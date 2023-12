Jennifer Aniston recuerda haberle escrito a Matthew Perry el día de su muerte: "No estaba sufriendo"

Jennifer Aniston quiere que todos sepan que Matthew Perry no estaba pasando por un mal momento antes de fallecer. Ha pasado más de un mes de la trágica muerte del actor y su compañera en Friends ha reconocido que le escribió un mensaje de texto el mismo día de su fallecimiento.

En su primera entrevista tras la pérdida de su amigo y compañero de reparto en la sitcom, Aniston le dijo a Variety que espera que recuerden a Perry “como dijo que le encantaría ser recordado”: como un hombre que vivió bien y que ayudó a los demás.

"Era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé", dijo la actriz entre lágrimas. Junto a ella, Reese Witherspoon, que coprotagoniza The Morning Show junto a Aniston, le cogió la mano mientras se secaba las lágrimas. "Le envié mensajes de texto esa misma mañana al gracioso de Matty. No sentía dolor. No estaba sufriendo. Era feliz".

Aniston siguió diciendo: "Quiero que la gente sepa que él estaba realmente sano y que estaba mejorando. Lo perseguía. Trabajó muy duro. Realmente se enfrentó a una situación difícil. Le echo muchísimo de menos. Todos lo hacemos. Nos hizo reír muchísimo".

Matthew Perry murió el pasado 28 de octubre a la edad de 54 años. Conocido por protagonizar Friends junto a Aniston, David Schimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, en 2022, habló sobre sus luchas por estar sobrio en sus memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible.

Monica y Chandler en 'Friends'

Tras su muerte, el elenco de la serie y otros muchos actores compartieron los recuerdos que tenían con Perry y lo mucho que significó su personaje, Chandler Bing, en sus vidas. Además, se creó una fundación en su nombre para ayudar a otras personas que luchan contra la adicción, que era una de sus últimas voluntades.

"Ha sido tan hermoso...", expresó Aniston sobre la cantidad de personas que expresaron su amor hacia el actor. "Espero que sepa que fue amado de una manera que nunca pensó que lo sería".

Después, Aniston intentó encontrar las palabras para describir la forma de hablar de Perry, que se convirtió en una persona paralela a Chandler Bing. "Su forma de hablar creó un mundo completamente diferente", dijo. “Seguimos su ejemplo, en cierto modo. Simplemente le añadió algo a nuestra alegría”.

Por su parte, Witherspoon, que apareció en dos episodios de Friends, elogió a todo el elenco de la exitosa comedia. “Todos érais tan cercanos... Es increíble lo que nació de esas amistades y cómo siempre os habéis cuidado unos a otros durante años y años. Es realmente hermoso y también establece estándares para nuestra industria, por la forma en la que os respetáis mutuamente”, dijo.

“Me siento afortunada de haber podido estar en esa serie y de haber entrado como Alicia en el país de las maravillas, viendo al elenco más popular hacer todo esto. Recuerdo llegar a casa y decir, 'oh, están en otra liga'. Estaban en otro planeta en niveles de comedia que nunca había visto en toda mi vida, practicando constantes giros y trabajando en la energía de cada uno. Fue extraordinario”.

