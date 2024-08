Ya puedes ver en streaming la película de terror con la que I. Night Shyamalan sigue los pasos de su padre

Mina es una inmigrante estadounidense de 28 años que intenta ganarse la vida en Irlanda trabajando en una tienda de mascotas de día y se enrolla con desconocidos por la noche. Un día, mientras conduce para entregar un pájaro a un zoológico de Belfast, se pierde en un bosque sin gasolina ni batería en el móvil. Cuando por fin encuentra refugio, se dará cuenta de que está atrapada junto a otros tres extraños.

Ese es el punto de partida de Los vigilantes, la adaptación de la novela homónima de A.M. Shine, en la que la protagonista pronto descubrirá que están siendo observados por criaturas misteriosas e inquietantes que los rodean cada noche y que si quiere seguir con vida debe cumplir unas normas estrictas.

Ishana Night Shyamalan, hija del artífice de los giros de guion más memorables de la historia del cine, sigue los pasos de su padre, M. Night Shyamalan, se estrena tras las cámaras con esta intrigante historia y elige para su ópera prima el mismo género que hizo famoso a su padre, responsable de fenómenos como El sexto sentido, Señales o Split.

'Los vigilantes'

La película está protagonizada por Dakota Fanning (Once Upon a Time in Hollywood, Ocean's Eight), Georgina Campbell (Barbarian, Suspicion), Oliver Finnegan (Creeped Out, Outlander) y Olwen Fouere (The Northman, The Tourist).

Un verano productivo para los Shyamalan

Mientras algunos hijos de estrellas de Hollywood optan por borrar legalmente el apellido de su padre, como ha ocurrido con cuatro de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, que han pasado a usar únicamente el de su madre, las hijas de M. Night Shyamalan no solo llevan el apellido paterno con orgullo, sino que no se dejan afectar por la etiqueta de 'nepo babies', e intentan aprovechar la oportunidad de que su famoso progenitor apadrine sus proyectos.

"Tener que demostrar tu valía cuando entras en una habitación nunca es algo malo y te hace trabajar más duro", dijo la cineasta en una entrevista en The Hollywood Reporter en la que se le preguntó por el nepotismo. En otra entrevista, dijo que este debate era "totalmente válido", que lo importante es la "reacción al privilegio".

Además de apoyar el debut cinematográfico de Ishana, este verano la cantante Saleka Shyamalan ha interpretado a una estrella del pop en la película Trampa (Trap) dirigida por su padre, M. Night, en la que compuso canciones, canta, baila e interpreta a uno de los personajes principales de la película, llevando gran parte del peso de la trama en el tercer acto.

No es esta la primera vez que Saleka Shyamalan colabora con su padre, pues ya había ha contribuido previamente con varias canciones en otros de sus proyectos previos, como la serie de Apple TV+ Servant o la película de 2021 Old.