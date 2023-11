'The Morning Show': los giros del final de temporada y lo que depara la cuarta entrega, según la showrunner

The Morning Show ha vuelto a dejar otro final de temporada impactante. La serie de Apple TV+ ha demostrado que sabe cómo terminar por lo alto y para el último episodio de esta entrega se reservó varios momentos emocionantes que incluyeron la confirmación de que un personaje estaba siendo espiado, una junta a lo Succession y una visita al FBI. Si aún no has visto el 3x10 de la serie, avisamos de que a continuación habrá spoilers.

En El efecto perspectiva (The Overview Effect), se lidia con las consecuencias de la renuncia en directo de Bradley, el artículo que acusa a Cory de depredador sexual y el descubrimiento por parte de Alex de lo del asalto al Capitolio, y que Paul Marks no es la persona que ella creía conocer.

En un primero momento, Alex piensa que Bradley está paranoica, pero la trampa que le pone a Paul escribiendo "Hanover" en lugar de Montana en el mensaje que le envía a su compañera en la cadena confirma lo que se negaba a creer. No solo que no puede confiar en él como pareja, sino como socio porque atenta contra sus principios como periodista con integridad.

Con la ayuda de Laura, Alex redacta de la noche a la mañana un plan que propone que UBA se fusione con la cadena rival NBN en lugar de ser adquirida por la empresa de Paul, y la presenta en la junta como una bomba al mejor estilo Succession.

En la última escena, con la incertidumbre de lo que esa fusión le deparará a UBA, Alex acompaña a Bradley hasta la puerta del FBI donde la espera Hal. Habrá que esperar hasta la cuarta temporada para ver las consecuencias del encubrimiento de su hermano y lo que ocurrirá con el resto de personajes. Mientras tanto, Charlotte Stoud, la showrunner de esta entrega, explica algunas decisiones tomadas en estos episodios y da algunas pistas de lo que está por venir.

'The Morning Show', temporada 3

Bradley y el asalto al Capitolio

En una entrevista en Variety, Stoud reveló cuál fue su intención con esta trama. La idea era explorar los dos lados de Bradley, el de la periodista íntegra que empezó desde abajo y el de la estrella actual de los informativos de la noche con un salario increíble y reconocimiento público.

"Leímos una historia sobre un hijo adolescente cuyo padre era un insurrecto, y el chico grabó a su padre por teléfono y lo compartió con el FBI. Hay que tener mucho coraje para hacer algo así y eso nos hizo pensar en Bradley delatando a su padre cuando era sólo una niña".

"Lo que ayuda a esta trama es que era muy personal, que no iba realmente sobre política, sino sobre lo que pasa cuando tú y otra persona estáis en lados diferentes de la línea que divide al país", señala la showrunner.

Chip en el episodio 3x10

El monólogo final de Chip

Si hay algo que se ha convertido en seña de identidad de la serie son los discursos apasionados con los que algunos personajes se salen del guion en directo. Después de la renuncia de Bradley en el episodio 9 llega el de Chip en el final de temporada.

"Chip necesitaba su momento personal", apunta Stoud. "Está enfadado con Paul porque va a vender por piezas la cadena a la que ha dedicado su vida, pero también porque es responsable de que rompiera su relación profesional con Alex".

"Chip odia a Paul por todo tipo de razones a nivel personal. Pero dedicó 20 años de su vida a ese lugar, y Alex y él llevan juntos mucho tiempo", continúa. "Ese momento viene de un lugar muy personal: "¡Te estás llevando lo que ha significado todo para mí, Paul!" Simplemente no puede contenerse".

Jon Hamm y Jennifer Aniston en 'The Morning Show'

La relación entre Alex y Paul

Cory acierta cuando le dice a Alex que tiene el peor gusto para los hombres. Tras toda la turbia situación con Mitch en el pasado se embarca en esta aventura con el multimillonario que va a comprar la cadena, pero lo que buscaban explorar los guionistas principalmente con este romance es el momento vulnerable por el que atravesaba el personaje.

"Alex sintió el peso de su mortalidad en la pandemia y está muy vulnerable porque se dio cuenta de lo sola que estaba y encontró compañía en Paul", explica Stoud. "Pero lo que me gusta de esa relación es que siempre vi a Paul como alguien que paradójicamente le enseñó a acabar con él".

