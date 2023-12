Netflix confirma que la temporada 3 de 'Los Bridgerton' tendrá 2 partes y retrasa la fecha de estreno

Después de filtrarlo por accidente, Netflix ha anunciado de manera oficial la fecha de regreso de Los Bridgerton. La serie de Shonda Rhimes estrenará su tercera temporada en 2024, prometiendo que será "supersexy y lujosa".

A pesar de que la temporada 3 de Los Bridgerton tenía previsto estrenarse a finales del 2023, la plataforma ha confirmado no sólo que la temporada se dividirá en dos partes de 4 episodios, sino que llegarán en primavera de 2024. Mientras la Parte 1 se estrenará el 16 de mayo de 2024, la Parte 2 se verá a partir del 13 de junio de 2024.

Aunque según las novelas de Julia Quinn, el tercer romance de la historia seguía al segundo hermano de la familia, Benedict (Luke Thompson), la tercera temporada de la serie tomará un camino distinto y en su lugar, estará protagonizada por Penelope Featherington, Colin Bridgerton y la historia de amor que surge entre ambos.

Penelope Featherington en 'Los Bridgerton'. Netflix

Según la propia plataforma, la tercera temporada se sitúa justo cuando Penelope Featherington (Nicola Coughlan) toma la decisión de renunciar a su posible romance con Colin Bridgerton (Luke Newton). De hecho, cree que la mejor opción es casarse, preferiblemente con alguien que le brinde la suficiente independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas.

Sin embargo, los intentos de Penélope en el mercado del matrimonio fracasan estrepitosamente y el regreso de Colin tampoco será el esperado, ya que vuelve con una personalidad muy cambiada y sobrado de arrogancia. Algo cambia en él cuando se da cuenta de que Penelope, la única persona que siempre le apreció tal y como era, le está dando la espalda.

Ansioso por recuperar su amistad, Colin se ofrece a guiar a Penélope en los caminos de la confianza para ayudarla a encontrar marido, pero sus lecciones empiezan a funcionar demasiado bien y Colin tendrá que aprender a distinguir si sus sentimientos por Penelope se quedan o no en una amistad.

Para complicar las cosas aun más, para Penelope también será muy triste aprender a vivir sin su amiga Eloise (Claudia Jessie), y también manejarse en la alta sociedad, donde cada vez es más complicado mantener en secreto a su alter ego Lady Whistledown.

Junto con el anuncio de la fecha de estreno, Netflix y Shondaland han presentado un vídeo que capta la euforia de los fans por cualquier información sobre la nueva temporada. El vídeo entrelaza tuits de los fans de la serie, comentarios de varias plataformas de redes sociales y vídeos de TikTok, revelando las fechas de regreso de la ficción.

Los miembros del reparto

Además de contar con el elenco protagonista que llegó con la temporada 1 -a excepción de Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor-, la tercera temporada de Los Bridgerton también incorporará a otros miembros en el reparto.

Colin Bridgerton en 'Los Bridgerton'. Netflix

Entre ellos destacan Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), and Julie Andrews (Lady Whistledown).

También cabe señalar la incorporación a la serie de Hugh Sachs como Brimsley; Emma Naomi como Alice Mondrich; Kathryn Drysdale; en el papel de Genevieve Delacroix; y Sam Phillips, en el rol de Lord Debling.

