Las 12 mejores series de Netflix en 2023: de 'Bronca' a 'Samurái de ojos azules' y 'El cuerpo en llamas'

Preparando el camino para hacer la lista definitiva de las mejores series que hemos visto en 2023, tras las de HBO Max llega el momento de repasar los estrenos más destacados del año en Netflix, una combinación entre los títulos más populares de la plataforma, algunos menos conocidos y los que han encumbrado crítica y premios.

Entre los primeros están los grandes éxitos del primer semestre en la plataforma: Agente nocturno, La reina Carlota y La diplomática, que ha conseguido esta misma semana dos nominaciones en los Globos de Oro que se entregan el 7 de enero.

También está nominada en los premios The Crown, que con su sexta temporada dice adiós manteniendo su nivel de excelencia como joya de la corona que es a pesar de las polémicas por el tratamiento de algunos hechos. Y Bronca, la gran sorpresa del año de la plataforma, que también llegará con nominaciones a la gala de los Emmy del 15 de enero.

Otra que se ha despedido ha sido Yo nunca, una serie entrañable y divertida que los fans echarán mucho de menos aunque nunca haya tenido el reconocimiento que se merece. Como le pasó a la primera serie de Koreeda, que muchos siguen sin saber que existe. Este es un buen momento para recuperarla y la verdadera razón de hacer estas listas.

Se queda fuera por muy poco el final de Sex Education, cuyo último episodio fue la despedida perfecta, pero tuvo una temporada un poco irregular. Y también Berlín, porque llega 48 horas antes de que se acabe el año y las opiniones están embargadas. La serie española que sí entró en el top fue El cuerpo en llamas, nominada en los Premios Feroz y la serie más buscada en Google España en 2023.

'Agente nocturno'

En su primera semana en la plataforma, la última serie de Shawn Ryan, el creador de The Shield, entró directamente al podio como el mejor estreno de 2023 y el tercer estreno más visto en la historia de Netflix.

La premisa del agente del FBI que trabajaba en un sótano y de repente se lanza a una misión para ayudar a alguien conquistó a los espectadores de inmediato. Este thriller de acción con un héroe humano y no un Jason Bourne lleno de recursos y prácticamente indestructible es uno de los fenómenos del año. También tiene el récord de la renovación más rápida del Oeste.

'Black Mirror'

Tras una pausa de cuatro años, la serie volvió con una nueva tanda de episodios variados en cuanto a temas, géneros y época en la que se ambientan. Tres de ellos se desarrollan en alguna versión del pasado real o alternativo, uno encaja en nuestro presente y solo el primero explora una tecnología que corresponde a un futuro cercano. En dos de ellos hay elementos sobrenaturales y en algunos la tecnología no juega un papel importante.

De todos, el que más recordado será Joan es horrible, que incluye una parodia de Netflix llamada Streamberry, una plataforma que es central los eventos del primer episodio, que también se conecta con otro de esta misma entrega y hace referencia a otros tantos de anteriores temporadas. Además, fue premonitorio en los conflictos con la inteligencia artificial de la huelga de actores.

'Bronca'

Danny y Amy tienen un altercado con sus coches en el aparcamiento de un centro comercial. La rabia, la adrenalina y la impulsividad del momento podrían haber dejado todo en una anécdota, pero cada una de las partes implicadas está dispuesta a destruir la vida de la otra, cayendo cuesta abajo y sin frenos en un espiral de venganza como si no existieran las consecuencias.

Un juego temerario que de alguna forma retorcida les devuelve la ilusión que faltaba en sus vidas, mientras les permite liberar las frustraciones que esconden a los suyos. Es una dramedia existencial en clave de thriller que se ve en agradecidas dosis de episodios de media hora. Desde su estreno se aseguró un puesto en la lista de lo mejor del año.

'Cadáveres'

Cuatro detectives. Cuatro años en tres siglos distintos. Un mismo cadáver. Esa es la intrigante premisa de Cadáveres, una miniserie británica policial de ciencia ficción, que se convirtió por mérito propio en uno de los estrenos más destacados de Netflix este año.

En el pasado, presente y futuro se empiezan a ver conexiones a través de las décadas con Elías Mannix, un adolescente problemático en 2023 destinado a convertirse en un enigmático líder político en el futuro. Ese personaje, interpretado por Stephen Graham, también aparecerá con otro nombre en las líneas temporales del pasado, revelando una conspiración en forma de bucle temporal que tiene más de 150 años. La obsesión está servida.

'El cuerpo en llamas'

La serie basada en el conocido como Crimen de la Guardia Urbana era una de las ficciones más esperadas del año. Llegó en medio de muchas expectativas, a las que se sumaron las polémicas previas. La petición de Rosa Peral, una de las personas reales en las que se basa la serie, de que Netflix paralizara el estreno; y el hecho de que el director del documental paralelo Las cintas de Rosa Peral, no hubiese revelado a sus entrevistados el objetivo de la producción.

