Jennifer López lucha contra una inteligencia artificial en 'Atlas', la nueva película de ciencia ficción de Netflix

Netflix ha desvelado hoy la fecha de estreno y el tráiler oficial de Atlas, película de ciencia ficción protagonizada por Jennifer Lopez, que llegará a la plataforma el próximo 24 de mayo, tras su éxito de 2023 en la misma casa, La madre.

Lopez interpreta a Atlas Shepherd, una brillante pero misántropa analista de datos que desconfía profundamente de la inteligencia artificial, que se une a una misión para capturar a un robot rebelde con el que comparte un misterioso pasado. Pero cuando los planes se tuercen, su única esperanza para salvar a la humanidad de la IA es confiar en esta.

La película está dirigida por Brad Peyton (Frontier), y sus guionistas son Leo Sardarian (StartUp) y Aron Eli Coleite (Locke & Key, Star Trek: Discovery). El reparto está encabezado por Jennifer Lopez a quien acompañan la estrella de Barbie y Marvel Simu Liu, el nominado al Oscar por American Fiction Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla y Mark Strong.

Los productores de la película son Brad Peyton y Jeff Fierson para ASAP Entertainment; Joby Harold y Tory Tunnell para Safehouse Pictures; Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina para Nuyorican Productions; y Greg Berlanti y Sarah Schechter para Berlanti/Schechter Films.

López dirigió recientemente (y coescribió) su proyecto autofinanciado This Is Me...Now: A Love Story para Amazon Prime Video. El largometraje sirvió como acompañante visual del último álbum de López This Is Me...Now y la siguió a través de una serie de desamores muy públicos, que culminaron en su matrimonio con Ben Affleck. El actor y director también hace un cameo en la película.

'El problema de los 3 cuerpos' prepara su estreno en Netflix con un épico tráiler

Más ciencia ficción en Netflix

Dos meses antes del estreno de Atlas llega a la plataforma la esperada adaptación de la primera novela de la trilogía El problema de los 3 cuerpos del autor chino Cixin Liu, que ha estado a cargo de David Benioff y D. B. Weiss (Juego de tronos) y Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood).

La serie cuenta una historia compleja con varias tramas que se extienden a través del espacio y el tiempo. Todo comienza en la Revolución Cultural China de 1960 cuando la fatídica decisión de una mujer repercute en un grupo de científicos brillantes en la actualidad. Mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos, cinco antiguos colegas se reúnen para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad.

La esperada superproducción estará protagonizada por un reparto encabezado por Jess Hong, Benedict Wong, Liam Cunningham, Jonathan Pryce, Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley, Saamer Usmani, Rosalind Chao, Marlo Kelly, Sea Shimooka, Ben Schnetzer, Eve Ridley y Zine Tseng.