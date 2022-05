Jennifer López se confiesa en 'Halftime', un documental de Netflix que se adentrará en su vida y carrera

La taquilla acumulada de las películas de Jennifer Lopez sobrepasa los 3.000 millones de dólares y se estima que ha vendido 70 millones de discos. Icono de la cultura popular y diva mundial, está considerada la artista latina más influyente, pero su carrera no ha sido fácil y sigue luchando contra los estereotipos. Esto es lo que explora en Halftime, el documental sobre su vida dentro y fuera de los escenarios, que estrena Netflix.

"Llevo toda la vida luchando para que me escuchen, para que me vean y para que me tomen en serio", dice la actriz y cantante en un momento del emocionante tráiler que ha publicado la plataforma, en el que confiesa que el tratamiento que ha recibido por parte de los medios, sus compañeros de profesión, y la industria del cine y la música ha afectado su autoestima y moldeado la visión que tenía de sí misma.

La cinta, en la que participan su hija y Ben Affleck, su actual pareja, nos permitirá ver una perspectiva más íntima de la artista, pues además de sus logros, también comparte sus inquietudes y sus inseguridades. Un punto de partida de la segunda mitad de su vida: su evolución como latina, madre y artista que toma las riendas de su carrera y pone su voz al servicio de un fin mayor.

Dirigido por Amanda Micheli (Vegas Baby), nominada la Oscar a mejor cortometraje documental por La corona, el documental tendrá una premiere mundial el 8 de junio en la sesión de apertura del Festival de cine de Tribeca antes de su estreno en Netflix el 14 del mismo mes.

'Halftime' se estrena en Netflix el 14 de junio.