Polémicas aparte, la serie no decepcionó. Es igualmente eficaz para quienes tienen referencias previas del caso real como para quienes se acercan al suceso por primera vez. El show se lo roba eso sí, una magnífica Úrsula Corberó, en el papel de Peral, una mujer compleja y juzgada por todos. En parte por la atrocidad que comete, pero también solo por ser una mujer que quiere satisfacer sus deseos.

'Heartstopper'

Las puertas para las series de temática LGBTQ dirigidas al público general tardaron en abrirse, y cuando lo hicieron, empezaron por mostrar historias de conflictos de identidad, de discriminación y de violencia, porque era necesario crear consciencia de una realidad que aún siguen viviendo los miembros de esta comunidad hasta en las sociedades consideradas más progresistas.

Ahora que se ha saldado esa deuda pendiente también hay espacio para contar otros relatos más luminosos, experiencias más positivas en las que el autodescubrimiento no tiene que ser fuente de vergüenza, de rechazo o acoso escolar. El mejor exponente de esta corriente es Heartstopper, una bonita historia de amor entre dos adolescentes, que nos conmueve con las chispas que salen en la pantalla. Esta segunda temporada ha vuelto a ser el lugar feliz que necesitábamos.

'La diplomática'

La escasa promoción parece haberse convertido en la seña de identidad de muchos de los grandes éxitos de Netflix. Uno de los ejemplos es La diplomática, que llegó sin hacer ruido y se colocó entre las series más vistas y se sirvió de las recomendaciones de los propios usuarios.

Sigue a Kate Wyler (Keri Russell, The Americans), una diplomática de carrera que, en medio de una crisis internacional, aterriza como nueva embajadora estadounidense en Londres, un puesto de alto perfil político para el que no estaba preparada, con implicaciones tectónicas para su matrimonio y su futuro profesional.

'Makanai: La cocinera de las maiko'

Esta adaptación del popular manga de Aiko Koyama es la primera serie del ganador de la Palma de Oro de Cannes, Hirokazu Koreeda, un título que la plataforma debería haber anunciado con bombo y platillo, pero del que ni siquiera tiene un tráiler subtitulado al español.

Koreeda (Un asunto de familia), el primer japonés en conseguir el prestigioso premio en el festival de cine francés, es el showrunner, director y guionista de esta serie de nueve episodios que narra las hermosas, divertidas y deliciosas historias de una makanai y una maiko. Es la historia de la vida cotidiana de Kiyo y la maiko Sumire, su amiga de la infancia en Aomori con la que se mudó a Tokio, en un mundo colorido repleto de geishas, maikos y comida deliciosa. Cuidado, que da hambre.

'La reina Carlota'

Esta precuela del universo basado en las novelas de Julia Quinn narra el ascenso al poder de la reina Carlota y cómo el enlace de la joven monarca con el rey Jorge dio lugar tanto a una gran historia de amor como a un cambio social.

Obligada a satisfacer las necesidades políticas de su familia y su hermano, la joven Carlota se casa con Jorge, y a pesar de las buenas intenciones del monarca, es encerrada en la jaula de oro de una institución que no termina de acogerla por sus orígenes y su color de piel. India Amarteifio es todo un descubrimiento.

'Samurái de ojos azules'

Ambientada en el Japón del periodo Edo, sigue a Mizu, una maestra espadachina mestiza que emprende un viaje en busca de su padre, a quien culpa por haber dado vida a lo que ella denomina una "criatura de la vergüenza", y para conseguir su objetivo se ve obligada a camuflarse como un hombre y a ocultar sus ojos azules.

Este anime es una crónica de venganza ambientada en el siglo XVII, una época marcada por la crueldad y la violencia. Una animación fastuosa, una trama adictiva, personajes magnéticos y la amalgama de elementos históricos y mitología asiática le dan a esta serie un carácter único. Una de las sorpresas del año.

'The Crown'

La serie creada por Peter Morgan ha sido el centro de polémicas desde su estreno. Con el paso de las temporadas, y conforme la narración se iba acercando a hechos más contemporáneos, el ojo clínico se agudizó y las críticas crecieron en número y forma llegando a juzgar los hechos incluidos en pantalla incluso antes de que se pudieran ver los episodios.

No era fácil complacer con esta historia, descrita al mismo tiempo como blanqueadora de la monarquía por unos e irrespetuosa con la institución por otros, y mucho menos terminarla, pero al margen de las valoraciones puntuales y más personales, The Crown se despide como una de las grandes producciones que le dieron prestigio a Netflix y siempre será la joya de su corona.

'Yo nunca'

No ha copado titulares como Succession, Barry o The Marvelous Mrs. Maisel, pero el final de la serie creada por Mindy Kaling cerró con broche de oro su viaje en Netflix. La cuarta temporada estuvo tan divertida como siempre, y es la muestra perfecta de la serie que puede ser disfrutada en maratón, porque no tiene episodio malo y ninguno supera la media hora de duración, por lo que en una tarde la tienes vista y te deja con muy buen sabor de boca.

Quizá no sea la serie más popular de la plataforma, pero sus fans echarán de menos su sentido del humor, sus desastrosos personajes y las constantes y siempre acertadas referencias a la cultura popular.

