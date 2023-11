'Los amos del aire': tráiler de la nueva serie sobre la II Guerra Mundial del equipo de 'Hermanos de sangre'

Apple TV+ ha desvelado hoy el tráiler de su esperada serie sobre la Segunda Guerra Mundial Los amos del aire (Masters of the Air), que vuelve a reunir al equipo formado por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman tras los éxitos Hermanos de sangre y The Pacific.

Con esta miniserie de nueve episodios, que se estrenará en la plataforma el 26 de enero de 2024, el galardonado equipo de productores regresa a la Segunda Guerra Mundial para adentrarse en la historia real de un grupo de bombarderos estadounidenses, el 100º Grupo de Bombardeo (el "Bloody Hundredth") mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidian con las condiciones gélidas, la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a 25.000 pies de altura.

Basada en el libro homónimo de Donald L. Miller, y con guion de John Orloff, Los amos del aire retrata el precio psicológico y emocional que pagaron estos jóvenes por ayudar a acabar con el horror del Tercer Reich de Hitler. Unos fueron abatidos y capturados; otros resultaron heridos o muertos. Y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de los destinos individuales, todos pagaron un precio.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Spielberg, Hanks y Goetzman, y tiene un reparto estelar encabezado por los nominados al Oscar Austin Butler (Elvis) y Barry Keoghan (Almas en Pena en Inisherin), como los pilotos de caza Mayor Gale Cleven y Teniente Curtis Biddick, respectivamente. Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Josiah Cross, Branden Cook y Ncuti Gatwa completan el reparto.

"Los amos del aire es un homenaje a los valientes hombres de la 8ª Fuerza Aérea que, con su coraje y fraternidad, ayudaron a derrotar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial", dijo Goetzman, productor ejecutivo, sobre la serie en un comunicado de prensa. "Tom y Steven siempre han querido visualizar cinematográficamente lo que nuestro autor Don Miller ha llamado, un 'acontecimiento singular en la historia de la guerra'".

"Con unas localizaciones que van desde los bucólicos campos del sureste de Inglaterra hasta las privaciones de un campo de prisioneros de guerra alemán, Los amos del aire retrata un momento único y crucial en la historia mundial. Y es enorme tanto en escala como en alcance. Es un verdadero logro cinematográfico", señala el comunicado de Apple TV+

"Tom y Steven siempre han querido adaptar cinematográficamente lo que nuestro autor Don Miller ha llamado un 'evento singular en la historia de la guerra'", continua. "Estamos encantados de que Apple TV+ nos haya dado la oportunidad de combinar los esfuerzos de tantas personas talentosas, en pantalla y detrás de las cámaras, para contar esta historia tan importante".

La miniserie se estrenará en Apple TV+ con dos episodios el 26 de enero de 2024, seguidos de un nuevo capítulo cada viernes hasta el 15 de marzo.

