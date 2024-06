Si te gustó 'Seven' tienes que ver en Netflix este thriller con Morgan Freeman que adapta la saga de Alex Cross

Si te gustó 'Seven' tienes que ver este thriller con Morgan Freeman y la mejor adaptación de la saga 'Alex Cross'

Esta semana, los amantes del género de acción y de grandes historias como las de Jack Reacher, Jack Ryan o Tom Clancy podrán disfrutar de otra gran adaptación de una saga. Se trata de El coleccionista de amantes, una película que protagoniza Morgan Freeman y que está basada en la exitosa colección de novelas de Alex Cross escritas por James Patterson.

A lo largo de los años se ha intentado adaptar esta saga en múltiples ocasiones, pero no ha sido hasta el estreno de esta película en 1997 que se ha logrado captar a la perfección la sensibilidad de este universo literario y replicar su manera de cautivar al público.

Ahora que este largometraje ha llegado a Netflix, también llega la oportunidad ideal de sumergirse en la historia de Alex Cross, que mezcla el terror psicológico y el misterio en un thriller trepidante de casi dos horas de duración.

De qué va

'El coleccionista de amantes'

Basada en la novela homónima -Kiss the Girls en inglés-, la historia se centra en Alex Cross (Morgan Freeman), un detective, psicólogo forense y escritor de éxito de novelas criminales. Cuando su sobrina Naomí desaparece, inicia su propia investigación.

Siete chicas han desaparecido y se han encontrado dos cadáveres. Al lado del último de ellos ha aparecido una nota firmada 'Casanova'. Cross recibe la ayuda de Kate McTiernan (Ashley Judd), una joven doctora que ha conseguido escapar del secuestrador y puede ser la única persona capaz de identificar a 'Casanova'. A pesar de la reticencia inicial del detective, juntos emprenden una carrera contrarreloj para encontrar a la sobrina de Cross y descubrir la estremecedora verdad que se oculta tras su desaparición.

Teniendo en cuenta que El coleccionista de amantes no es la primera novela de la saga de Patterson, su adaptación cinematográfica no se detiene en explicar el origen del protagonista. Aunque esto no desmerece a la historia, porque sigue siendo igual de interesante ver cómo los personajes se desenvuelven para resolver el misterio principal.

El estreno de esta película fue todo un éxito y esto animó a Paramount Pictures a seguir adelante con una nueva adaptación, esta vez de la primera novela de Patterson, La hora de la araña, que se estrenó en 2001. En ella se introduce al antagonista Gary Soneji (Michael Wincott).

Después llegó Alex Cross, en 2012, que no tuvo el impacto esperado, pero la saga de novelas seguirá intentando encontrar la adaptación perfecta. De hecho, recientemente se anunció la puesta en marcha de una serie de Amazon Prime Video, Cross, que estará protagonizada por Aldis Hodge.