"Paul le dice en un momento: 'Me gusta que seas fuerte. Me gusta que no tratas de adularme. Me gusta que eres una persona realmente interesada en tu propio poder". Y nunca nadie le había dicho eso", resalta la showrunner.

"Todos los demás están en cierto modo tratando de manejarla y Paul es una de las primeras personas que, al menos en un principio, no está intentando hacerlo, lo que es emocionante para ella".

"Así que de un modo extraño, Alex aprende: "Oh, en realidad puedo hacerlo esto yo sola, apunta Stoud. "Alex necesitaba conocerle para salvar a la UBA de Paul".

Alex a lo 'Succession'

La fusión entre UBA y NBN

Durante la temporada hubo varios enfrentamientos por el poder de UBA, primero entre Cory y la junta, cuando creía que él sería el CEO de la empresa una vez se hiciera efectiva la compra por parte de Hyperion. Después entre Cory y Paul, cuando descubrió que el multimillonario no tenía intención de mantenerle en su cargo.

Al final, no serán ni el uno ni el otro quienes decidirán el futuro de la empresa. En la madrugada previa a la junta, Alex decide tomar las riendas y le hace una propuesta a Laura. "Pensamos, '¿y si son las mujeres quienes resuelven el problema y no Cory ni Paul?', nos pareció una idea interesante y acorde con el espíritu de la serie", dijo Stoud.

La escena final con Alex y Bradley

En una entrevista en The Hollywood Reporter, la showrunner de la serie explicó por qué eligieron ese final y no un corte a negro en un momento álgido como en las temporadas anteriores.

"The Morning Show es una historia de amor entre esas dos mujeres; ese es realmente el núcleo de la serie. Esta loca relación que empezó cuando Alex intentaba salvarse a sí misma se convirtió en esta espinosa amistad en la que realmente son dos personas que se exigen cuentas mutuamente. Se cambian mutuamente Nos pareció apropiado terminar así".

Bradley y Alex en el final de temporada

La cuarta temporada

¿Habrá salto temporal?

Stoud adelanta que habrá un salto temporal entre la tercera y la cuarta temporada porque se tarde mucho en escribir, rodar y estrenar la serie, por lo que "No quieres que haya mucha distancia en términos de la época en la que están los personajes y cuando la gente ve la serie".

Los retos del poder

Para la showrunner será interesante ver a Alex del otro lado de la barrera y descubrir qué hará ahora que tiene poder de decisión. "Una cosa es lanzar escupitajos desde la barrera, pero cuando eres alguien al mando, la ecuación es un poco diferente. Creo que sería bueno verla luchar con todo eso".

Qué pasará con Laura

"Juliana Margulies es una actriz tremenda, y quería verla herida, vengativa, destrozada. Laura es muy fría, tranquila y serena, pero quería mostrarla más vulnerable. Pasó por algo realmente difícil. Mucha gente olvida que cuando Ellen salió del armario en su serie, fue muy controvertido. Lo hemos olvidado, pero era muy difícil para alguien hacer eso", explica Stoud. "Laura pasó por esa fase de homofobia, y tienes la sensación de que su familia no la acepta. Así que queremos explorar más su vulnerabilidad".

Se explorará el pasado de Alex

En Deadline, Stoud avanzó que le interesa explorar más a personajes como Stella y Chris, que han tenido más relevancia en la última entrega, pero también conocer el origen de Alex, "cómo empezó, de dónde viene", y también su relación con Chip para "descubrir por qué son como son, creo que hay alguna forma de redefinir su relación".

Segundas oportunidades

Una de las cosas que ha quedado en el aire es qué pasará con la carrera periodística de Bradley. Stoud afirma que aún están en las primeras fases de desarrollo de las tramas de la cuarta temporada y no lo ha decidido, sin embargo, tiene claro que van "a jugar con las consecuencias de lo que vimos en la tercera temporada. En todos los sentidos y para todos los personajes. Si le pedimos a la audiencia que hiciera ese viaje, entonces tenemos que honrar ese viaje".

