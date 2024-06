Este personaje de 'Los Bridgerton' debería tener su propio spin-off: por qué su historia merece ser contada

Los Bridgerton puede presumir de tener varios personajes capaces de conectar con el público. Incluso aunque no sean los protagonistas de la temporada, hay veces que logran conquistar a la audiencia con su mera presencia. Un ejemplo es Violet o Lady Bridgerton (Ruth Gemmell), la matriarca de la familia y uno de los personajes que más simpatías ha despertado en todos nosotros.

Su manera de liderar la familia, de acompañar a sus hijos en sus idas y venidas y de alegrarse por su felicidad es realmente tierna. Pero es que además, la tercera temporada nos ha dado otra razón más por la que necesitamos que protagonice su propio spin-off. Y teniendo en cuenta el éxito que tuvo el de La reina Carlota, esta idea no es muy descabellada.

Lady Bridgerton es mucho más que un mero apoyo para sus hijos durante su viaje a la hora de concertar un matrimonio, también es un personaje con muchas capas que tiene una historia que merece ser contada. En gran medida por la relación que tuvo con su marido Edmund y las consecuencias que tuvo su muerte para ella. O por la amistad que comparte con Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Romance en ciernes

El matrimonio de Violet Brigerton con el vizconde Edmund Bridgerton ha sido uno de los puntos más interesantes de Los Bridgerton desde que se estrenó la primera temporada. Por desgracia, esta historia de amor se terminó cuando Edmund falleció por culpa de una picadura de abeja, dejando a Violet sola criando a sus hijos.

Si hubiera un spin-off centrado en ella, sabríamos cómo ocurrió toda esta historia y por qué razón Violet tenía tan idealizado a su marido. Sin embargo, no es algo que esté sobre la mesa y también está lejos de ocurrir en los libros, porque Julia Quinn no tiene intención de escribir nada sobre ellos de momento.

Tras la muerte de Edmund, Violet no tenía intención de volver a enamorarse. Pero las circunstancias le han obligado a cambiar de planes. La temporada 3 de la serie nos ha presentado al hermano de Lady Danbury, Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), y todo apunta a que será su nuevo interés amoroso. Es demasiado pronto para decir si Lord Anderson será el nuevo amor de Violet, pero una serie independiente podría servir para desarrollar en profundad el florecer de este romance.

Una historia única e importante

Una de las razones por las que Violet Bridgerton merece tener su propio spin-off es porque es uno de los personajes más influyentes y tiernos de la serie. Además, desde un punto de vista práctico, su trayectoria es la que define a toda la dinastía Bridgerton, sentando las bases de la trama principal.

Violet ha demostrado en varias ocasiones que domina el arte de desenvolverse en sociedad y verla como protagonista de su propia historia puede ser muy emocionante y fascinante. Por otro lado, si conocemos sus orígenes, también puede resultar más sencillo entender la perspectiva de cada uno de sus hijos.

Aparte de esto, hay que tener en cuenta el asunto emocional que esconde la historia de Violet Bridgerton. Aunque ya vimos en La reina Carlota cuáles son las consecuencias a veces dolorosas que puede tener el amor, el camino de Violet está marcado por la tragedia. Es cierto que todo el drama de la serie original tiene lugar a puerta cerrada y bajo la mirada de la alta sociedad, pero los protagonistas no sufren durante más tiempo del necesario.

De hecho, si se narrase la historia de Violet y lo que sucede tras la muerte de su esposo, la serie tomaría una dirección muy diferente -y más dolorosa- de lo que estamos acostumbrados a ver.

Otra opción posible

Teniendo en cuenta todas las razones anteriores, Violet Bridgerton es la candidata ideal para tener su propio spin-off. Sin embargo, si los creadores decidieran tomar otra dirección, hay otra candidata posible: Lady Danbury.

Lady Danbury

Al igual que la Reina Carlota y Violet, Lady Danbury es un personaje que interpela a varias generaciones de personajes. Elegirla como protagonista de su propia serie permitiría a Los Bridgerton seguir el modelo de La Reina Carlota y además destacar a un personaje que normalmente tiene un papel más secundario.

Es cierto que el primer spin-off de Los Bridgerton ya se centró en la relación de Lady Danbury y Carlota, pero si hubiera una serie más centrada en ella podríamos profundizar más y reflexionar sobre su papel en la sociedad.

Qué dice la creadora

Sobre esta idea de ahondar en los orígenes de Violet Bridgerton, la productora Shonda Rhimes ha llegado a hablar, aunque sin dar muchas pistas de si llegará a suceder alguna vez o no. En una de sus declaraciones al respecto, Rhimes dijo que "no hay ningún plan para explorar a nadie en particular... Aunque, al escribirlo [el spin-off de 'La reina Carlota'] me interesé mucho en la historia de Violet. Así que, ya veremos".

No obstante, aunque no esté claro que vayamos a verlo, su evolución en la tercera temporada sugiere que este personaje realmente merece continuar este camino, sea o no a través de una serie independiente.