Si te gusta la mezcla de terror y comedia, Netflix acaba de estrenar en España la película ideal para el fin de semana

De Scary Movie a Feliz Día de tu muerte, Zombie's Party, The Babysitter o Swiss Army Man, la mezcla de terror con comedia suele ser una receta de éxito. Lo que hay dentro, la última exponente de este subgénero fue toda una revelación en su estreno en el Festival de Sundance y posteriormente en el SXSW, y ahora llega a Netflix como el plan perfecto para este fin de semana o en las sesiones de Halloween.

La ópera prima de Greg Jardin, protagonizada por Brittany O'Grady (The White Lotus) James Morosini (The Sex Lives of College Girls), Alycia Debnam-Carey (Los 100, Fear The Walking Dead) y Gavin Leatherwood (Chilling Adventures of Sabrina) añade a la mezcla thriller y ciencia ficción en un relato entretenido, sorprendente y lleno de giros.

El punto de partida es el siguiente, una fiesta preboda organizada para pasar una noche divertida y ponerse al día, se convierte en una pesadilla existencial cuando un amigo que se había distanciado del grupo llega con una maleta que contiene un misterioso dispositivo que hace posible el intercambio de cuerpos.

La pandilla cae en la tentación de un juego maquiavélico que hace aflorar verdades ocultas, deseos reprimidos y rencores que llevaban mucho tiempo guardados bajo llave, haciendo que salgan a la luz revelaciones sorprendentes, engaños desvelados, giros desconcertantes y capas de intriga que se van despejando.

Qué ha dicho la crítica

'Lo que hay dentro' | Tráiler subtitulado

The Daily Beast destaca cómo el director, Greg Jardin, utiliza un estilo visual agresivamente llamativo que complementa la energía frenética de la historia. "La película captura con éxito las crisis internas y externas de los personajes".

Una crítica en la misma línea de IndieWire, que también elogia el enfoque visual de Jardin, afirmando que su experiencia en videos musicales se traduce en una película que es "frenética y visualmente espectacular".

Según Bloody Disgusting, Lo que hay dentro es "extremadamente divertida" y logra equilibrar la complejidad de la trama con un tono irreverente. La crítica enfatiza que, a pesar de los enredos y las dinámicas tensas entre los personajes, la película se mantiene como "pura diversión".

Screen Rant, por su parte, señala que "la película explora la presión social en la era de las redes sociales, lo que la hace resonar con la audiencia contemporánea". También elogia cómo se mezcla la comedia con la horror de manera efectiva, brindando tanto risas como reflexiones sobre las identidades de los personajes.