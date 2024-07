Está en Netflix, ganó 9 premios Goya y para muchos es la mejor película española de fantasía de este siglo

Es la gran olvidada en la filmografía de Juan Antonio Bayona y pasó desapercibida en su estreno en salas de cine, pero Un monstruo viene a verme es una de las mejores películas españolas de fantasía de la historia y uno de los relatos del género coming of age más conmovedores de todos los tiempos.

Esta adaptación de la novela homónima de Patrick Ness -con guion escrito por él mismo- tiene como protagonista a Connor, que a sus 12 años y tras la separación de sus padres, se convierte en el hombre de la casa y el encargado de llevar las riendas del hogar.

Connor mantiene un estrecho vínculo con su joven madre, que está gravemente enferma, y cuida la casa durante sus tratamientos regulares de quimioterapia en el hospital. Su abuela, una mujer fría, les visita a menudo y le dice que podrá ir a vivir con ella en el caso de la muerte de su madre.

En la escuela las cosas no son más fáciles. Connor es ridiculizado por ser un soñador y regularmente es atormentado por su compañero Harry. Una noche, exactamente siete minutos después de la medianoche, Connor se despierta de una de sus habituales pesadillas para ver el gran árbol de tejo junto a la iglesia transformarse en un monstruo nudoso que se acerca a su casa y le habla.

El Monstruo dice que le contará tres historias durante sus próximas reuniones, después de lo cual Conor deberá contarle al Monstruo una cuarta historia a cambio. El pequeño intentará superar todos sus miedos y fobias con la ayuda de este mosntruo en esta historia de fantasía, cuentos de hadas e historias imaginarias sobre la pérdida y el duelo con la que Bayona cierra la trilogía sobre la muerte y las relaciones madre-hijo, que inició con El orfanato y continuó con Lo imposible.

'Un monstruo viene a verme'

Un reparto de lujo

A Lewis MacDougall en el papel de Connor le acompañan Felicity Jones, como la madre, Sigourney Weaver como la abuela, Geraldine Chaplin en el papel de la directora de la escuela, Toby Kebbell como el padre de Connor y Liam Neeson como la voz de El Monstruo.

Y él supo que era entonces. Supo que de verdad no había vuelta atrás. Que iba a pasar, independientemente de lo que él quisiera, independientemente de lo que sintiera. Y supo también que lo iba a superar. Sería terrible. Mucho más que terrible. Pero sobreviviría. 'Un monstruo viene a verme'

Injustamente ignorada

A pesar de las buenas críticas, en su paso por salas de cine la película no atrajo al público esperado y solo consiguió una recaudación global de 47,2 millones de dólares, frente a un presupuesto de producción de 43 millones. Una cifra que no está acorde con su calidad.

El tiempo, como siempre, la ha puesto en su merecido lugar como una gran película a reivindicar y una de las más premiadas en toda la historia de los Premios Goya, con nueve galardones en 2016, entre ellos, los de mejor director para Bayona, mejor fotografía y edición, entre otros.

Qué dijo la crítica

Este conmovedor relato sobre el duelo desde la mirada inocente de un niño es una de las películas más conmovedoras de la historia del cine, una mezcla de imaginación gótica, cuento de hadas y terror infantil que, como El laberinto del fauno, no es para niños, aunque esté protagonizada por uno.

En Hollywood Reporter destacaron en su estreno en cines que "El hecho de que no todas las cosas terribles puedan remediarse o castigarse adecuadamente es una lección difícil de aprender incluso para los adultos, pero 'Un monstruo viene a verme' al menos ayuda a darle sentido".

Para el Sydney Herald, "'Un monstruo viene a verme' fue la película más madura de 2016, y una de las más conmovedoras". The Observer, por su parte, dijo que "No es sólo una película sobre el dolor; es una película que te sumerge en el viaje del dolor".

"Una historia muy sentimental, pero de eso se trata", dijo The Film Stage, que apuntó que la película "no es manipuladora" y no es una pieza dramática diseñada en busca de gloria en los premios "sino más bien una aventura reconfortante a través del viaje emocional de un niño que intenta aprender cómo vivir".