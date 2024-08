La película de Netflix para nostálgicos de 'Supersalidos': humor chabacano de estreno para una nueva generación

Si tras ver The Bear o Barry eres de los que piensan (y con razón) que la comedia ya no hace reír o te quejas porque los límites del humor han matado el género en el cine y la televisión, Netflix ha estrenado este fin de semana la película perfecta para ti.

Los nostálgicos del humor chabacano y un poco vulgar de clásicos juveniles como American Pie o Supersalidos encontrarán una buena heredera para matar la nostalgia en Inexpertos (Incoming), el estreno cinematográfico de la plataforma para este viernes.

De qué va

Cuatro alumnos de secundaria se enfrentan al mayor reto de sus jóvenes vidas: su primera fiesta de instituto. La película cuenta la historia de una noche en la vida de este grupo de adolescentes, la fiesta en la que se cuelan y el caos que se produce.

'Inexpertos'

Una peli de las que ya no se hacen

Creada por Dave y John Chernin (hijos de Peter Chernin, CEO de Fox), que anteriormente escribieron para Colgados en Filadelfia y crearon The Mick, afirman que eligieron Incoming como su primer largometraje porque como fans de las comedias de instituto, sentían un sentido de responsabilidad cívica hacia los adolescentes de Estados Unidos.

Entre sus principales influencias incluyen Supersalidos (Superbad, 2007), Ya no puedo esperar (Can't Hardly Wait, 1998) y Aquel excitante curso (Fast Times at Ridgemont High, 1982)

"Este es el tipo de película que hacía tiempo que no se hace", dice Dave en Tudum. "Siempre daba la sensación de que había una de estas por generación. Era algo tonto que valoraba la risa por encima de todo y que creo que realmente queríamos ver".

Los Chenin en el rodaje de 'Inexpertos'

Los hermanos aseguran que han estado dándole vueltas a la idea de hacer esta película durante más de 15 años. "Teníamos ideas de escenas y pequeños momentos escritos en libretas", cuenta John.

Al final, encontraron la estructura que conectaría esos pequeños momentos. "Nos dimos cuenta de que se trataba de cuatro estudiantes de primer año que sufren una extraña crisis de identidad al principio de su vida", continúa Dave. "Eso se convirtió en el motor de la historia".

'Inexpertos' | Tráiler subtitulado

El reparto

Los fans de It's Always Sunny in Philadelphia y Hacks reconocerán a Kaitlin Olson, que interpreta a la madre de uno de los protagonistas de la película. "Le suplicamos que lo hiciera", dice Dave. "Kaitlin siempre te da más de lo que aparece en la página y encuentra comedia por todas partes que no estaba en la página".

Junto a Olson y Bobby Cannavale, los rostros reconocidos del reparto, participan Mason Thames (The Black Phone, Para toda la humanidad), Isabella Ferreira (Orange Is the New Black, Gray Matter), Bardia Seiri (Anatomía de Grey, Life in Pieces), Ali Gallo (Unhuman, The Sex Lives of College Girls), Ramon Reed y Raphael Alejandro, entre otros.