reconocer un documental pionero que empezó su producción en Wuhan, el lugar de origen del coronavirus, en febrero de 2020, poco después de que comenzara el cierre en la ciudad en cuatro hospitales diferentes. Las grabaciones terminaron oficialmente el bloqueo el 8 de abril.

Disponible en: por confirmar.

'Time'

Fox Rich busca justicia. Amazon Prime Video

De qué va: Fox Rich es una emprendedora, escritora y madre de seis hijos que ha pasado los últimos 21 años de su vida luchando para que su marido Rob, que actualmente cumple una sentencia de 60 años por un crimen que ambos cometieron, salga de la cárcel. Rich hace todo lo posible para que su historia sea conocida por los medios y por el pueblo. Sin embargo, son sus hijos los encargados de aclarar lo duro que es crecer sin la presencia de su padre. Ayudados por una serie de vídeos caseros, la familia narra una tragedia repleta de dolor, donde aún cabe la esperanza de volverse a reunir.

Credenciales: El emotivo documental de Garrett Bradley ha sido premiado en todo el mundo desde su debut en enero de 2020 en el Festival de Sundance, donde se hizo con el premio a la mejor dirección. La película de Amazon Prime Video fue también reconocida por los críticos de Nueva York y Los Ángeles, las asociaciones de periodistas más importantes de Estados Unidos. No fueron sus únicos premios: Time lidera actualmente la carrera al Oscar, ligeramente por delante de Collective.

Disponible en: Amazon Prime Video

'The Truffle Hunters'

Buscando trufas. Sony Pictures Classics

De qué va: En las profundidades de los bosques del norte de Italia se encuentra la preciada trufa blanca de Alba. Objeto de deseo por los mayores mecenas del mundo, sigue siendo un elemento al que rodea un extraño misterio. No puede ser cultivada ni hallada ni tan siquiera por los excavadores más modernos que existen. Los únicos del planeta que saben cómo desenterrarlas con un pequeño grupo de canes y sus compañeros de pelo caniento: ancianos italianos que caminan con bastón y que tienen un endiablado sentido del mundo. Para rizar más el rizo, sólo van a su búsqueda por la noche, para que no quede ningún rastro de su manera de trabajar.

Credenciales: Michael Dweck y Gregory Kershaw son los responsables de una de las grandes sorpresas del año. Tras su presentación en Sundance, la prestigiosa distribuidora Sony Pictures Classics se hizo con los derechos en Estados Unidos de un excéntrico pero encantador repaso a la figura de los recolectores de trufa en Italia.

Disponible en: por confirmar.





