De Sam Malone a Lou Grant: todas las referencias que hace 'El asesino' de David Fincher a las sitcoms clásicas

A la hora de ver una película, la tarea se puede llevar a cabo de muchas maneras y desde varios prismas diferentes, dependiendo del tipo del espectador que seamos. Y esto puede afectar a la experiencia de visionado, especialmente en películas que le guiñan el ojo a la audiencia a través de referencias a otras ficciones. Es el caso de El asesino, la nueva película de David Fincher que acaba de estrenarse en Netflix y hace una divertida mención a algunos personajes clásicos y memorables de la televisión.

El asesino tiene una premisa muy sencilla y que no sorprende sabiendo el nombre de la película. En ella, Michael Fassbender interpreta a un asesino sin nombre que intenta matar a otros asesinos sin nombre antes de que acaben con él.

Sin embargo, aunque parezca un simple thriller criminal, el largometraje también sabe cuándo hilar fino a través del humor, que en algunas ocasiones se introduce en el filme a través de los nombres falsos que utiliza el asesino mientras intenta llevar a cabo su plan de venganza. Todos ellos sacados de personajes de series de televisión clásicas.

Felix Unger

Felix Unger en 'La extraña pareja'

Un personaje sacado de La extraña pareja, una historia que empezó siendo una obra de teatro y pasó a tener su propia serie e incluso una película. Se trata del personaje al que interpretaba Jack Lemmon y después Thomas Lennon, un hombre divorciado que se muda con su amigo para vivir juntos.

Archibald Bunker

Archibald Bunker de 'Todo en familia'.

El protagonista de Todo en familia era Archie Bunker, un padre de familia que quizá no sería políticamente correcto hoy en día, por ser el prototipo de hombre blanco que no suele entrar en contacto con personas que no sean blancas como él. Una persona un tanto desagradable cuyos puntos de vista chocaban con todos los de su entorno, en especial con los de su yerno liberal Mike Stivic.

Oscar Madison

Oscar Madison en 'La extraña pareja'.

Se trata de la otra mitad de Felix Unger, de La extraña pareja, al que interpretó Matthew Perry en la película y revival. Es curioso porque esto podría indicar que, en el universo creado por David Fincher en El asesino, el protagonista es a la vez los dos miembros del dúo dinámico principal.

Howard Cunningham

Howard Cunningham en 'Días felices'

En Días felices, la familia Cunningham vive la década de los 50 con la ayuda y la guía del amable y portentoso 'greaser' Fonzie. Y en ese contexto, Howard Cunningham era el padre del protagonista, Richie Cunningham, en la comedia de mediados de los setenta y los ochenta.

Reuben Kincaid

Reuben Kincaid en 'Mamá y sus increíbles hijos'

Kincaid era el mánager en Mamá y sus increíbles hijos, una sitcom de los años 70, y una serie a la que se suele hacer referencia de forma recurrente. Es posible que las personas que escucharan al proagonista de El asesino diciendo ese nombre pensaran que se trataba de una broma de mal gusto, y que al ver su inexpresivo rostro después siguieran como si nada.

Lou Grant

'Lou Grant'

Quizá el más identificable para el público, Lou Grant es un personaje icónico en el mundo de la televisión. En el primer episodio de la serie que lleva su nombre, Grant acude a una entrevista con un viejo amigo para conseguir un empleo como periodista en Los Angeles Tribune. El escenario es la redacción del periódico y trata sobre diversos asuntos personales, profesionales y sociales.

Sam Malone

Sam Malone en 'Cheers'.

Aunque en El asesino las personas no desconfíen de un hombre serio que dice llamarse Sam Malone, es posible que en el mundo real muchos desconfiaran de alguien que usa el nombre del protagonista de Cheers, un clásico de la televisión norteamericana de los años ochenta que sigue siendo muy popular.

George Jefferson

George Jefferson en 'Todo en familia'

Este otro personaje de Todo en familia era el vecino de los Bunkers, que después tendría su propio spin-off The Jeffersons. En un momento dado decide mudarse a un apartamento de lujo junto a su esposa Louise y su hijo Lionel. A diferencia de Archie Bunker, George pensaba más rápido y era más inteligente.

Robert Hartley

Bob Newhart

La última referencia es Robert Hartley, un personaje que surge de El show de Bob Newhart y cuyo apellido también se utiliza como guiño cómico en la película de David Fincher.

