Quién es Elias Mannix, qué pasó con el bucle temporal y qué significa el final de 'Cadáveres', la serie de Netflix

Cuatro detectives. Cuatro años en tres siglos distintos. Un mismo cadáver. Esa es la intrigante premisa de Cadáveres, una miniserie británica de ciencia ficción, que se ha convertido en el estreno más destacado de Netflix el último fin de semana.

Basada en la novela gráfica Bodies de Si Spencer, esta propuesta combina la investigación policial con viajes en el tiempo para contar la historia de los detectives Alfred Hillinghead (1890), Charles Whiteman (1941), Shahara Hasan (2023) e Iris Maplewood (2053), que encuentran el mismo cadáver desnudo en el callejón Longharvest Lane, en el East End londinense.

En el pasado, presente y futuro empezarán a ver conexiones a través de las décadas con Elías Mannix, un adolescente problemático en 2023 destinado a convertirse en un enigmático líder político en el futuro. Ese personaje, interpretado por Stephen Graham, también aparecerá con otro nombre en las líneas temporales del pasado, revelando una conspiración en forma de bucle temporal que tiene más de 150 años.

Quién detona la bomba

Tras ser rechazado por su madre, en su adolescencia Elías detona en Londres la bomba que pasó a ser conocida como el "Desastre de 2023". Esto desencadena una secuencia que le convertirá en el Comandante Mannix, que crea una utopía distópica que vive bajo el eslogan "Sepa que le quieren", en inglés KYAL "Know You Are Loved".

Gabriel Defoe en 'Cadáveres'

La identidad del cadáver

Gabriel Defoe, profesor de física cuántica en 2053, es el cadáver que aparece en diferentes años, y dirige junto a la detective Hasan el grupo llamado Chapel Perilous en el futuro.

Sabiendo que le quedan pocos días de vida, Defoe y Hasan deciden reclutar a la detective Maplewood para que les ayude a detener a Mannix e impedir que viaje a 1890, el origen de todo.

Julian Harker/Elias Mannix

El bucle temporal de Mannix

Como estaba predestinado por él mismo, Mannix aparece en el lugar donde está el portal y con la ayuda de Maplewood, que sigue creyendo en él, consigue atravesarlo para viajar a 1890, asumir la identidad de Julian Harker, crear la secta de creyentes y reiniciar el bucle que garantice su nacimiento en el siglo XXI, la detonación de la bomba en 2023 y su mandato en el futuro.

Iris Mapplewood (2053)

Quién le dispara a Defoe en el ojo

Defoe salta tras él, pero Maplewood le dispara antes de que lo atraviese, activando la secuencia de acontecimientos del bucle, con su cuerpo apareciendo en cuatro años distintos. Maplewood es la asesina de Gabriel Defoe.

Cuando Maplewood comprende lo que ha hecho busca la forma de solventar su error. La encuentra en las notas de Defoe y en las palabras que dijo antes de desaparecer en el portal. Cuatro días después va al callejón con Hasan y allí aparece Defoe, que sobrevive gracias a un dispositivo tecnológico desarrollado por el hermano de Maplewood.

Polly en su boda con Julian Harker

Viaje al pasado para cambiar el futuro

Maplewood decide viajar a 1890 en un último intento de detener a Elias. El objetivo es sembrar en él una semilla de duda, pues tal como recordó Hasan, en realidad murió solo, arrepentido y sin saber que era amado.

En 1890, Mapplewwod advierte a Alfred Hillinghead de que Julius se va a casar con su hija Polly, y de su plan para matar a cientos de miles de personas. Alfred llama a Julian por su verdadero nombre y consigue sembrar en él la duda desencadenando una nueva cadena de acontecimientos.

Aunque se casa con Polly y tienen un hijo, en esta encarnación ella ya no profesa amor ni por él ni por su hijo, por lo que Elías/Julián vive infeliz hasta su muerte. Cuando llega el momento, graba un nuevo mensaje para el Elías del futuro donde le dice la verdad y consigue que Whiteman lo deje en el bar de los policías para que Hasan lo encuentre en 2023.

El mensaje le llega a la detective cuando aparece una nueva inscripción en los ladrillos del callejón. En 2053 el bar ya no existe pues fue destruido por la bomba, así que Hasan viaja a 2023, visita el bar y encuentra el vinilo.

La detective Hasan en 2053

Sabiendo que su versión joven irá a casa de Sarah Mannix para intentar que esta se despida de su hijo Elías antes de que vaya a la cárcel, la Hasan de 2053 la espera allí. Llama por teléfono a la detective de 2023 desde el interior de la casa de Sarah y reproduce la nueva grabación para Elias.

En ese nuevo mensaje, Elias se entera de que vivirá una vida de arrepentimiento y que tiene que sacrificarse para salvar a todos de la destrucción que Mannix ha puesto en marcha. Elias no creció y creó la utopía, ni viajó de vuelta a 1890 para reiniciar el linaje que culmina con su nacimiento. Como el bucle se ha roto, simplemente deja de existir y desaparece.

bodies-characters-at-boatyard-york-city-cruises-netflix-yorkshire

La historia se reescribe

La decisión de Elias de no detonar la bomba reescribe la historia y cambia la vida de cada detective. El cuerpo de Defoe nunca apareció en Longharvest Lane, por lo que vuelven a ser quienes eran antes de verse atrapados en la conspiración de Elias y viven las vidas que siempre debieron vivir.

En 1890, Hillinghead se cruza por primera vez en la calle con su futuro amante, Henry. En 1941, Whiteman se topa con una niña, Esther, mientras corre a su lado. Y en el presente, Hasan empieza el día de la misma forma que en el primer episodio.

Se despide de su hijo y acude a trabajar como control en la manifestación de extrema derecha. Esta vez, no aparece el cadáver en Longharvest Lane ni muere su compañero de trabajo. Al terminar su jornada, Hasan coge un taxi para ir a la fiesta de cumpleaños de su padre.

Durante el trayecto, Hasan le dice con nostalgia al conductor: "A veces siento que toda la ciudad está a punto de estallar". Es Iris Maplewood quien responde desde el asiento del conductor: "Sé exactamente lo que quieres decir, Shahara", mientras en un rascacielos del fondo se divisa el logo de KYAL.

¿Habrá segunda temporada?

Al final se descubre que Maplewood no regresó a su línea temporal original y que a diferencia de los otros tres detectives ella sí recuerda lo que ocurrió. No está claro por qué acaba en 2023, ni cómo sabe quién es Hasan si los demás detectives no recuerdan nada de lo ocurrido.

En una entrevista en Cosmopolitan, Paul Tomalin, el creador de la serie, dijo sobre esta escena: "Los personajes llegaron a su fin. Sabíamos era que sería un flaco favor a nuestra audiencia no resolver el misterio si iban a invertir ocho horas de su tiempo".

Pero continuó: "Dicho esto, dejamos esa elipsis por si acaso, por si la serie es un éxito y el público y Netflix quieren más".

Aunque se ha estrenado como una miniserie, y se resuelve el enigma principal dejando un cierre satisfactorio, se dejó un final intencionadamente abierto a la posibilidad de un regreso con una nueva temporada.

