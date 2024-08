Esta serie acaba de estrenarse y es ideal para ver el fin de semana: un drama histórico en la Francia del siglo XVIII

María Antonieta tiene solo 14 años cuando deja su Austria natal para casarse con el Delfín de Francia. De esta manera arranca la serie que lleva su nombre y que acaba de estrenarse en Movistar Plus+, un drama de época basado en el personaje real del siglo XVIII que después protagonizaría uno de los eventos más importantes de la historia contemporánea: la Revolución Francesa.

Creada por Deborah Davis (La favorita), la serie se centra en dejar claro cuál es el cometido de la protagonista: proporcionar un heredero que asegure una alianza entre las dos naciones de Francia y Austria. Pero las cosas no son fáciles para ella, es solo una extranjera en una corte llena de intrigas y con una particular familia política y además su esposo parece no mostrar ningún interés por ella.

La joven María Antonieta debe madurar deprisa en este entorno hostil en el que combatirá a sus enemigos, tratará de buscar aliados y sobrellevará la presión constante de asegurar la continuidad de los Borbón. Para ello hará uso de sus mejores armas: un carisma natural y un gusto exquisito para la moda que la convertirán no sólo en un icono de su época si no en una mujer adelantada a su tiempo.

Esta ficción francesa plantea la historia de una joven reina increíblemente moderna y vanguardista, interpretada por la actriz alemana Emilia Schüle. A través de una lente del siglo XXI, esta producción explora el mundo oscuro, manipulador y misógino de Versalles y sumerge al espectador en lo más profundo de la cabeza de María Antonieta, descubriendo quién es a través de su voz interna que a menudo contrasta con las situaciones dramáticas en las que se encuentra.

La serie está producida para la BBC y Canal+, y también cuenta en su reparto con el actor británico Louis Cunningham (Bridgerton) como Luis XVI; Jack Archer (Call the Midwife) como Provence; James Purefoy (El descubrimiento de las brujas) como Luis XV y la actriz francesa Gaia Weiss (Vikingos) en el papel de Madame du Barry.

Fotograma de 'María Antonieta'

Un estreno reciente de la plataforma al que merece la pena echar un vistazo esta semana y que además aterriza en el catálogo de Movistar Plus+ con una buena noticia bajo el brazo. Aquellos que se queden con ganas de más después de verla están de suerte, porque María Antonieta tendrá una segunda temporada.

Tiene un total de seis episodios, que están dirigidos por Pete Travis y Geoffrey Enthoven. Los dos primeros están disponibles y la serie seguirá una emisión semanal, con un nuevo episodio cada lunes.