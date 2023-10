13 vídeoclips con los que David Fincher redefinió el género: los mejores trabajos del inicio de su carrera

Antes de Se7en, El club de la lucha y La red social o sus nominaciones a los premios Oscar, David Fincher se hizo un nombre en la industria como director de videos musicales para artistas de la talla de Madonna, Aerosmith, George Michael, Billy Idol o The Rolling Stones, en los que su increíble uso de la iluminación ya presagiaba el cineasta en el que se convertiría.

Fincher entró en la industria como empleado de Industrial Light & Magic (ILM), compañía de efectos visuales fundada por George Lucas y trabajó como jefe de producción, ayudante de cámara y fotógrafo en películas como en El retorno del Jedi e Indiana Jones y el templo maldito.

En 1984, dejó ILM para dirigir un anuncio de televisión para la Sociedad Americana contra el Cáncer en el que aparecía un feto fumando un cigarrillo. Esta audacia atrajo la atención de los productores de Los Ángeles, y en 1985 dirigió el documental de Rick Springfield The Beat of the Live Drum.

A los 24 años, y decidido a empezar su carrera como director, Fincher cofundó en 1986 la productora Propaganda Films con la que empezó a dirigir anuncios y vídeos musicales. Una productora en la que también hicieron carrera directores hoy conocidos como Michael Bay, Antoine Fuqua, Michel Gondry, Spike Jonze, Zack Snyder y Gore Verbinski antes de dirigir sus propios largometrajes.

Fincher dirigió anuncios de televisión para muchas empresas, pero fueron los videoclips los que le dieron reconocimiento público en los años 80 y 90, cuando los mejores artistas del momento confiaron en él en una época en la que los videos musicales eran la base de la promoción.

Entre 1984 y 1993, Fincher dirigió más de 50 vídeos musicales y ha declarado públicamente en más de una ocasión que esa experiencia fue su propia "escuela de cine", en la que aprendió a trabajar de forma eficaz con un presupuesto y un marco temporal reducidos. También demostró tener sello de autor consiguiendo siempre crear una atmósfera propia.

13. 'Who is It?' (1992)

Michael Jackson canta sobre el desamor de una amante mientras ella cambia de vestuario y asume las varias identidades con las que trabaja como prostituta de lujo.

12. 'Love Is Strong' (1994)

Fincher hizo que los Rolling Stones y las modelos del video se movieran entre rascacielos como si fueran Kaiju y el impresionante resultado le valió al director su primer premio Grammy al mejor vídeo musical.

11. 'Englisman in New York' (1987)

Otro excepcional trabajo del blanco y negro en el que Fincher invita a Quentin Crisp, que había coprotagonizado con Sting la película de terror de 1985 La novia, que fue la inspiración para la canción.

10. 'Cold Hearted' (1989)

Aunque inmediatamente pueda evocar Flashdance, para el estilo de este vídeo de Paula Abdul Fincher se inspiró en la coreografía de Bob Fosse de la escena Take Off with Us de la película All That Jazz.

9. 'Bad Girl' (1993)

Madonna interpreta en el vídeo a Louise Oriole, una exitosa mujer de negocios de Manhattan que mantiene relaciones de una noche con varios hombres, hasta que uno de ellos la asesina. Christopher Walken interpreta el papel de su ángel de la guarda. Fincher toma inspiración del thriller erótico Looking for Mr. Goodbar y El cielo sobre Berlín de Wi Wenders.

8. 'Janie’s Got a Gun' (1989)

La canción describe a una joven que planea vengarse de los abusos sufridos por parte de su padre en su infancia. La actriz Kristin Dattilo interpreta a Janie. Sus padres son interpretados por Nicholas Guest y Lesley Ann Warren.

7. 'Only' (2005)

Después de haber lanzado con éxito su carrera como cineasta, Fincher hizo una pausa y volvió a los videoclips con este tema que su colaborador Trent Retznor compuso en Nine Inch Nails para hablar del negocio de la música en conflicto con sus deseos artísticos. Hay un cameo del director, cuya mano está en la escena de apertura.

6. 'Freedom!' (1990)

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington, las supermodelos más icónicas de la historia protagonizan este vídeo, uno de los que definieron la década. Son ellas quienes aparecen en pantalla cantando la canción en lugar de George Michael.

5. 'Straight Up' (1989)

El vídeo en blanco y negro, dirigido por David Fincher y coreografiado por la propia Paula Abdul se lanzó a mediados de enero de 1989. Ese año ganó cuatro premios MTV al Mejor Vídeo Femenino, Mejor Montaje, Mejor Coreografía y el primer Mejor Vídeo de Baile.

4. 'Cradle of Love' (1990)

El 6 de febrero de 1990, Billy Idol conducía su motocicleta por Hollywood cuando se saltó una señal de stop y colisionó con un coche. El cantante fue operado durante siete horas de una fractura en el antebrazo y otra en la pierna derecha. La discográfica necesitaba promocionar la canción y el encargado de crear el videoclip para hacerla brillar sin que se notara que Idol no podía mover las piernas fue Fincher. El resultado es brillante.

3. 'Suit & Tie' (2013)

Justin Timberlake, que había trabajado con Fincher en La red social, eligió al cineasta para dirigir el vídeoclip de su regreso, que también fue una vuelta para el director cuyo último videoclip había sido Only de Nine Inch Nails. Ganó el Premio Grammy al Mejor Vídeo Musical en la 56ª edición de los Premios Grammy y la Mejor Dirección en Los MTV Awards.

2. 'Express Yourself' (1989)

Fincher se inspiró para este trabajo en la película Metrópolis de Fritz Lang. Contó con un presupuesto total de 5 millones de dólares, lo que lo convirtió en el vídeo musical más caro realizado hasta entonces, y actualmente en el tercero más caro de todos los tiempos. En esta ciudad de rascacielos y líneas de ferrocarril, Madonna interpreta el papel de dama glamurosa y masoquista encadenada, con hombres musculosos que actuan como sus trabajadores.

1. 'Vogue' (1990)

Rodado en blanco y negro, se inspira estilísticamente en la Edad dorada de Hollywood, el cine de los años 20 y 30. Las coreografías que realizan Madonna y los bailarines están inspiradas en el movimiento "Ballroom" de la comunidad de Harlem de los 80. Se estrenó mundialmente en MTV el 29 de marzo de 1990 y desde entonces ha aparecido en centenares de listas como uno de los mejores vídeos musicales de todos los tiempos.

