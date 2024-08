Vuelve uno de los mejores animes de la historia: Netflix estrena el remake del clásico de animación de los 90

El próximo otoño vuelve una de las mejores series de animación de la historia. Se trata de Ranma1/2, que el 5 de octubre estrena un remake con nuevos episodios y los mismos personajes. Netflix ya ha presentado las primeras imágenes del anime, donde se pueden apreciar la sofisticación del estilo de animación y el predominio de los colores pastel.

Basada en el manga de la reconocida artista Rumiko Takahashi, a la que conocemos por haber trabajado en el anime del mismo nombre de los años noventa y en otros títulos tan emblemáticos como Inuyasha, Ranma1/2 sigue las hilarantes aventuras de Ranma Saotome, un artista marcial adolescente que explora la vida y el amor en la adolescencia.

El estreno de esta nueva adaptación del clásico del manga viene de la mano de la productora MAPPA y cuenta con la dirección de Kōnosuke Uda (One Piece, Days). Además, Kimiko Ueno (Tragones y mazmorras, Uchitama?! Have You Seen My Tama?) ejerce como la guionista principal de la serie, y Hiromi Taniguchi (Jellyfish Restaurant, Punch Line) es el encargado del diseño de los personajes.

De qué va

Tráiler de 'Ranma1/2' (Subtitulado)

La serie de animación japonesa cuenta la historia de Ranma Saotome y Akane Tendo, del dojo Tendo. Los dos están comprometidos por un acuerdo de sus padres, pero Ranma tiene un problema muy particular.

Un día cayó en los manantiales embrujados de Jusenkyo, mientras entrenaba en China, y desde entonces tiene la especial característica de transformarse en una mujer cuando entra en contacto con el agua fría, y de volver a ser hombre cuando le moja el agua caliente.

Tras las cámaras

Una de las primeras imágenes del remake de 'Ranma1/2'

Netflix se ha encargado de generar la suficiente expectación alrededor de Ranma1/2 y ha asegurado que los actores de doblaje de la versión de los noventa volverán a interpretar a los mismos personajes en el regreso del anime.

Se trata de Kappei Yamaguchi, que interpreta a Ranma Saotome; Megumi Hayashibara, como la versión femenina de Ranma; y Noriko Hidaka, que hace de Akane Tendo. Algunos han expresado su entusiasmo por volver a prestar su voz a los protagonistas.

"Es un sueño hecho realidad. Todo mi agradecimiento va para los fans y al equipo por volverme a dar esta oportunidad. Ranma representa mis raíces, y atesoro cada momento que he vivido interpretando este papel", contaba Kappei Yamaguchi.

"Volver a participar en Ranma1/2 como Akane es un placer, en especial tras haber cumplido 40 años de carrera como actor de doblaje. Me encanta poder llevar el encanto de la serie original a los fans de siempre y a los espectadores que lleguen de nuevas", decía con emoción Noriko Hidaka.

Junto a ellos y al grupo formado por los directores y guionistas de los episodios, el equipo tras las cámaras lo completan Hiromi Taniguchi, Tsuyoshi Yoshioka, Yoshiko Saitō y Nao О̄tsu en la dirección de animación principal junto a Nao Naitō y Rie Aoki; Minami Kitamura en el arte POP; Chihiro О̄kawa en la dirección artística y Yukiko Kakita en el diseño de color, entre muchos otros.