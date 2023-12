'El cuerpo en llamas' fue la serie más buscada en España en 2023 y otras curiosidades del informe de Google

Para sorpresa de nadie, el fenómeno 'Barbenheimer' lidera las búsquedas globales de Google más populares del año en cine y aunque HBO ocupa el primer lugar en las de series, no puede contra Netflix, cuyos títulos ocupan los nueve puestos restantes del top 10 de la categoría.

Miércoles, Ginny & Georgia y Caleidoscopio, una serie que se estrenó el 1 de enero de este año y que nadie recordará al hacer las listas de las mejores de 2023, fueron las más buscadas de Netflix junto con One Piece, aunque aquí hay que tener en cuenta que las búsquedas también incluyen el manga y el anime.

En el apartado cinematográfico global aparecen tres películas indias junto a franquicias como John Wick, Avatar y Creed, pero también destacan la ganadora del Oscar Todo a la vez en todas partes y la polémica Sound of Freedom.

En cuanto a España, llama la atención la popularidad de As Bestas, que se coloca en el tercer lugar tras Barbie y Oppenheimer, el éxito juvenil Culpa mía y Titanic, que tuvo reestreno en cines.

En televisión fue tendencia la telerrealidad, siendo el título más popular La isla de las tentaciones. La serie más buscada fue El cuerpo en llamas, la adaptación del crimen de la Guardia Urbana, seguida por The Last of Us, Machos Alfa, One Piece y la telenovela de RTVE La promesa que completa el quinteto de ficción.

Las listas de Google se basan en datos de las búsquedas que marcan tendencia a nivel global y por territorios haciendo un seguimiento de las consultas que registraron los mayores picos de tráfico durante un periodo sostenido este año en comparación con 2022.

Meme de Barbenheimer emulando la imagen de un disco de Pink Floyd.

Lo más buscado: Global

Películas

Las dos películas más populares del verano y el fenómeno social y cinematográfico del año encabezan el listado en el que junto a las sospechosas esperadas aparecen tres títulos de la cinematografía india, uno de ellos en el tercer lugar.

1) 'Barbie'

2) 'Oppenheimer'

3) 'Jawan' (India)

4) 'Sound of Freedom'

5) 'John Wick: Chapter 4'

6) 'Avatar: el sentido del agua'

7) 'Todo a la vez en todas partes'

8) 'Gadar 2' (India)

9) 'Creed III'

10) 'Pathaan' (India)

Series

Aunque The Last of Us de HBO se queda con el primer lugar, el apartado de búsquedas globales de series lo domina Netflix con nueve de los diez puestos del top, aunque no es del todo justo atribuirle todas las consultas de One Piece a la plataforma porque el término buscado también incluye las del anime y manga.

1) 'The Last of Us' (HBO Max)

2) 'Miércoles' (Netflix)

3) 'Ginny & Georgia' (Netflix)

4) 'One Piece' (Netflix)

5) 'Caleidoscopio' (Netflix)

6) 'King the Land' (Netflix)

7) 'La Gloria' (Netflix)

8) That '90s Show (Netflix)

9) 'La caída de la Casa Usher' (Netflix)

10) 'Sombra y hueso' (Netflix)

'The Last of Us'

Lo más buscado en Estados Unidos

Películas

1) 'Barbie'

2) 'Oppenheimer'

3) 'Sound of Freedom'

4) 'Todo a la vez en todas partes'

5) 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

6) 'Super Mario Bros: la película'

7) 'Creed III'

8) John Wick: Chapter 4

9) 'Five Nights at Freddy's'

10) 'Oso vicioso'

Series

1) 'The Last of Us' (HBO Max)

2) 'Ginny & Georgia' (Netflix)

3) 'La reina Carlota' (Netflix)

4) 'Daisy Jones & The Six' (Prime Video)

5) 'Miércoles' (Netflix)

6) 'That '90s Show' (Netflix)

7) 'Kaleidoscope' (Netflix)

8) 'Bronca' (Netflix)

9) 'The Idol' (HBO Max)

10) 'La caída de la Casa Usher' (Netflix)

Denis Ménochet en 'As bestas'

Lo más buscado en España

Películas

1) 'Oppenheimer'

2) 'Barbie'

3) 'As bestas'

4) 'Avatar 2'

5) 'Fast and furious'

6) 'Titanic'

7) 'Megalodon 2'

8) 'Culpa mía'

9) 'Guardianes de la galaxia 3'

10) 'Los asesinos de la luna'

TV y Series

1) 'La isla de las tentaciones'

2) 'El cuerpo en llamas' (Netflix)

3) 'The Last of Us' (HBO Max)

4) 'Supervivientes'

5) 'Machos Alfa' (Netflix)

6) 'Grand Prix'

7) 'La promesa' (RTVE)

8) 'One Piece' (Netflix)

9) 'Mask singer'

10) 'Gran hermano VIP'

Sigue los temas que te interesan