Muere a los 61 años Andre Braugher, conocido por su papel en 'Brooklyn Nine-Nine' y ganador de 2 Emmys

El aclamado actor Andre Braugher, conocido por su papel como el capitán Raymond Holt en serie Brooklyn Nine-Nine, murió el lunes a los 61 años tras una breve enfermedad, informó Deadline Hollywood.

Braugher, nacido en Chicago y con una sólida formación en la Universidad de Stanford y en la Juilliard School, inició su carrera en la gran pantalla con un papel en la película Glory de 1989 junto a Matthew Broderick y Denzel Washington, y dirigida por Ed Zwick. Su actuación como Thomas Searles, un hombre negro libre que se une al primer regimiento negro del Ejército de la Unión, marcó el inicio de una trayectoria llena de papeles significativos y galardones.

El actor se consolidó en la pequeña pantalla con su participación en la serie Homicide: Life on the Street, donde interpretó al detective Frank Pembleton. Esta actuación no solo le valió el reconocimiento de la crítica y dos premios de la Asociación de Críticos Televisivos en 1997 y 1998, sino que también le otorgó un Emmy como mejor actor en serie de drama en 1998. Más tarde consiguió su segundo Emmy por su actuación en la miniserie Thief.

En el transcurso de su carrera, Braugher demostró su versatilidad al asumir una variedad de roles en cine y televisión. Participó en películas como City of Angels, Frequency, Poseidon, y en series como Men of a Certain Age, por la que fue nominado a dos premios Primetime Emmy. Además, narró la introducción de los Juegos Olímpicos en NBC desde 2006 hasta 2010.

Pero sin duda, uno de los trabajos por los que más será recordado es el Brooklyn Nine-Nine, donde interpretó durante ocho temporadas al capitán Raymond Holt, un policía negro y gay que aspira a convertir su comisaría en un ejemplo para el Cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andre Braugher (@andrebraugher)

Pese a su aparente seriedad, era uno de los personajes más hilarantes de la serie y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público. Por esta actuación, Braugher ganó dos premios Critics Choice al mejor actor de reparto en una serie de comedia y fue nominado a cuatro premios Primetime Emmy como actor de reparto en una serie de comedia.

Entre sus últimos proyectos estuvo la película She Said (2022), sobre la investigación del New York Times para destapar los abusos del productor Harvey Weinstein y que marcó el inicio del movimiento #MeToo, en la que interpretó al editor ejecutivo del periódico Dean Baquet.

Según Deadline Hollywood, iba a protagonizar el programa de Netflix Residence.

Además de su éxito en pantalla, Braugher dejó su huella en el teatro, participando en producciones de Shakespeare y en obras contemporáneas como The Whipping Man. Fue un actor versátil que no temía explorar distintos géneros y formatos, mostrando siempre un profundo compromiso con su arte.

También destacó por su compromiso con temas sociales relevantes. En una entrevista para Variety en 2020 hecha tras la muerte de George Floyd y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter, el actor reflexionó sobre el complicado legado de interpretar a un policía.

Concretamente, cuestionó la narrativa de muchas series y películas que promocionan al "policía heroico" sin ningún matiz. "Es casi como el aire que respiras o el agua en la que nadas. Ha dado licencia a la infracción de la ley en todas partes, la ha justificado y excusado. Eso es algo que vamos a tener que abordar colectivamente: todos los programas policiales", expresó.

Braugher deja a su mujer Ami Brabson, también actriz y con quien compartió pantalla en Homicide: Life on the Street, y sus tres hijos. La pareja se conoció precisamente en el set, donde comenzó una relación que se mantuvo hasta ahora.

La comunidad artística y sus seguidores han comenzado a mostrar sus condolencias por la muerte del actor y su familia ha solicitado que, en lugar de flores, se hagan donaciones al Classical Theatre of Harlem, donde Braugher formó parte de la junta directiva.

Sigue los temas que te interesan