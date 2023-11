Nia DaCosta: "El objetivo de Marvel es contar la mejor historia, no darle a la gente lo que quiere"

Nia DaCosta ('The Marvels'): "El camino de Marvel es contar la mejor historia, no darle a la gente lo quiera"

Después de dirigir la secuela de terror de Candyman y el western Little Woods (Crossing the Line), Nia DaCosta se une al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con The Marvels, la película que hará converger historias como la de Capitana Marvel y Ms. Marvel. Se estrena en cines el 9 de noviembre.

En ella, Carol Danvers (Brie Larson), alias Capitana Marvel, ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos kree y se ha cobrado su venganza contra la Inteligencia Suprema. Pero una serie de consecuencias imprevistas la obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado.

Cuando el deber la lleva hasta un anómalo agujero de gusano vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se conectan con los de su superfan de Nueva Jersey Kamala Khan (Iman Vellani), también conocida como Ms. Marvel, y con los de su distanciada sobrina, ahora astronauta en S.A.B.E.R., la capitana Monica Rambeau (Teyonah Parris). Juntas, las integrantes de este insólito trío tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo para salvar el universo.

Con motivo del estreno en cines de la película número 33 de la franquicia, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con su directora, sobre cómo logró introducir su propio sello en el filme, la presión de los fans, el futuro del UCM y su conexión personal con las protagonistas y la historia.

Vinculada al UCM

Aunque no lo parezca y Nia DaCosta esté más vinculada con otro tipo de cine, en realidad siempre ha estado vinculada a los superhéroes de Marvel. "Cuando era más pequeña, me gustaban mucho los X-Men. Leí The Claremont Run en la universidad, pero me obsesioné con Spider-Man cuando ya tenía como cuatro años", admitió la directora.

[El cine que inspira a Martin Scorsese: las películas que recomienda ver con 'Los asesinos de la luna']

"A medida que crecí, estuve vinculada a los cómics y luego comenzó el UCM y me pareció increíble. Aunque antes de eso, por supuesto, llegaron Spider-Man y Spider-Man 2 de Sam Raimi, que son solo dos de las mejores películas de superhéroes de la historia".

Después, DaCosta habló sobre el proceso de formar parte también del equipo de guionistas de The Marvels, algo que no estaba previsto al principio. "Acabó sucediendo de forma natural y orgánica. Estaba contenta de ejercer de guionista. Pero me incorporaron al equipo y vi que había un esquema realmente genial de la película. Y luego pensé: 'Oh, tengo algunas ideas'. Acabó ocurriendo de manera muy orgánica", recordó.

El futuro de la franquicia

Monica Rambeau en 'The Marvels'.

"La intención inicial, lo que quería hacer era unir a estos tres personajes. Miss Marvel es uno de mis personajes favoritos de los cómics y eso era muy atractivo. También había trabajado con Teyonah [Parris] antes y llevar a Monica Rambeau a la pantalla grande fue genial, realmente divertido y muy emocionante. Aún no me han dicho cómo se conectará más adelante en el UCM, pero poder formar parte de un universo que he adorado durante tanto tiempo fue suficiente para mí", expresó Nia DaCosta emocionada.

"Es difícil procesar y describir algo cuando estás dentro del proceso creativo. Y además, realmente no sé hacia dónde se dirige el UCM. Pero creo que lo que hemos visto hasta ahora con incursiones similares y diferentes líneas de tiempo es realmente como romper la realidad del Universo Cinematográfico tal y como lo conocemos. Creo que se trata de una expansión", quiso adivinar DaCosta sobre el futuro de Marvel.

[13 vídeoclips con los que David Fincher redefinió el género: los mejores trabajos del inicio de su carrera]

A continuación, la cineasta abordó el tema de los fans de Marvel, pensando en cómo le afecta a la hora de crear la presión que pueden ejercer sus opiniones al ver el resultado. "Trato de no pensar en eso, sólo estoy contando la mejor historia posible. Creo que contar la mejor historia posible es realmente el mandato de Marvel y su camino a seguir", dijo.

"Planifican mucho todo y saben muy bien lo que quieren hacer y hacia dónde dirigirse. Y tienen tantos proyectos... En Marvel tienen en mente el papel de cada película, cómo quieren que exista dentro de la historia general. Así que, en realidad se trata más de centrarse en eso, en lugar de tratar de responder o darle a la gente lo pueda querer o pedir".

[Todo lo que sabemos de 'Napoleón', el épico biopic de Ridley Scott: sinopsis, tráiler, fecha de estreno y más]

"Las expectativas de los fans son interesantes. Es interesante la retroalimentación que recibes o la gente que se preocupa o lo que te piden que aportes mientras te exigen mantenerte fiel a los orígenes. Hay una gran historia, no solo en el MCU en sí, sino también en los cómics y creo que lo que mejor se le da al MCU siempre ha sido subvertir las expectativas a la hora de llevar los cómics a la pantalla".

"Para mí todo eso fue muy liberador. Creo que si amas los cómics como me ocurre a mí y si estás en sintonía con el universo, puede ser muy emocionante ver cómo se pueden usar los elementos de diferentes maneras", añadió.

Mujeres como protagonistas

'The Marvels'

A la hora de hablar del público, Nia DaCosta también reflexionó sobre el papel que ocupan las mujeres como espectadoras del UCM y del cine de acción. "Mientras crecía, me obsesioné con las películas de acción. Y creo que las mujeres constituyen un porcentaje enorme de la audiencia del cine de acción", señaló.

También quiso ver qué tipo de protagonistas encontrará el público en The Marvels. "En esta historia, todos están lidiando con su poder, lo que significa y cómo interfiere en sus vidas", explicó.

[El poético significado que esconde el título de 'Los asesinos de la luna', la película de Martin Scorsese]

"En el caso de Carol [a la que interpreta Brie Larson], lo que encuentro realmente interesante de ella y pensé que podría ser más bien una especie de metáfora más amplia es que siente que el peso mundo recae sobre sus hombros, que tiene que hacerlo todo ella y se siente sola. Y sé que muchas mujeres también sienten algo parecido a veces. Fue genial que las otras dos mujeres de la historia le ayuden a darse cuenta de que puede ayudar a repartir esa carga".

Conexión personal

Finalmente, DaCosta habló de la diversidad del reparto, reconociendo que es parte de un tipo de representación por el que siempre ha apostado en su cine. "Al igual que con otras de mis películas, en esta sigo mis propios intereses. Y creo que es muy gratificante y expansivo que puedas traer a más culturas, más tipos de personas, más lugares, más cosas al cine, especialmente a este tipo de cine más comercial", destacó.

"The Marvels tiene mucho que ver con la familia y estar con las personas a las que quieres y apoyarlas en los tiempos difíciles", indicó DaCosta. "Estas mujeres son muy poderosas y tienen responsabilidades enormes, pero también están tratando de sobrevivir a sus respectivas etapas de la vida, que es como me siento yo ahora, tratando de lidiar mi década de los treinta. Al final, lo más importante es que la familia se tengan unos a otros como comunidad. Y eso es algo que sentí que tenía que incluir en esta película".

Sigue los temas que te interesan