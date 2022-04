Antonio Resines y Miguel Rellán reivindican a los yayos en ‘Sentimos las molestias’ de Movistar Plus+

Antonio Resines y Miguel Rellán piden paso para los yayos en 'Sentimos las molestias', la nueva serie de comedia de Movistar Plus+. Movistar+

“Hay grandes amistades que se hacen eternas”, reza el eslogan promocional de Sentimos las molestias, la nueva serie que Movistar Plus+ estrenará a modo maratón el próximo viernes 8 de abril. Miguel Rellán y Antonio Resines, en su reaparición después de su crisis de salud, son los protagonistas de la nueva comedia de los creadores de Vergüenza, una historia sobre la amistad y los retos de hacerse viejo hoy en día.

La pareja de actores fue el gran reclamo de la puesta de largo de la serie creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero en un evento celebrado en el Teatro Real de Madrid. Junto a ellos estuvieron la pareja de guionistas y directores y las actrices Fiorella Faltoyano y Melina Matthews.

Antes de empezar la presentación, Resines abordó el elefante en la habitación. “Estoy estupendamente, más o menos apañado”, prometía un actor que todavía se está recuperando de las secuelas del coronavirus que sufrió -pasó 48 días ingresado en el hospital, 38 de ellos en coma inducido- y que le obliga a usar una muleta por el momento. “Para tener un punto de apoyo cuando se acaban las barandillas”, aclara el actor de 67 años.

Avance de 'Sentimos las molestias', la nueva comedia de Movistar+.

Sentimos las molestias arranca, precisamente, en el Teatro Real. Rafael Müller (Resines) es un aclamado director de orquesta que agradece un prestigioso premio en reconocimiento a toda su trayectoria. Con 70 años recién cumplidos, se niega a que nadie le jubile por mucho que su mejor amigo le diga que le dan ese galardón para conseguir exactamente eso. Rafael Jiménez (Rellán, colaborando de nuevo con Cavestany y Fernández Armero después de Vergüenza), es una vieja gloria del rock que se resiste a colgar la guitarra.

La comedia de seis episodios de media hora aborda las grandezas y miserias de llegar a la tercera edad en el siglo XXI, un tema que la producción de Movistar Plus+ comparte con series como El método Kominsky y Grace & Frankie. Sus protagonistas se niegan, sin embargo, a aceptar que esta sea una historia sobre la vejez. Para Resines, “esta misma historia se podía haber hecho con esos personajes hace treinta años”, insistiendo en que “la edad o la vejez es una circunstancia”.

Cavestany y Fernández-Armero querían cambiar de tercio después de triunfar con las tres temporadas de Vergüenza. Hace años empezaron a desarrollar esta idea cuando se dieron cuenta “de que el mercado estaba saturado de series protagonizadas por hombres y mujeres de 30 y pico, 40 y pico… las series con protagonistas de mayor edad están mucho menos explotadas”. Después de explorar qué pasaba en el ser humano al enfrentarse a la paternidad, los guionistas y directores querían jugar con lo que venía después.

Miguel Herrán y Antonio Resines son los grandes reclamos de 'Sentimos las molestias'.

Según sus creadores, Sentimos las molestias “es una serie que quiere arrojar humor y luz sobre la gran contradicción que es llegar a la última etapa de la vida sin haber dejado de ser joven. Tener 70 años ya no es lo que era. Ahora uno se acerca a esa frontera en plenitud de facultades. Pero ser invitado a permanecer en la fiesta no significa que te vayan a sacar a bailar”.

El propio Resines ve la serie como “una comedia dramática con cierta dosis de amargura, pero que es una comedia como todas las comedias del mundo han sido. La historia de dos tíos que son amigos con sus circunstancias. Y en eso no ha cambiado tanto la historia”.

A sus 78 años, su compañero de reparto no quiere hablar de la edad como algo que le limite. “Odio la frase yo ya no. Hay que vivir como si se fuese a ser inmortal, que la muerte te pille viviendo. Aquí no se rinde ni Dios. Hay que adaptarse a la edad que uno tiene, pero sin perder de vista los estímulos que te plantea la vida”.

Antonio Resines estrena proyecto después de sus crisis de salud.

Para Fiorella Faltoyano, mujer en la ficción de Resines, “el mundo está pensado para la gente joven. Y que de repente haya una serie que hable de la gente mayor es algo muy esperanzador, porque así empiezan a ver que existe otra gente y otro público, que no siempre es joven”. Desde Movistar confían en la universidad de Sentimos las molestias. “La risa no tiene edad. Es universal. Al igual que entramos en películas protagonizadas por veinteañeros, se puede entrar en una serie hecha por gente mayor”, destaca Fran Araújo, productor ejecutivo de Sentimos las molestias.

En la ficción, Müller y Jiménez tienen problemas para entender el significado de los emojis. El actor de La buena estrella no llega a tanto. “¿Pero os creéis que soy subnormal?”, bromea antes de confesar que el propio Rellán le había explicado la noche anterior cómo mandar una nota de audio por WhatsApp sin tener que apretar el botón en todo momento.

La única queja que tiene Rellán es que en los 20 años que han pasado desde que dejó de interpretar al profesor Félix en la popular Compañeros, los productores no han dejado de ofrecerle una y otra vez personajes similares. “Yo lo que quiero es que me dejen interpretar a un drag queen”, decía más en serio de lo que podría parecer a simple vista. “Hay que aceptar el paso del tiempo con normalidad. Lo que no hay que hacer es rendirse”, ha insistido un actor nacido en el Protectorado español de Marruecos en 1943.

Los creadores y actores de 'Sentimos las molestias'.

Joan Valent se ha encargado de la música de la producción. Para el compositor de películas de autores tan diversos como Álex de la Iglesia, Antonio Chavarrías, Agustí Villaronga y Sigfrid Monleón, "que el protagonista de la serie sea director de orquesta y su adlátere músico de rock, abre un abanico de posibilidades enormes de intentar hacer convivir esos dos géneros musicales en un solo sentido y así engrandecer la comedia, el drama y las circunstancias por las que ellos evolucionan".

Resines explicó que para él su mayor reto a la hora de enfrentarse a este rodaje había sido encarnar a un director de orquesta con realismo. “Es mucho más difícil de lo que parece. Para rodar las escenas de los conciertos, un auténtico director tenía que situarse fuera de plano, dirigiendo a los músicos, y yo iba siguiendo sus movimientos para que fuera creíble”. Resines no fue el único que tuvo que practicar. Melina Matthews tuvo que practicar con el violonchelo durante semanas para una escena en la que su personaje toca el instrumento durante ocho breves, y al mismo tiempo, eternos segundos.

La presentación de Sentimos las molestias acabó por todo lo alto con una actuación musical sorpresa. El propio Miguel Rellán cantó el tema principal de la serie, Cuidado con el perro, junto a los miembros de Suburbano, Bernardo Fuster y Luis Mendo, que también participan en la serie como miembros del grupo de Rafael Jiménez. El 8 de abril empieza la música en Movistar Plus+.

La temporada completa de 'Sentimos las molestias' se estrena el 8 de abril en Movistar Plus+.

También te puede interesar...

• Así se creó 'Ser o no ser' de Playz, la primera serie sobre un adolescente trans en la televisión española

• ‘Élite’ T5 se define a sí misma, "no sé si me hace gracia, me gusta o me da ‘cringe’"

• Así se pasó Vetusta Morla al cine para hacer la banda sonora de 'La hija', de Martín Cuenca

Sigue los temas que te interesan