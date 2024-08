'Industry': esta digna heredera de 'Succesion' es la mejor serie que no estás viendo y la temporada 3 es extraordinaria

Puede que Logan Roy nunca encontrara un sucesor digno para su imperio, pero HBO puede estar contenta porque Succession sí tiene heredera. Industry es la mejor serie que muchos no están viendo. La más estimulante, moderna, energética y adictiva de todo el panorama televisivo actual.

Industry es un cóctel perfecto. Quizá sería mejor definirla como un elixir embriagante, porque la precisión con la que combina sus elementos -siempre a punto de ebullición, de estallar, de desbocar, de desbordarse...-, debe tener algo mágico para que funcione como lo hace.

Tiene el drama elegante y el desarrollo de personajes de series como Mad Men (una de las preferidas de sus creadores, Mickey Down y Konrad Kay), a la que le hacen homenajes evidentes como la referencia "Shut the Door. Have a Seat". O la pelea en la piscina de bolas de la tercera, por la que no tuve ocasión de preguntarles, pero que me llevó inmediatamente a aquella pelea patética entre Pete Campbell y Lane Pryce.

'Industry', temporada 3

Esa escena es una muestra de su lúdico sentido del humor, algo que tienen todos los buenos dramas de verdad. Pero el pilar en el que se sustenta su éxito es en sus (bien escritos) personajes complejos, exasperantes, contradictorios y dependientes hasta niveles enfermizos del éxito laboral.

La gente que habita el universo de Pierpoint son seres que como Kendall Roy o Don Draper no tienen vida ni sentido fuera del ámbito laboral. Harper, Yasmin, Robert, Eric y Rishi viven las 24 horas en un entorno altamente tóxico que existe solo en los grises tirando a negro.

'Industry', temporada 3

Sus relaciones son siempre transaccionales, sin importar su naturaleza. También la que tienen con el sexo y con las drogas. No son un escape, son un mero combustible. No hay hedonismo, solo nihilismo. Una de sus señas características, es la tensión que genera, aunque los personajes solo están viendo cómo suben o se desploman unas acciones en tiempo real en su pantalla.

Hablando de esto, permitidme un paréntesis: que la jerga imposible no os intimide. Si tenéis curiosidad por entender al dedillo los conceptos financieros, adelante, conocimiento es poder, pero si no, no os preocupéis. Lo que está en juego a nivel emocional, y si un personaje gana o pierde o lo que ha pasado es bueno o malo, queda claro. Su ansiedad será la vuestra.

Esta producción británica pasó injustamente desapercibida en su estreno en HBO a finales de 2020, pero ahora, con el fichaje de Kit Harington, tan fan de la serie que llamó a HBO para ofrecerse para un papel, parece el momento de que Industry salga de su estatus de serie de culto y reciba el reconocimiento que merece.

'Industry' | Temporada 3 | Tráiler español

La primera temporada fue buena, la segunda excelente y la tercera es extraordinaria. He visto los ocho episodios y os puedo decir que es más ambiciosa en todos los sentidos, más espléndida en sus localizaciones y que derrocha seguridad y confianza en sí misma.

Se ha dicho que es el "eslabón perdido entre Succession y Euphoria". Si los mejores genes de Succession y Mad Men se unieran para crear la serie perfecta de esta década, su hija Gen Z, sería Industry.

En esta entrega hay traiciones, venganzas, muertes, confesiones, crímenes, asesinatos, bofetadas de telenovela, pesadillas lynchianas y un episodio que podría haber firmado Scorsese. Industry es Succession y Mad Men, pero también You. Es la serie más entretenida y más excitante de la actualidad.