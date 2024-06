'La casa del dragón' confirma que Daeron Targaryen es canon: quién es y dónde está el cuarto hijo de de Alicent

Y así como quien no quiere la cosa, en los últimos minutos del episodio Rhaenyra la cruel (2x02), Otto Hightower mencionó por primera vez en La casa del dragón a Daeron, el cuarto hijo de Alicent y Viserys, al que nunca se había hecho referencia hasta ahora en pantalla y que muchos creyeron se había quedado fuera de la adaptación.

Fue un momento de confirmación para los lectores, que acaba con la especulación de si este personaje había sido borrado de la trama o no, pero también de confusión para los espectadores, que al no haber leído Fuego y sangre (y no están de ninguna manera obligados a hacerlo), no sabían de quién estaban hablando y no recordaban si lo habían visto antes o no.

La respuesta es no. Daeron no apareció ni siquiera cuando los hijos de Alicent y Rhaenyra eran niños.

Aunque se mire como se mire es inevitable la sensación de que se lo han sacado de la manga, en realidad hay dos razones para justificar su ausencia. Una es práctica. Durante la infancia y en los momentos narrados durante los varios años que cubre la primera temporada, Daeron no juega ningún papel en la trama, por lo que no habrán considerado necesario añadir un nombre más que debía aprender el espectador, que luego tendría que acostumbrarse al cambio de actor tras el salto temporal del episodio siguiente.

La otra razón es narrativa, pues en Fuego y sangre Daeron no está en Desembarco del Rey, siguiendo una tradición que explicaremos a continuación.

Viserys con Aegon, su primogénito varón

Dónde ha estado todo este tiempo

Daeron Targaryen ha estado en la sede de la Casa Hightower en Antigua desde al menos antes del nacimiento del hijo de Rhaenyra, Joffrey Velaryon. Cuando la línea temporal de la temporada uno saltó 10 años desde la boda de Rhaenyra hasta el nacimiento de su hijo Joffrey, los únicos hijos de Alicent y Viserys que estaban presentes en Desembarco del Rey eran Aegon, Helaena y Aemond.

Dado que los dos hijos mayores del Rey Viserys I Targaryen ya tienen puestos en Desembarco del Rey, el tercer varón, Daeron, es enviado a Antigua para que sea escudero y copero de Lord Hobert Hightower, hermano de Otto.

Esto era algo habitual en la época medieval, particularmente entre la nobleza. A los hijos más jóvenes que no tenían un papel estipulado en palacio, se les enviaba a otros lugares, para que crecieran lejos de la corte y aprendieran cosas.

Aegon, Aemong, Helaena, Alicent y Otto

Tiene un dragón

Tampoco ha aparecido ni ha sido mencionado, pero Daeron tiene un dragón desde los seis años: Tessarion y ambos participarán en la Danza de dragones, donde recibirá el apodo de 'Daeron el osado'. No daremos más detalles para no entrar en spoilers del libro y la serie.

Tessarion en un dragón hembra, también conocida como la Reina azul. Por lo que revela el libro, Daeron es el único jinete conocido de este dragón de alas azules y escamas cobrizas. No está claro qué dragón puso el huevo del que nació Tesarion, aunque el huevo fue puesto en la cuna del infante Daeron.

De los dragones del Equipo Verde con capacidad de combate, Tessarion es el más joven, y además se describe como sólo un tercio del tamaño de Vermithor, que será reclamado por un bastardo 'semilla de dragón.'

Quién lo interpretará en la serie

En declaraciones a Variety, el showrunner de la serie, Ryan Condal, confirmó que aún no se ha elegido al actor que interpretará a Daeron en la serie, lo que confirma que habrá que esperar hasta la tercera temporada para verlo (la serie ya ha sido renovada).

"Daeron aún no ha sido elegido. En momento de la historia, se encuentra en Antigua, donde ha estado desde de pequeño. Así que todavía no tenemos un personaje de punto de vista en ese mundo y no hay ninguna razón dramática para ir allí".