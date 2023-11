Crítica: 'The Marvels', un sinsentido desesperante con tres grandes protagonistas mal aprovechadas

'The Marvels'

Aunque pudiera parecer imposible al principio, las altas torres de Marvel amenazan con derrumbarse. Y es una lástima que se tambaleen en este momento, cuando las puertas se empezaban a abrir para una nueva generación de superhéroes. Porque ni la Capitana Marvel, ni Ms Marvel ni tampoco Monica Rambeau se merecían un despropósito como el de The Marvels, una película que, pudiendo haber sido el escaparate perfecto para exprimir un gran potencial como trío de protagonistas, ha terminado desembocando en una especie de escaparate donde cada uno de sus movimientos parece dolorosamente forzado.

Después de hacer los deberes y ponernos al día con la historia de los personajes principales, es inevitable sentir la necesidad de querer saber más de ellos, de conocer qué hay más allá de sus increíbles superpoderes. Habría sido interesante explorar algo más a fondo el lado friki de Kamala Khan -alias Ms Marvel- o cómo se escurre entre los brazos amorosos y a veces asfixiantes de su familia. O incluso profundizar en la desoladora pérdida de Monica y Carol, porque esto serviría para fortalecer el vínculo emocional con las protagonistas.

Pero parece que en Marvel no hay tiempo de descuento y que cada minuto cuenta si se tarda mucho en introducir una escena de acción en pantalla o en conectar la historia con las tantas otras series y películas que hemos tenido que ver antes para poder comprender la evolución de la historia en el exigente Universo Cinematográfico de Marvel, donde hasta una mínima secuencia puede ser crucial en el futuro desarrollo de un protagonista.

Es posible que la labor de profundizar sí que estuviera presente y no pasara los cortes que sufrió la película, por lo que habrá que limitarse a dejarse llevar por la trama de la película número 33 de la franquicia, dejándose sorprender por un popurrí de estilos y géneros que continúa con la historia de Carol Danvers, alias Capitana Marvel. Después de recuperar la identidad que le arrebataron los tiránicos Kree, decidió cobrarse su venganza contra la Inteligencia Suprema.

Sin embargo, una serie de consecuencias imprevistas la obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado. Cuando el deber la lleva hasta un anómalo agujero de gusano vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se conectan con los de su superfan de Nueva Jersey Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, y con los de su sobrina, con la que está distanciada y es ahora astronauta en S.A.B.E.R., la capitana Monica Rambeau. Juntas, las integrantes de este insólito trío tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo como 'The Marvels' para salvar el universo.

Aunque podría haberse planteado como una potente secuela de Capitana Marvel o como un paso más allá de la emotiva e impactante secuencia de Endgame con las protagonistas femeninas, The Marvels funciona más bien como un parche forzoso que conecta algunos cabos que quedaron sueltos en la franquicia. Y todo ello adornado con unos efectos especiales precarios, una cinematografía bastante plana y un guion que a pesar de haberse escrito y reescrito varias veces por varias personas, no termina de encajar como podría y debería haber hecho. Ni siquiera a través de los alocados golpes de humor que se incluyen en ella.

Sin embargo, si se rebusca entre el montón de defectos, es cierto que también se pueden encontrar cosas positivas en The Marvels. Si asumimos que esta película no va a ser lo que queremos que sea, dejaremos que destaque su autoconsciencia, llegando a pensar que el equipo creativo liderado por la coguionista y directora Nia DaCosta hace bandera de la ‘cutrez’ para hacer una autoparodia disparatada. Algo digno de apreciar en un género donde los términos y las reglas del juego están tan estrictamente fijadas que cada vez cuesta más sorprender a los espectadores.

Fotograma de 'The Marvels'

Además, también es una suerte que la película tenga a Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani como las tres protagonistas y, en especial a Vellani como Ms Marvel, porque son capaces de sostener por sí mismas el peso de toda una película que a pesar de todo tiene su corazoncito y que refleja la complicada situación que atraviesa una franquicia que no logra superar el bache y que les ha dado el protagonismo demasiado tarde.

Resulta frustrante y al mismo tiempo es admirable que The Marvels se tenga en pie por sí sola, teniendo en cuenta la campaña de desprestigio que ha sufrido y los cambios constantes que ha tenido que afrontar durante su proceso creativo. Y es posible que el futuro de la franquicia sea muy prometedor, pero también salta a la vista que el UCM necesita un cambio de rumbo urgentemente. Porque una impactante escena postcréditos no es suficiente para compensar la increíble exigencia que le hace Marvel a su público. Especialmente cuando hay ocasiones como esta, en la que no se le otorga nada a cambio.

Ficha Dirección: Nia DaCosta Guion: Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik, Zeb Wells Reparto: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Leila Farzad, Abraham Popoola, Daniel Ings, Alex Hughes, Shardiah Ssagala Género: Fantástico, acción, aventuras, ciencia ficción, comedia Fecha de estreno: 10 de noviembre en cines

