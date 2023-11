Sale a la luz una entrevista donde Jennifer Aniston se derrumba al pensar en la muerte de Matthew Perry

La repentina muerte de Matthew Perry el pasado fin de semana ha sido una de las noticias más tristes de los últimos días y los fans de Friends siguen tratando de asimilar la pérdida, recordando con cariño cómo les ha acompañado a través de sus distintas interpretaciones y, en particular, a través del icónico personaje de Chandler Bing.

Junto al público, también sus compañeros de rodaje confesaron sentirse devastados tras conocer la noticia y después del comunicado conjunto que emitieron esta semana, ha salido a la luz un clip de una entrevista en la que Jennifer Aniston se derrumba ante la idea de perder a su compañero.

Antes de rodar el final de Friends, que se emitió en 2004, Aniston, que interpretaba a Rachel Green en la sitcom, fue entrevistada por Diane Sawyer. Y en un momento dado, la periodista le pidió a la actriz que revelara algo que cada uno de sus compañeros de reparto no sabían sobre sí mismos.

Fue en ese momento cuando la actriz se emocionó al hablar de Perry. Pensando en algo que no supiera de él mismo, dijo: "Que está bien". "Luchó mucho", siguió diciendo Aniston mientras rompía a llorar, refiriéndose a la adicción de su amigo a las drogas y al alcohol. "No lo sabíamos. Nosotros no estábamos preparados para lidiar con eso. Nadie se había preocupado nunca de eso. Y, ya sabes, la idea de incluso perderlo...", enunció.

El reparto se pronuncia

A primera hora de la mañana del lunes, el medio Page Six adelantó que "el elenco está devastado por la pérdida de su 'hermano', porque eso es lo que Matty (como le llamaban cariñosamente) era para ellos: su hermano”. Y finalmente, expresaron que "estamos absolutamente devastados. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia".

La razón del silencio no fue otra que la necesidad del grupo de darse un poco de tiempo para procesar el dolor por la pérdida antes de lidiar con los medios de comunicación en este momento de duelo. Tiempo en el que esperaban encontrar las palabras adecuadas para hacer el tributo que merece Perry y trasmitir sus sentimientos de la forma más cariñosa posible.

"Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo", aseguraban.

Los protagonistas de 'Friends' en el especial 'The Reunion'

Tal como expresaron en sus redes sociales y en el especial The Reunion que emitió HBO Max en 2021, el trabajo que hicieron juntos durante diez temporadas, desde 1994 a 2004, forjó una amistad real entre los actores más allá de la pantalla. Aunque, de entre todos, Perry destacó en las entrevistas que hizo durante la promoción de sus memorias que su vínculo más estrecho fue con Jennifer Aniston.

“A ella le debo el contacto más frecuente que tuve con el resto del elenco. Estoy realmente agradecido con ella por eso”, compartió Perry en su entrevista con Diana Sawyer en 2022. En su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing publicada en 2022, reveló que fue Aniston quien habló con él seria y directamente cuando su abuso de sustancias se volvió evidente para sus compañeros de reparto mientras rodaban Friends.

