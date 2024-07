La película más mítica de la historia del cine está en Max: su puntuación es casi perfecta y tiene 3 Oscars

Cuando toca pensar en las películas más emblemáticas de la historia del cine, rápidamente vienen a la mente títulos como Ciudadano Kane (1941), El padrino (1972) o Casablanca. Esta última forma parte de la era dorada de Hollywood, está repleta frases célebres y tiene algunas secuencias y fotogramas inolvidables.

Estrenada en el año 1942, la película se ambienta en los años 40. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a la autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault.

En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del 'Rick’s Café' y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa les separó.

Tráiler | 'Casablanca' (VO)

Se trata de un filme capaz de resistir al paso del tiempo y de un drama romántico imprescindible que se alejaba de los prototipos del género en aquella época. Una película realmente trascendental que ostenta un 99% de puntuación en el portal de Rotten Tomatoes y que además está disponible en plataformas de streaming.

Los años 40 fueron realmente prolíficos en cuanto al cine y a los dramas románticos y había películas de todo tipo para los amantes de este tipo de historias, que iban desde lo sobrenatural como en El fantasma y la señora Muir (1947) y la tragedia como en Carta de una desconocida (1948) a la comedia más disparatada, como es el caso de Luna nueva (1940).

No obstante, Casablanca no es solo una historia de amor, sino que al principio se configura como un drama de espías en medio de una guerra. De hecho, el filme trata de mantener esta apariencia, haciéndonos partícipes de los rumores que se escuchan sobre un fugitivo que se dirige a la zona.

Es cierto que el romance entre Rick (Humphrey Bogart) e Ilsa (Ingrid Bergman) es el centro de la película, pero son el trasfondo bélico y el contexto de la Segunda Guerra Mundial lo que impregnan a la historia de una tensión y una tragedia inminente, y los que marcan la diferencia en el filme.

'Casablanca'

Además, se trata de una película que se rodó y se estrenó cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, y esto consigue que el espectador se implique incluso más emocionalmente con la trama.

Aunque es cierto que no se rodó en un territorio ocupado como sí que ocurrió con la francesa Los niños del paraíso (1945), Casablanca tiene un aura que muchas otras películas de esa misma época no tenían. Y no sólo es uno de los largometrajes mejor escritos y realizados en general de la historia del cine, sino que también ha marcado un antes y un después, siendo realmente influyente en muchos dramas románticos posteriores o, al menos, una referencia a la que se recurre de forma inevitable.