Kevin Wright sobre 'Loki' y la polémica con Jonathan Majors: "Habíamos terminado el rodaje cuando ocurrió"

En Loki el tiempo es un factor determinante dentro de la trama, pero la serie también se ha visto afectada por su paso fuera de la ficción. Lo que en el final de la primera temporada de la serie en Disney+ era prometedor, para cuando ha comenzado la segunda se ha convertido en un lastre.

En aquel momento, la aparición de ese conquistador del siglo XXXI que se hacía llamar "El que permanece" sugería un villano con gran potencial. El enorme talento del actor hizo que sorteara con habilidad y mucho carisma escenas expositivas que en otras manos habrían resultado tediosas, pero desde entonces Jonathan Majors ha sido detenido por acusaciones de acoso y agresión y está a la espera de juicio por esos cargos.

Su presencia en la segunda temporada de la serie es prominente, porque los episodios habían terminado de rodarse para cuando se hicieron las acusaciones, así que el personaje se ha convertido en un gran elefante de la habitación de Loki al que es imposible ignorar. Sobre este asunto y otros relacionados con la temporada, SERIES & MÁS habló con Kevin Wright, productor de la serie.

Ke Huy Quan como Ouroboros en la temporada 2 de 'Loki'. Disney+

¿Cuáles fueron las conversaciones sobre el planteamiento de esta temporada y en qué se diferencia de la anterior?

Esta temporada queríamos empezar con mucho ímpetu, con un reloj en marcha. Todos esos temas que establecimos en la primera temporada, las ideas de identidad propia, la búsqueda de tu lugar en el universo y obviamente los viajes en el tiempo queríamos que tuvieran continuidad en esta, pero ponerlos en una olla de presión para que no se tratara tanto de personajes pensando y hablando de lo que creen que son, sino de hacerles entrar en acción y mostrar lo que son en realidad.

"No sabemos si habrá una tercera temporada, pero queríamos que al terminar esta hubiera una sensación de plenitud"

¿Tiene algún episodio favorito que le haga ilusión que vean los fans?

Realmente me gustan todos, pero no voy a ponerme a hablar de cada uno de ellos. Lo que sí diré es que al igual que en la primera temporada, intentamos dar a cada episodio un poco de su propio sabor para que pudieran diferenciarse y cada quien pudiera elegir su favorito.

De los cuatro primeros episodios, que son los que ha visto la prensa, me encanta la escena de Loki y Sylvie en la noria, creo que ese momento realmente llega a la esencia y al conflicto que tienen estos dos personajes.

Y a nivel personal me encanta lo que hacemos en los episodios cinco y seis. Creo que son profundamente hermosos y van a lugares donde la serie nunca ha ido antes.

Tom Hiddleston en la temporada 2 de 'Loki'

¿Es Loki un héroe o un villano en el fondo? ¿cuál es su opinión?

Creo que esta serie es un cuestionamiento de la idea de que un personaje solo puede ser un héroe o un villano. Creo que hay una tendencia en los cómics en la que todo es binario, y eso no es un reflejo de la realidad. Si hay un personaje que realmente nos puede ayudar a contar esa historia es Loki, porque ha hecho cosas terribles, también ha hecho cosas nobles y no se define por ninguna de ellas.

Además, tiene un encanto y un carisma que permite explorar nuevos caminos. Creo que Loki simplemente está tratando de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y para ser la mejor versión de ti mismo, tienes que abrazar y aceptar todas tus partes, incluso las cosas con las que no estás contento o de las que no estás orgulloso.

"Todos han puesto su corazón y su alma en esto y están orgullosos de lo que han hecho"

¿Esta temporada terminará con un cliffhanger como la primera?

No y eso era importante para nosotros. Nos gustó mucho el cliffhanger de la primera temporada, pero ahí teníamos la garantía de que volveríamos pronto y había una historia muy importante por contar. En esta entrega no queríamos hacerle eso a la audiencia y aunque no sabemos si habrá o no una tercera temporada, lo que sí queríamos era que al terminar esta hubiera una verdadera sensación de plenitud.

'Loki' temporada 2 Disney+

¿Qué le diría a un fan de la serie que esté dudando en ver la segunda temporada debido a las acusaciones que se han hecho contra Jonathan Majors?

Nosotros ya habíamos terminado el rodaje de toda la temporada cuando eso ocurrió. Lo único que le diría a los fans es que la serie que está en pantalla es la que nos propusimos hacer en un principio y una de la que estamos realmente orgullosos.

Creo que el reparto y todo el equipo han hecho un trabajo increíble y hermoso dando vida a esta historia. Todos han puesto su corazón y su alma en esto y están orgullosos de lo que han hecho. Les diría que si les gustó la primera temporada, si les gusta este mundo y aman a estos personajes, esta es la segunda parte de todas esas grandes cosas en las que mucha gente ha dado lo mejor de sí para darle vida en la pantalla a lo que estaba en el guion.

