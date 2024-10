La miniserie basada en el true crime de época de Margaret Atwood: una joya en Netflix de puntuación perfecta

A pesar de haber llegado el mismo año en el que El cuento de la criada arrasó en los premios Emmy, Alias Grace, miniserie basada también en una novela de Margaret Atwood, pasó injustamente desapercibida en su estreno. Sin embargo, la gran ventaja del streaming es que las buenas series pueden recuperarse en cualquier momento, y todos son buenos para descubrir esta joya de Netflix.

Atwood narra en esta historia el caso real de Grace Marks, una inmigrante irlandesa que llegó a Canadá en el siglo XIX y a los 16 años fue condenada y encarcelada por el asesinato del ama de llaves de la casa en la que trabajaba como criada. Una criada diferente a las de su gran obra distópica, pero que también vivió una vida llena de penurias y maltratos por ser mujer, pobre, inmigrante y sin familia.

Quince años después, mientras sigue cumpliendo su condena, el psicólogo Simon Jordan (personaje creado para la novela), es contratado por un grupo interesado en que analice a Grace y elabore un informe que sirva para demostrar su inocencia. Un proceso en el que intentará ayudarla a revivir los hechos de la noche del crimen, que Grace asegura no recordar.

A través de los monólogos interiores de Grace y de las conversaciones que mantiene con el doctor, el espectador irá conociendo su historia, pasando por todos los momentos que han definido su vida, hasta el tiempo actual de la narración.

La novela

La autora canadiense se basó en los documentos públicos del juicio de Grace Marks, su correspondencia y recortes de periódicos de la época para construir su relato, y creó al personaje de Simon Jordan, un alienista (nombre que se le daba a los psicólogos en la época) contratado por un grupo interesado en que analice a Grace y elabore un informe que sirva para demostrar su inocencia.

La verdad sobre lo que ocurrió aquel 28 de julio de 1843 en Toronto nunca llegó a conocerse. Eso fue, precisamente, lo que inspiró a Atwood para escribir la novela.

Una protagonista fascinante

Grace es consciente de cómo la ve el mundo y de que las opiniones sobre ella no cambiarán una vez se hayan fundado, por eso, decide reapropiarse de esa imagen creada en los colectivos imaginarios y construye su propia narrativa según el interlocutor que tenga al frente.

Es ella quien marca el ritmo, decidiendo qué, cómo y cuánto contar en cada momento. Un relato fascinante y magnético que también tiene algo de cuento de terror gótico, debido al tono de la narración de Grace, la influencia de los sueños, las imágenes del subconsciente y las supersticiones.

'Alias Grace'

Una adaptación magnífica

Ambientada en la Canadá de mediados del siglo XIX, esta ficción histórica explora la situación política del momento, las diferencias de clases, la injusticia, la pobreza, la represión y la opresión.

La adaptación de Sarah Polley (Stories We Tell, Take This Waltz) sabe ser fiel a la novela evocando los momentos más importantes y las frases más memorables, y obviando algunos detalles de los que, como ha quedado demostrado, podía prescindirse sin afectar el resultado final. Se nota que ama, admira y respeta la obra original.

Sarah Gadon es un triunfo como Grace. En la primera escena de la serie ya captura todos los matices de su personaje, su narración es totalmente magnética y consigue transmitir todas las sutilezas y manipulación del tono que requiere la construcción de su historia.

Al estar basada en un caso real, Alias Grace también explora el misticismo que rodea a los criminales hasta convertirlos en celebridades. También la fascinación que nace del morbo innato del ser humano, que siente un extraño placer al creer haber descifrado sus motivaciones.

Margaret Atwood hace un cameo en un episodio

Alabada por la crítica

Siete años después de su estreno, Alias Grace mantiene una puntuación de un 99% de valoraciones positivas por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, que destaca la "interpretación hipnótica de Sarah Gadon" como Grace Marks (New York Times), la "rítmica escritura" de la adaptación de Sarah Gadon (Vulture) y "la inquietante dirección de Mary Harron", que han traducido la magnífica prosa de Margaret Atwood "en poesía conmovedora".