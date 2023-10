El asesinato de John Lennon será objeto de un documental de Apple TV+ narrado por Kiefer Sutherland

Apple TV+ ha anunciado una nueva serie documental de tres capítulos titulada John Lennon: Murder Without Trial (Asesinato sin juicio). La docuserie incluye entrevistas exclusivas con testigos presenciales y fotografías inéditas de la escena del crimen, que arrojan nueva luz sobre la vida y el asesinato del icono de la música y la cultura John Lennon, y sobre la investigación y condena de Mark David Chapman, su asesino confeso.

Narrada por el ganador del Emmy Kiefer Sutherland (24), Apple TV+ describe este proyecto como el "estudio más exhaustivo" del asesinato de Lennon en 1980. El equipo ha tenido acceso a los informes Departamento de Policía de Nueva York, a la Junta de Libertad Condicional y a la Fiscalía del Distrito a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información.

Además de entrevistas exclusivas con las personas más cercanas a Lennon en el momento de su asesinato, la serie también examina de cerca las motivaciones de su asesino a través de conversaciones con los abogados defensores de Chapman, psiquiatras, fiscales y detectives.

Lennon murió el 8 de diciembre de 1980, después de que Mark David Chapman, un fanático, le disparara en la puerta de su casa de Nueva York. Chapman fue condenado a entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable del crimen premeditado, y permanece encarcelado en el correccional Green Haven de Nueva York. La historia de Chapman fue llevada a la pantalla en 2005 en la película Chapter 27, protagonizada por Jared Leto.

Dirigida por Nick Holt (The Murder Trial, Responsible Child) y Rob Coldstream (Jade: The Reality Star Who Changed Britain), Murder Without Trial ha sido producida para Apple TV+ por 72 Films. Coldstream es productor ejecutivo junto a David Glover y Mark Raphael, y Simon Bunney y Louis Lee Ray ejercen de productores.

Los Beatles, durante su gira europea en octubre de 1963.

Se estrena la última canción de The Beatles

La noticia del documental sobre Lennon llega con el anuncio de la que se considera la última canción de los Beatles, Now and Then, que se estrenará el 2 de noviembre. El tema fue escrita por Lennon después de que The Beatles se separaran en 1970 y sus grabaciones iniciales han circulado de manera extraoficial durante años.

Tras la muerte del músico, su viuda, Yoko Ono, le entregó el tema a McCartney en una cinta titulada "Para Paul" que contenía versiones tempranas de Free As A Bird y Real Love. El tema fue completado a lo largo de los años por sus compañeros de banda Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El tema se grabó con la ayuda de inteligencia artificial y McCartney lo ha anunciado como la última canción nueva de los Beatles.

"Ahí estaba, la voz de John, cristalina", dijo McCartney al escuchar la canción en un comunicado de prensa. "Es bastante emotiva". Starr añadió: "Era como si John estuviera allí, ya sabes. Está muy lejos".

